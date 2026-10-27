Cómo ver Venezia vs Inter Milán: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

El Estadio Pierluigi Penzo de Venecia acoge este miércoles un duelo de contrastes en la jornada 9 de la Serie A 2026/27: el colista Venezia recibe al líder Inter Milán en un partido que enfrenta a los dos extremos de la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Cómo ver Venezia vs Inter Milán en vivo

El partido Venezia vs Inter Milán se puede ver en directo a través de DAZN.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

El Inter llega en un estado de forma notable. Los nerazzurri han ganado siete de sus ocho partidos ligueros, con la capacidad de remontar como sello distintivo: en cuatro de esas victorias encajaron primero. La más reciente fue el triunfo 2-1 sobre la Fiorentina, sellado con un penalti de Zielinski en el minuto 97.

Con Lautaro Martínez lesionado, Marcus Thuram ha asumido el protagonismo del ataque interista. El francés marcó el gol del empate ante la Fiorentina y se ganó el penalti de la victoria, consolidándose como el referente ofensivo del equipo de Cristian Chivu.

El Venezia, por su parte, atraviesa un momento delicado. Con apenas tres puntos de 24 posibles, los lagunari son el farolillo rojo de la Serie A. Su única victoria reciente en el campionato fue el sorprendente 1-0 sobre el Nápoles, aunque la semana pasada cayeron 1-0 ante el Génova.

Para el Inter, sin embargo, este partido no es el único foco de atención. El sábado espera el derby contra el Milan, por lo que Chivu baraja un rotación significativa para gestionar el desgaste físico de la plantilla en una semana con cuatro partidos en diez días.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Venezia, Davide Nicola, no podrá contar con Bartol Franjic, Andrea Adorante ni Armel Bella-Kotchap por lesión. El once probable contempla a Filip Stankovic en portería, con Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut y Pasquale Mazzocchi en defensa, Simon Sohm, Kike Perez y Toma Basic en el centro del campo, y la pareja Akor Adams y John Yeboah en ataque.

Cristian Chivu afronta una lista de bajas considerable en el Inter: Lautaro Martínez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard y Curtis Jones están todos descartados. El once probable sitúa a Ivan Provedel bajo los palos, con una línea defensiva formada por Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji y Alessandro Bastoni, un centro del campo con Nicolo Barella, Andy Diouf, Piotr Zielinski y Petar Sucic, y el ataque en manos de Francesco Pio Esposito y Ange-Yoan Bonny.

Forma

El Venezia presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con tres goles anotados y nueve encajados. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante el Génova en la Serie A, precedida por la victoria más destacada del curso: el 1-0 sobre el Nápoles. Los lagunari también cayeron 3-1 ante el Atalanta y 0-2 frente a la Lazio en ese período.

El Inter acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con nueve goles a favor y ocho en contra. El triunfo más reciente fue el 2-1 sobre la Fiorentina en la Serie A, y antes de eso ganaron 1-0 al Shakhtar Donetsk en la Champions League y 3-1 al Bologna en el campionato. La única derrota en esta racha fue el 4-3 ante el Club Brujas en Europa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de diciembre de 2025 en Copa Italia, con victoria del Inter por 5-1. En los últimos cinco duelos directos, el Inter ha ganado en cuatro ocasiones, con el Venezia sumando únicamente un triunfo, logrado en un amistoso y no en competición oficial. El dominio nerazzurri en este historial reciente es claro, con un marcador global de 11-2 en los cinco encuentros.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A 2026/27, el Inter ocupa la primera posición mientras que el Venezia es último, lo que convierte este partido en un duelo entre el equipo que aspira a retener el título y el que lucha por escapar de los puestos de descenso.