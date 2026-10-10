Cómo ver Sassuolo vs AC Milán: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El AC Milán visita el Estadio Mapei de Reggio Emilia este domingo para medirse al Sassuolo en la sexta jornada de Serie A. Ruben Amorim lleva a sus rossoneri a un campo que ha demostrado ser complicado para los grandes del campionato. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 6 11 oct 2026 - 12:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Cómo sintonizar el Sassuolo vs AC Milán en línea

Sassuolo vs AC Milán se puede ver en directo a través de DAZN. El partido también estará disponible en Sky y en streaming a través de NOW.

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Acerca del encuentro

El Sassuolo de Alberto Aquilani no es un rival para subestimar. Los neroverdi ya han derrotado a la Juventus en casa esta temporada, aunque llegan a este encuentro tras caer ante el Monza en su último partido de liga.

El Milán, en cambio, regresa a la competición con el impulso de una victoria por 3-0 ante el Lecce antes del parón internacional. El equipo de Amorim sigue invicto en Serie A y buscará mantener esa racha en un desplazamiento que pondrá a prueba su solidez defensiva.

Christian Pulisic llega al partido en un buen momento. El estadounidense aprovechó el parón de selecciones para trabajar en Milanello y llega con ritmo y confianza tras su gol ante el Lecce. Diego Moreira también podría tener su oportunidad como titular después de que la lesión de Alexis Saelemaekers haya abierto un hueco en el carril izquierdo.

Uno de los focos del partido estará en Alphadjo Cissé, que se reencontrará con Alberto Aquilani, el entrenador que lo lanzó la temporada pasada. El joven talento del Milán ha ganado protagonismo en las últimas semanas y podría tener aún más presencia con la baja de Saelemaekers.

Noticias de los equipos y escuadras

El Sassuolo recupera a Muric bajo palos y presenta una defensa con Caleta-Car y Leysen como pareja central. Aquilani no podrá contar con Ismael Koné, Cristian Volpato, Yeferson Paz, Fali Candé, Jay Idzes, Daniel Boloca, Sebastian Walukiewicz ni Edoardo Pieragnolo por lesión.

El Milán afronta el partido sin Alexis Saelemaekers, Warren Bondo ni Pervis Estupiñán, todos en la enfermería. Amorim adapta su sistema a una defensa de cuatro con Gila, De Winter, Pavlovic y Bartesaghi, mientras Musah y Rabiot forman el doble pivote. Pulisic, Chukwueze y Moreira actuarán por detrás de Gonçalo Ramos.

Forma

El Sassuolo llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Monza en Serie A, aunque antes de eso habían firmado un notable triunfo por 3-2 frente a la Juventus. En esos cinco partidos, los neroverdi han anotado nueve goles y encajado siete.

El Milán presenta tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. El triunfo más reciente fue el contundente 3-0 ante el Lecce, precedido por dos empates consecutivos ante Lazio y Juventus. Los rossoneri han marcado ocho goles y encajado cinco en ese período, con su única derrota llegando ante el Benfica en Europa League.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se saldó con victoria del Sassuolo por 2-0 en Reggio Emilia en mayo de 2026 en Serie A. En los últimos cinco cruces, el Milán acumula dos victorias frente a una del Sassuolo, con dos empates incluidos. La serie refleja una rivalidad equilibrada, aunque el Milán firmó su resultado más abultado con un 6-1 en Copa Italia en diciembre de 2024.

Clasificación

En la tabla de Serie A, el Milán ocupa la quinta posición, situado en la parte alta de la clasificación con aspiraciones claras al título. El Sassuolo se encuentra en décima posición, en la zona media de la tabla, y un triunfo en casa le permitiría acercarse a los puestos europeos.