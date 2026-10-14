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Cómo ver Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas
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Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Stamford Bridge
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Cómo ver Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido podrá verse en directo a través de Movistar+. Accede a la emisión del encuentro a través del siguiente enlace.

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Shakhtar Donetsk y AEK Atenas se enfrentan en Stamford Bridge en un partido de la fase de liga de la Champions League. Dos equipos que llegan al choque con buenas sensaciones, aunque desde posiciones distintas en la tabla.

El Shakhtar, dirigido por Arda Turan, ha mostrado solidez en su liga doméstica con tres victorias consecutivas antes de este partido europeo. Su única mancha reciente fue el empate ante el PSV Eindhoven en la competición continental, lo que sitúa al equipo ucraniano en la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación.

El AEK Atenas, bajo las órdenes de Marko Nikolic, llega en un momento de gran confianza. Los griegos encadenaron victorias en su liga y en la Copa, incluyendo una contundente goleada, y también suman tres puntos europeos tras superar al LASK en la jornada inaugural.

Ambos conjuntos se presentan con argumentos suficientes para competir, aunque el Shakhtar tendrá la ventaja de jugar en un estadio de primer nivel como Stamford Bridge.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Shakhtar Donetsk contra AEK Atenas alineaciones probables

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
page.match.formation.title
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-4-2
D. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasP. HenriqueP. HenriqueM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoIsaqueIsaqueG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasA. BrignoliA. BrignoliF. RelvasF. RelvasH. MoukoudiH. MoukoudiS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaM. VitalisM. VitalisR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerZiniZiniL. JovicL. Jovic
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Once inicial

AEK Atenas

Manager

  • A. Turan
  • M. Nikolic

Arda Turan no podrá contar con Eguinaldo ni con Irakli Azarovi, ambos en la lista de lesionados. El once probable del Shakhtar incluye a Dmytro Riznyk bajo palos, con una defensa formada por Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko y Valeriy Bondar, y una línea de ataque con Isaque, Gleiker Mendoza y Kaua Elias.

Por parte del AEK Atenas, Marko Nikolic no registra bajas por lesión ni sancionados de cara a este partido. El once proyectado sitúa a Alberto Brignoli en portería, con Luka Jovic y Zini como referencias ofensivas y Razvan Marin y Lovro Majer en el centro del campo.

Forma

SHK

SHK - Formulario

KAR
W1-2
PSV
D1-1
CHO
W2-0
LNZ
W3-0
VRI
W0-3
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AEK

AEK - Formulario

LAS
W1-0
ATT
D1-1
PAF
W8-1
VOL
W1-2
OFI
W3-0
Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Shakhtar llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El equipo de Turan ganó sus tres compromisos domésticos más recientes, el último de ellos ante el Veres Rivne con un contundente 0-3. En Europa, igualó 1-1 frente al PSV Eindhoven. En total, los ucranianos anotaron ocho goles y encajaron tres en ese período.

El AEK Atenas presenta también un balance positivo: cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco salidas. Su resultado más reciente fue un 3-0 ante el OFI Crete en la Super League griega, y en la Copa golearon al Panserraikos FC por 8-1. En la Champions League, derrotaron al LASK por 1-0. Los griegos marcaron trece goles y recibieron dos en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre el Shakhtar Donetsk y el AEK Atenas disponibles en este momento.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, el Shakhtar Donetsk ocupa la posición 18 y el AEK Atenas la 15. Ambos equipos se encuentran en la zona media-baja de la clasificación, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para sus aspiraciones de avanzar en la competición.

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