Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Serie A - Jornada 8 24 oct 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Cómo ver SSC Nápoles vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nápoles y Roma se puede ver en directo a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos de emisión de la Serie A en la temporada 2026/27. Suscríbete a DAZN para no perderte el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Nápoles recibe a la Roma este sábado en el estadio Diego Armando Maradona en un partido de la octava jornada de la Serie A que tiene mucho en juego para ambos conjuntos.

El equipo de Massimiliano Allegri llega al encuentro en una situación delicada en el campionato. Diez puntos en siete jornadas no reflejan las expectativas depositadas en una plantilla que incluye nombres como Kevin De Bruyne y Rasmus Højlund, y la derrota ante el Venezia en la jornada anterior dejó al conjunto azzurro en la décima posición.

La victoria ante el Bodø/Glimt en Champions League, con un 4-3 que sirvió para aliviar algo la presión, no borra la urgencia de sumar en liga. Allegri necesita una respuesta contundente de los suyos ante un rival de entidad.

La Roma, por su parte, llega en un estado de forma muy diferente. El conjunto de Gian Piero Gasperini es el único equipo de la Serie A que todavía no conoce la derrota en el campionato, y sus diecisiete puntos le sitúan en la tercera plaza, a dos del liderato.

Gasperini no podrá contar con varios jugadores importantes, entre ellos Lorenzo Pellegrini y Paulo Dybala, pero el equipo ha demostrado tener profundidad suficiente para competir al máximo nivel. La victoria 4-0 ante el Slovan en Champions League confirmó el buen momento del conjunto romano.

Un Maradona que espera ver a su equipo reaccionar frente a uno de los rivales más sólidos del momento. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Allegri afronta el partido con varias bajas confirmadas: Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres y Alisson Santos están en la enfermería. El técnico italiano apunta a un once con Milinkovic-Savic bajo palos, aunque los datos apuntan a Meret como titular, con Di Lorenzo, Badiashile, Marin y Olivera en defensa; De Bruyne, McTominay y Lobotka en el centro del campo; y Politano, Højlund y Lang en ataque.

Gasperini tampoco llega al completo a este encuentro. Mile Svilar, Manu Koné, Paulo Dybala y Lorenzo Pellegrini están todos fuera por lesión. El once proyectado sitúa a Gollini en portería, con Mancini, Hermoso y Ndicka en defensa; Lulli, De Roon, Pisilli y Wesley en el mediocampo; y Soulé y Cristante apoyando a Malen en punta.

Forma

El Nápoles presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue la victoria 4-3 ante el Bodø/Glimt en Champions League, que llegó después de la derrota 1-0 ante el Venezia en Serie A. En ese tramo de cinco partidos, los azzurri han marcado diez goles y han encajado ocho, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

La Roma acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 4-0 sobre el Slovan en Champions League, mientras que en liga el equipo empató 2-2 con el Inter y 0-0 con el Como. En total, la Roma ha anotado diez goles y ha recibido seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de febrero de 2026 en el Diego Armando Maradona, con empate a dos en la Serie A. En los últimos cinco duelos directos, el Nápoles acumula dos victorias, mientras que la Roma suma una; los dos encuentros restantes terminaron en tablas. El balance de goles en esos cinco partidos refleja una rivalidad muy igualada.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Nápoles ocupa la décima posición, lo que convierte este partido en una obligación de puntos para los azzurri si quieren acercarse a los puestos europeos. La Roma, tercera en la tabla, llega con la posibilidad de presionar a los líderes y consolidar su condición de candidata al título.