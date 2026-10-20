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Cómo ver SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt
SSC Nápoles
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre SSC Nápoles y Bodoe/Glimt, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Diego Armando Maradona
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Cómo ver SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre el SSC Nápoles y el Bodø/Glimt se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

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El SSC Nápoles recibe al Bodø/Glimt en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el equipo local.

Massimiliano Allegri atraviesa una de las etapas más complicadas desde su llegada al club. Cuatro derrotas en ocho partidos entre todas las competiciones han generado dudas sobre el sistema del técnico italiano, y la derrota por 3-1 ante el Villarreal en la jornada anterior de la Liga de Campeones no hizo más que aumentar la presión sobre el banquillo napolitano.

La relación entre Allegri y Kevin De Bruyne ha estado bajo el foco mediático tras el tropiezo en España, con el papel del centrocampista belga convertido en un debate constante dentro del club. Cómo gestione Allegri esa situación podría marcar el rumbo de la temporada.

El Bodø/Glimt llega al Maradona con la moral por las nubes tras protagonizar una de las sorpresas de la ronda. El conjunto noruego dirigido por Kjetil Knutsen venció al Borussia Dortmund por 1-0 en el Aspmyra Stadion, demostrando que es capaz de competir contra rivales de mayor presupuesto.

El equipo escandinavo encadena cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con triunfos recientes ante el Kristiansund BK por 3-1 y ante el Hamarkameratene por 2-0. Su único tropiezo en ese periodo fue una derrota ante el Brann en la Eliteserien.

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Nápoles necesita puntos para alejarse de los puestos de eliminación directa, mientras que el Bodø/Glimt buscará consolidar el impulso obtenido con su victoria ante el Dortmund.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

SSC Nápoles contra Bodoe/Glimt alineaciones probables

3-4-2-1
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
page.match.formation.title
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. HoejlundR. HoejlundN. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanJ. GundersenJ. GundersenF. SjoevoldF. SjoevoldP. BergP. BergS. FetS. FetS. AuklendS. AuklendO. BrynhildsenO. BrynhildsenJ. HaugeJ. HaugeA. HelmersenA. Helmersen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
3-4-2-1
SSC Nápoles

Once inicial

Bodoe/Glimt

Manager

  • M. Allegri
  • K. Knutsen

En el Nápoles, Allegri no podrá contar con Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara ni David Neres por lesión. El once probable del conjunto napolitano apunta a Vanja Milinkovic-Savic bajo palos, con una defensa formada por Benoit Badiashile, Amir Rrahmani y Rafa Marin, y Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo, Noa Lang, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola y Rasmus Hoejlund completando el equipo.

El Bodø/Glimt llega con las bajas de Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen e Isak Sjong. Knutsen podría alinear a Nikita Haikin en portería, con Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Jostein Gundersen y Fredrik Sjoevold en defensa, y Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet, Sondre Auklend, Ola Brynhildsen, Jens Petter Hauge y Andreas Helmersen en el resto del campo.

Forma

NAP

NAP - Formulario

BOL
W1-0
FIO
D1-1
FRC
W3-0
VIL
L3-1
VEN
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOD

BOD - Formulario

BRA
L2-1
RAN
W2-6
KBK
W3-1
BVB
W1-0
H-K
W0-2
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Nápoles llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Venezia en la Serie A, y antes de eso cayeron 3-1 ante el Villarreal en la Liga de Campeones. La única alegría reciente fue un triunfo por 3-0 ante el Frosinone, aunque el equipo ha encajado cinco goles en esos cinco partidos, igualando los cinco que ha marcado.

El Bodø/Glimt presenta un estado de forma mucho más sólido, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. La victoria más reciente fue un 2-0 ante el Hamarkameratene, y antes de eso derrotaron al Borussia Dortmund por 1-0 en la Liga de Campeones. También ganaron 3-1 al Kristiansund BK y se impusieron 6-2 al Rana FK en copa, con su única derrota llegando ante el Brann por 2-1 en la Eliteserien.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el SSC Nápoles y el Bodø/Glimt, por lo que este partido podría representar el primer cruce entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Nápoles ocupa la posición 32 y el Bodø/Glimt la 24, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media-baja de la fase de liga y convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para sus opciones de avanzar en la competición.

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