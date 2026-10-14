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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Cómo ver Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido podrá verse en directo a través de Movistar+. Accede a la emisión del encuentro a través del siguiente enlace.

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Shakhtar Donetsk y AEK Atenas se enfrentan en Stamford Bridge en un partido de la fase de liga de la Champions League. Dos equipos que llegan al choque con buenas sensaciones, aunque desde posiciones distintas en la tabla.

El Shakhtar, dirigido por Arda Turan, ha mostrado solidez en su liga doméstica con tres victorias consecutivas antes de este partido europeo. Su única mancha reciente fue el empate ante el PSV Eindhoven en la competición continental, lo que sitúa al equipo ucraniano en la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación.

El AEK Atenas, bajo las órdenes de Marko Nikolic, llega en un momento de gran confianza. Los griegos encadenaron victorias en su liga y en la Copa, incluyendo una contundente goleada, y también suman tres puntos europeos tras superar al LASK en la jornada inaugural.

Ambos conjuntos se presentan con argumentos suficientes para competir, aunque el Shakhtar tendrá la ventaja de jugar en un estadio de primer nivel como Stamford Bridge.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Arda Turan no podrá contar con Eguinaldo ni con Irakli Azarovi, ambos en la lista de lesionados. El once probable del Shakhtar incluye a Dmytro Riznyk bajo palos, con una defensa formada por Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko y Valeriy Bondar, y una línea de ataque con Isaque, Gleiker Mendoza y Kaua Elias.

Por parte del AEK Atenas, Marko Nikolic no registra bajas por lesión ni sancionados de cara a este partido. El once proyectado sitúa a Alberto Brignoli en portería, con Luka Jovic y Zini como referencias ofensivas y Razvan Marin y Lovro Majer en el centro del campo.

Forma

El Shakhtar llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El equipo de Turan ganó sus tres compromisos domésticos más recientes, el último de ellos ante el Veres Rivne con un contundente 0-3. En Europa, igualó 1-1 frente al PSV Eindhoven. En total, los ucranianos anotaron ocho goles y encajaron tres en ese período.

El AEK Atenas presenta también un balance positivo: cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco salidas. Su resultado más reciente fue un 3-0 ante el OFI Crete en la Super League griega, y en la Copa golearon al Panserraikos FC por 8-1. En la Champions League, derrotaron al LASK por 1-0. Los griegos marcaron trece goles y recibieron dos en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre el Shakhtar Donetsk y el AEK Atenas disponibles en este momento.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, el Shakhtar Donetsk ocupa la posición 18 y el AEK Atenas la 15. Ambos equipos se encuentran en la zona media-baja de la clasificación, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para sus aspiraciones de avanzar en la competición.