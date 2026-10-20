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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Cómo ver SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre el SSC Nápoles y el Bodø/Glimt se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El SSC Nápoles recibe al Bodø/Glimt en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el equipo local.

Massimiliano Allegri atraviesa una de las etapas más complicadas desde su llegada al club. Cuatro derrotas en ocho partidos entre todas las competiciones han generado dudas sobre el sistema del técnico italiano, y la derrota por 3-1 ante el Villarreal en la jornada anterior de la Liga de Campeones no hizo más que aumentar la presión sobre el banquillo napolitano.

La relación entre Allegri y Kevin De Bruyne ha estado bajo el foco mediático tras el tropiezo en España, con el papel del centrocampista belga convertido en un debate constante dentro del club. Cómo gestione Allegri esa situación podría marcar el rumbo de la temporada.

El Bodø/Glimt llega al Maradona con la moral por las nubes tras protagonizar una de las sorpresas de la ronda. El conjunto noruego dirigido por Kjetil Knutsen venció al Borussia Dortmund por 1-0 en el Aspmyra Stadion, demostrando que es capaz de competir contra rivales de mayor presupuesto.

El equipo escandinavo encadena cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con triunfos recientes ante el Kristiansund BK por 3-1 y ante el Hamarkameratene por 2-0. Su único tropiezo en ese periodo fue una derrota ante el Brann en la Eliteserien.

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Nápoles necesita puntos para alejarse de los puestos de eliminación directa, mientras que el Bodø/Glimt buscará consolidar el impulso obtenido con su victoria ante el Dortmund.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el Nápoles, Allegri no podrá contar con Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara ni David Neres por lesión. El once probable del conjunto napolitano apunta a Vanja Milinkovic-Savic bajo palos, con una defensa formada por Benoit Badiashile, Amir Rrahmani y Rafa Marin, y Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo, Noa Lang, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola y Rasmus Hoejlund completando el equipo.

El Bodø/Glimt llega con las bajas de Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen e Isak Sjong. Knutsen podría alinear a Nikita Haikin en portería, con Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Jostein Gundersen y Fredrik Sjoevold en defensa, y Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet, Sondre Auklend, Ola Brynhildsen, Jens Petter Hauge y Andreas Helmersen en el resto del campo.

Forma

El Nápoles llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Venezia en la Serie A, y antes de eso cayeron 3-1 ante el Villarreal en la Liga de Campeones. La única alegría reciente fue un triunfo por 3-0 ante el Frosinone, aunque el equipo ha encajado cinco goles en esos cinco partidos, igualando los cinco que ha marcado.

El Bodø/Glimt presenta un estado de forma mucho más sólido, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. La victoria más reciente fue un 2-0 ante el Hamarkameratene, y antes de eso derrotaron al Borussia Dortmund por 1-0 en la Liga de Campeones. También ganaron 3-1 al Kristiansund BK y se impusieron 6-2 al Rana FK en copa, con su única derrota llegando ante el Brann por 2-1 en la Eliteserien.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el SSC Nápoles y el Bodø/Glimt, por lo que este partido podría representar el primer cruce entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Nápoles ocupa la posición 32 y el Bodø/Glimt la 24, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media-baja de la fase de liga y convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para sus opciones de avanzar en la competición.