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Cómo ver Sporting de Lisboa vs LASK: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Sporting de Lisboa vs LASK
Sporting de Lisboa
LASK
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Sporting de Lisboa y LASK, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Sporting de Lisboa vs LASK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sporting de Lisboa y LASK se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

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El Sporting de Lisboa recibe al LASK en el Estadio José Alvalade de Lisboa en un encuentro de la fase de liga de la Liga de Campeones. Rui Borges busca consolidar la posición de los leones en la tabla europea ante un rival austriaco que llega en un momento delicado.

El Sporting atraviesa un buen momento de forma. Tras ganar al Lens por 2-0 fuera de casa en la última jornada de la competición continental, el conjunto lisboeta suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con nueve goles anotados y cuatro encajados.

La victoria ante el Lens, sumada al triunfo previo por 3-1 sobre el Galatasaray, sitúa al Sporting como uno de los equipos más regulares de la fase de liga. Borges ha construido un bloque sólido que combina intensidad defensiva con calidad en la transición.

El LASK llega en una situación muy diferente. Los austriacos acumulan una derrota ante el Liverpool por 6-3 en la jornada anterior de la Champions League, resultado que dejó al descubierto sus limitaciones defensivas en el máximo nivel europeo. Su única alegría reciente llegó con un contundente 4-0 ante el Austria Lustenau en la Bundesliga austriaca el pasado 17 de octubre.

El técnico Dietmar Kühbauer necesita una respuesta de sus jugadores, pero el contexto no es favorable. El LASK ocupa la posición 33 de la tabla de la Liga de Campeones, mientras que el Sporting se encuentra en el sexto puesto, lo que refleja la diferencia de rendimiento entre ambos conjuntos en esta edición del torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sporting de Lisboa contra LASK alineaciones probables

4-2-3-1
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
page.match.formation.title
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
Kaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaG. InacioG. InacioI. FresnedaI. FresnedaMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoS. AltimiraS. AltimiraN. IrankundaN. IrankundaG. CatamoG. CatamoL. GuilhermeL. GuilhermeI. DoumbiaI. DoumbiaLuiz SuárezLuiz SuárezL. JungwirthL. JungwirthX. MbuyambaX. MbuyambaAndrés AndradeAndrés AndradeJ. TornichJ. TornichY. DibangoY. DibangoK. DanekK. DanekAlessandro SchöpfAlessandro SchöpfM. BogardeM. BogardeK. JoergensenK. JoergensenS. AdeniranS. AdeniranS. KalajdzicS. Kalajdzic
LASK crest
LASK
LAS
4-2-3-1
Sporting de Lisboa

Once inicial

LASK

Manager

  • R. Borges
  • Dietmar Kühbauer

El Sporting de Lisboa presenta dos bajas confirmadas para este encuentro: Zeno Debast y Rodrigo Zalazar no están disponibles por lesión. El once probable de Rui Borges contempla a Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araújo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luís Guilherme, Issa Doumbia y Luiz Suárez.

El LASK no registra bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Dietmar Kühbauer podría alinear a Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Andrés Andrade, Joao Tornich, Yvan Dibango, Krystof Danek, Alessandro Schöpf, Melayro Bogarde, Kasper Joergensen, Samuel Adeniran y Sasa Kalajdzic como once inicial.

Forma

SCP

SCP - Formulario

GAL
W3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
W1-3
RCL
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LAS

LAS - Formulario

HAR
D3-3
FVI
W2-1
RAP
L0-2
LIV
L3-6
LUS
W0-4
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Sporting de Lisboa llega con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-0 ante el Lens en la Liga de Campeones el 13 de octubre, y antes de eso se impusieron al Braga por 3-1 en la Primeira Liga. Los leones han marcado nueve goles y encajado cuatro en este periodo, con empates ante Arouca (2-2) y Famalicão (1-1) como únicos puntos perdidos.

El LASK acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente y significativa fue la caída por 6-3 ante el Liverpool en la Liga de Campeones el 14 de octubre. El único triunfo en competición oficial llegó ante el Austria Lustenau (4-0) el 17 de octubre en la Bundesliga austriaca. En total, el equipo de Kühbauer ha anotado diez goles y encajado catorce en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Sporting de LisboaEmpateLASK
1
0
2
Europa League Qualification
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
F
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
0
F
Europa League
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron2/3

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de octubre de 2020 en la fase de clasificación de la Europa League, con victoria del LASK por 4-1 en el Alvalade. Antes de ese partido, el LASK también se impuso al Sporting por 3-0 en diciembre de 2019 en la fase de grupos de la Europa League, mientras que el Sporting había ganado el encuentro de ida en octubre de ese mismo año por 2-1. En los tres choques registrados, el LASK acumula dos victorias y el Sporting una, con 8 goles a favor para los austriacos y 4 para los portugueses.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Liga de Campeones, el Sporting de Lisboa ocupa el sexto puesto, mientras que el LASK se sitúa en la posición 33.

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