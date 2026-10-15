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Cómo ver Union St.Gilloise vs Real Sociedad: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Union St.Gilloise vs Real Sociedad
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Real Sociedad
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Union St.Gilloise y Real Sociedad, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 2
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Cómo ver Union St.Gilloise vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad de la Europa League se puede seguir en directo a través de Movistar+, que tiene los derechos de emisión del partido. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

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Union Saint-Gilloise recibe a Real Sociedad en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un duelo de Europa League que llega en un momento decisivo para ambos clubes en la competición continental.

El conjunto belga, dirigido por David Hubert, atraviesa un momento de forma notable. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre la First Division A y la Europa League reflejan la solidez de un equipo que ha encontrado su mejor versión esta temporada.

Real Sociedad, bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo, llega con sensaciones más irregulares. Los donostiarras encadenaron una derrota ante el Atlético de Madrid y otra en Europa ante el Bournemouth, aunque su victoria ante el Deportivo de A Coruña el pasado fin de semana les devolvió cierta confianza antes de este desplazamiento a Bélgica.

En la tabla de la Europa League, la posición del cuadro visitante evidencia la necesidad de sumar puntos fuera de casa para no complicar su continuidad en la fase de grupos.

El partido promete un choque entre la intensidad colectiva del equipo local y la calidad técnica de los vascos, dos estilos que han dado mucho de qué hablar en esta edición de la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Union St.Gilloise contra Real Sociedad alineaciones probables

Manager

  • D. Hubert

David Hubert dirige al Union Saint-Gilloise sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. El técnico belga tendrá que definir su once más próximo al encuentro, y se irán añadiendo novedades cuando estén disponibles.

En el bando visitante, Pellegrino Matarazzo tampoco cuenta con información oficial sobre lesionados o suspendidos en este momento. Real Sociedad confirmará su convocatoria definitiva en las horas previas al partido.

Forma

GIL

GIL - Formulario

CHA
W2-3
LOM
W5-0
VPL
W0-3
ANT
W0-2
OHL
D1-1
Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RSO

RSO - Formulario

ATM
L0-3
BOU
L1-2
VAL
W2-3
ATH
L0-1
COR
W3-2
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Union Saint-Gilloise llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, una racha que refleja su buen estado de forma. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el OH Leuven en la First Division A, mientras que antes de eso encadenaron triunfos consecutivos ante el Royal Antwerp, el Plzen en Europa League, el Lommel y el Charleroi. En esos cinco partidos, el equipo belga anotó once goles y encajó cuatro.

Real Sociedad presenta un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su partido más reciente fue una victoria 3-2 ante el Deportivo de A Coruña en LaLiga, precedida de una derrota ante el Athletic Club en partido amistoso. Los txuri-urdin también cayeron 1-2 ante el Bournemouth en Europa League y 0-3 ante el Atlético de Madrid en liga. En total, el equipo de Matarazzo ha marcado seis goles y ha encajado nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos históricos de enfrentamientos directos entre Union Saint-Gilloise y Real Sociedad en el registro disponible. Cualquier actualización sobre el historial entre ambos clubes se añadirá cuando esté confirmada.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Union Saint-Gilloise ocupa la quinta posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente ronda. Real Sociedad, en cambio, figura en el puesto 22, una posición que le obliga a mejorar resultados en la fase de liga para no quedar eliminado de la competición.

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