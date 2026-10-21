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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Cómo ver Sporting de Lisboa vs LASK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sporting de Lisboa y LASK se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

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El Sporting de Lisboa recibe al LASK en el Estadio José Alvalade de Lisboa en un encuentro de la fase de liga de la Liga de Campeones. Rui Borges busca consolidar la posición de los leones en la tabla europea ante un rival austriaco que llega en un momento delicado.

El Sporting atraviesa un buen momento de forma. Tras ganar al Lens por 2-0 fuera de casa en la última jornada de la competición continental, el conjunto lisboeta suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con nueve goles anotados y cuatro encajados.

La victoria ante el Lens, sumada al triunfo previo por 3-1 sobre el Galatasaray, sitúa al Sporting como uno de los equipos más regulares de la fase de liga. Borges ha construido un bloque sólido que combina intensidad defensiva con calidad en la transición.

El LASK llega en una situación muy diferente. Los austriacos acumulan una derrota ante el Liverpool por 6-3 en la jornada anterior de la Champions League, resultado que dejó al descubierto sus limitaciones defensivas en el máximo nivel europeo. Su única alegría reciente llegó con un contundente 4-0 ante el Austria Lustenau en la Bundesliga austriaca el pasado 17 de octubre.

El técnico Dietmar Kühbauer necesita una respuesta de sus jugadores, pero el contexto no es favorable. El LASK ocupa la posición 33 de la tabla de la Liga de Campeones, mientras que el Sporting se encuentra en el sexto puesto, lo que refleja la diferencia de rendimiento entre ambos conjuntos en esta edición del torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Sporting de Lisboa presenta dos bajas confirmadas para este encuentro: Zeno Debast y Rodrigo Zalazar no están disponibles por lesión. El once probable de Rui Borges contempla a Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araújo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luís Guilherme, Issa Doumbia y Luiz Suárez.

El LASK no registra bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Dietmar Kühbauer podría alinear a Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Andrés Andrade, Joao Tornich, Yvan Dibango, Krystof Danek, Alessandro Schöpf, Melayro Bogarde, Kasper Joergensen, Samuel Adeniran y Sasa Kalajdzic como once inicial.

Forma

El Sporting de Lisboa llega con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-0 ante el Lens en la Liga de Campeones el 13 de octubre, y antes de eso se impusieron al Braga por 3-1 en la Primeira Liga. Los leones han marcado nueve goles y encajado cuatro en este periodo, con empates ante Arouca (2-2) y Famalicão (1-1) como únicos puntos perdidos.

El LASK acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente y significativa fue la caída por 6-3 ante el Liverpool en la Liga de Campeones el 14 de octubre. El único triunfo en competición oficial llegó ante el Austria Lustenau (4-0) el 17 de octubre en la Bundesliga austriaca. En total, el equipo de Kühbauer ha anotado diez goles y encajado catorce en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de octubre de 2020 en la fase de clasificación de la Europa League, con victoria del LASK por 4-1 en el Alvalade. Antes de ese partido, el LASK también se impuso al Sporting por 3-0 en diciembre de 2019 en la fase de grupos de la Europa League, mientras que el Sporting había ganado el encuentro de ida en octubre de ese mismo año por 2-1. En los tres choques registrados, el LASK acumula dos victorias y el Sporting una, con 8 goles a favor para los austriacos y 4 para los portugueses.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Liga de Campeones, el Sporting de Lisboa ocupa el sexto puesto, mientras que el LASK se sitúa en la posición 33.