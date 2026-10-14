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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 National Football Stadium

Cómo ver Slovan vs VfB Stuttgart en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo en España a través de Movistar+. A continuación se indican las opciones de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Slovan Bratislava recibe al VfB Stuttgart en el National Football Stadium de Bratislava en un partido de la Liga de Campeones que tiene implicaciones muy distintas para cada conjunto.

Yaya Touré, el excentrocampista del Barcelona y el Manchester City que da sus primeros pasos como entrenador en el club eslovaco, necesita una respuesta de su equipo en Europa. El Slovan llega tras una derrota por 6-1 ante el Paris Saint-Germain y ocupa una de las posiciones más bajas de la clasificación de la fase de liga, lo que convierte este encuentro en una oportunidad para demostrar que pueden competir en la élite continental.

Stuttgart, por su parte, llega en mejor estado. Sebastian Hoeness firmó una victoria por 2-0 ante el Paderborn en la Bundesliga el pasado 10 de octubre, y el conjunto suabo se sitúa en la parte alta de la tabla de la Champions League, con margen para seguir creciendo en la competición.

Los dos equipos ya se midieron en esta misma competición en enero de 2025, cuando Stuttgart ganó 3-1 en Bratislava. El Slovan buscará revertir ese precedente ante su afición.

El Stuttgart ha mostrado altibajos esta temporada: victorias ante Viking en la Champions League y ante el Köln en la Bundesliga conviven con derrotas ante el Borussia Dortmund y el Hoffel-e

nheim. La regularidad sigue siendo la asignatura pendiente del equipo alemán.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, incluyendo canal de televisión, live stream, hora de inicio y las últimas noticias sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Yaya Touré tiene previsto alinear a Dominik Takac bajo palos, con una defensa formada por Sandro Cruz, César Blackman, Kenan Bajric y Svetozar Markovic. El once proyectado también incluye a Suleiman Camara, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim, Christian Martínez, Tigran Barseghyan y Andraz Sporar. El Slovan no registra bajas confirmadas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Sebastian Hoeness contará con Fabian Bredlow en portería para el Stuttgart, con Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman y Grischa Proemel en defensa. El once proyectado en ataque y mediocampo incluye a Chris Fuehrich, Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss y Ermedin Demirovic. El conjunto alemán llega con las bajas por lesión de Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Luca Jaquez y Ameen Al Dakhil. No hay sanciones confirmadas, y se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

El Slovan Bratislava acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Skalica en la 1. Liga el 10 de octubre. Antes de eso, ganaron 2-1 al Komarno y 3-1 al Nitra en copa, aunque la derrota por 6-1 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League marcó su peor actuación del período.

El VfB Stuttgart suma dos victorias, una victoria en amistoso y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente llegó el 10 de octubre con un 2-0 ante el Paderborn en la Bundesliga, y también vencieron 3-1 al Viking en la Champions League en septiembre. Las derrotas ante el Borussia Dortmund (0-1) y el Hoffenheim (1-2) en la Bundesliga reflejan la irregularidad que ha acompañado al equipo de Hoeness en lo que va de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en la Champions League el 21 de enero de 2025, cuando el Stuttgart ganó 3-1 en el National Football Stadium de Bratislava. Los clubes también se cruzaron en la fase de clasificación de la Europa League en agosto de 2010, con el Stuttgart ganando 1-0 en Bratislava y empatando 2-2 en el partido de vuelta. En los tres enfrentamientos registrados, el Stuttgart no ha perdido ninguno.

Clasificación

En la clasificación de la fase de liga de la Champions League, el Stuttgart ocupa la octava posición, lo que le coloca en zona de acceso directo a los octavos de final. El Slovan, en cambio, figura en el puesto 35, una posición que le deja fuera de cualquier ronda de continuidad y que convierte este partido en un encuentro de obligada reacción para el conjunto eslovaco.