Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 12:45 Stade Joseph Marien

Cómo ver Union St.Gilloise vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad de la Europa League se puede seguir en directo a través de Movistar+, que tiene los derechos de emisión del partido. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

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Union Saint-Gilloise recibe a Real Sociedad en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un duelo de Europa League que llega en un momento decisivo para ambos clubes en la competición continental.

El conjunto belga, dirigido por David Hubert, atraviesa un momento de forma notable. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre la First Division A y la Europa League reflejan la solidez de un equipo que ha encontrado su mejor versión esta temporada.

Real Sociedad, bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo, llega con sensaciones más irregulares. Los donostiarras encadenaron una derrota ante el Atlético de Madrid y otra en Europa ante el Bournemouth, aunque su victoria ante el Deportivo de A Coruña el pasado fin de semana les devolvió cierta confianza antes de este desplazamiento a Bélgica.

En la tabla de la Europa League, la posición del cuadro visitante evidencia la necesidad de sumar puntos fuera de casa para no complicar su continuidad en la fase de grupos.

El partido promete un choque entre la intensidad colectiva del equipo local y la calidad técnica de los vascos, dos estilos que han dado mucho de qué hablar en esta edición de la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

David Hubert dirige al Union Saint-Gilloise sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. El técnico belga tendrá que definir su once más próximo al encuentro, y se irán añadiendo novedades cuando estén disponibles.

En el bando visitante, Pellegrino Matarazzo tampoco cuenta con información oficial sobre lesionados o suspendidos en este momento. Real Sociedad confirmará su convocatoria definitiva en las horas previas al partido.

Forma

Union Saint-Gilloise llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, una racha que refleja su buen estado de forma. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el OH Leuven en la First Division A, mientras que antes de eso encadenaron triunfos consecutivos ante el Royal Antwerp, el Plzen en Europa League, el Lommel y el Charleroi. En esos cinco partidos, el equipo belga anotó once goles y encajó cuatro.

Real Sociedad presenta un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su partido más reciente fue una victoria 3-2 ante el Deportivo de A Coruña en LaLiga, precedida de una derrota ante el Athletic Club en partido amistoso. Los txuri-urdin también cayeron 1-2 ante el Bournemouth en Europa League y 0-3 ante el Atlético de Madrid en liga. En total, el equipo de Matarazzo ha marcado seis goles y ha encajado nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos históricos de enfrentamientos directos entre Union Saint-Gilloise y Real Sociedad en el registro disponible. Cualquier actualización sobre el historial entre ambos clubes se añadirá cuando esté confirmada.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Union Saint-Gilloise ocupa la quinta posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente ronda. Real Sociedad, en cambio, figura en el puesto 22, una posición que le obliga a mejorar resultados en la fase de liga para no quedar eliminado de la competición.