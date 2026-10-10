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Serie A
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Cómo ver Sassuolo vs AC Milán: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Sassuolo vs AC Milán
Sassuolo
AC Milán
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre Sassuolo y AC Milán. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El AC Milán visita el Estadio Mapei de Reggio Emilia este domingo para medirse al Sassuolo en la sexta jornada de Serie A. Ruben Amorim lleva a sus rossoneri a un campo que ha demostrado ser complicado para los grandes del campionato. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Serie A - Jornada 6
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Cómo sintonizar el Sassuolo vs AC Milán en línea

Sassuolo vs AC Milán se puede ver en directo a través de DAZN. El partido también estará disponible en Sky y en streaming a través de NOW.

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Acerca del encuentro

El Sassuolo de Alberto Aquilani no es un rival para subestimar. Los neroverdi ya han derrotado a la Juventus en casa esta temporada, aunque llegan a este encuentro tras caer ante el Monza en su último partido de liga.

El Milán, en cambio, regresa a la competición con el impulso de una victoria por 3-0 ante el Lecce antes del parón internacional. El equipo de Amorim sigue invicto en Serie A y buscará mantener esa racha en un desplazamiento que pondrá a prueba su solidez defensiva.

Christian Pulisic llega al partido en un buen momento. El estadounidense aprovechó el parón de selecciones para trabajar en Milanello y llega con ritmo y confianza tras su gol ante el Lecce. Diego Moreira también podría tener su oportunidad como titular después de que la lesión de Alexis Saelemaekers haya abierto un hueco en el carril izquierdo.

Uno de los focos del partido estará en Alphadjo Cissé, que se reencontrará con Alberto Aquilani, el entrenador que lo lanzó la temporada pasada. El joven talento del Milán ha ganado protagonismo en las últimas semanas y podría tener aún más presencia con la baja de Saelemaekers.

Noticias de los equipos y escuadras

Sassuolo contra AC Milán alineaciones probables

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formación
AC Milán crest
AC Milán
MIL
3-4-2-1
A. MuricA. Muricteam-logoF. LeysenD. Caleta-CarD. Caleta-CarJ. DoigJ. DoigS. CinquegranoS. CinquegranoK. ThorstvedtK. ThorstvedtN. MaticN. MaticV. AdzicV. AdzicS. EspositoS. EspositoA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiM. MaignanM. MaignanS. PavlovicS. PavlovicM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterL. ModricL. Modricteam-logoD. MoreiraD. BartesaghiD. BartesaghiS. ChukwuezeS. ChukwuezeC. PulisicC. PulisicA. RabiotA. RabiotG. RamosG. Ramos
AC Milán crest
AC Milán
MIL
4-3-3
Sassuolo

Once inicial

AC Milán

Manager

  • A. Aquilani
  • R. Amorim

El Sassuolo recupera a Muric bajo palos y presenta una defensa con Caleta-Car y Leysen como pareja central. Aquilani no podrá contar con Ismael Koné, Cristian Volpato, Yeferson Paz, Fali Candé, Jay Idzes, Daniel Boloca, Sebastian Walukiewicz ni Edoardo Pieragnolo por lesión.

El Milán afronta el partido sin Alexis Saelemaekers, Warren Bondo ni Pervis Estupiñán, todos en la enfermería. Amorim adapta su sistema a una defensa de cuatro con Gila, De Winter, Pavlovic y Bartesaghi, mientras Musah y Rabiot forman el doble pivote. Pulisic, Chukwueze y Moreira actuarán por detrás de Gonçalo Ramos.

Forma

SAS

SAS - Formulario

TOR
W2-1
FRC
W1-1
BOL
D2-2
JUV
W3-2
MON
L2-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
MIL

MIL - Formulario

VEN
W2-0
JUV
D1-1
LAZ
D2-2
BEN
L0-2
LEC
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Sassuolo llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Monza en Serie A, aunque antes de eso habían firmado un notable triunfo por 3-2 frente a la Juventus. En esos cinco partidos, los neroverdi han anotado nueve goles y encajado siete.

El Milán presenta tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. El triunfo más reciente fue el contundente 3-0 ante el Lecce, precedido por dos empates consecutivos ante Lazio y Juventus. Los rossoneri han marcado ocho goles y encajado cinco en ese período, con su única derrota llegando ante el Benfica en Europa League.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SassuoloEmpateAC Milán
1
2
2
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
AC Milán badge
AC Milán
MIL
0
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
F
Copa Italia
AC Milán badge
AC Milán
MIL
6
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
F
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
F
8Goles marcados12
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se saldó con victoria del Sassuolo por 2-0 en Reggio Emilia en mayo de 2026 en Serie A. En los últimos cinco cruces, el Milán acumula dos victorias frente a una del Sassuolo, con dos empates incluidos. La serie refleja una rivalidad equilibrada, aunque el Milán firmó su resultado más abultado con un 6-1 en Copa Italia en diciembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
6510188+1016
W
D
W
W
W
2
RomaRomaROM
5410143+1113
D
W
W
W
W
3
LazioLazioLAZ
541083+513
W
D
W
W
W
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
W
W
W
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
5320104+611
W
D
D
W
W
6
SSC NápolesSSC NápolesNAP
6312106+410
W
D
W
L
L
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
W
L
D
W
W
8
ComoComoCOM
531196+310
L
W
W
W
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
L
W
D
W
W
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
L
W
D
W
L
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
L
L
L
W
W
12
LecceLecceLEC
5203510-56
L
W
L
L
W
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
L
L
L
W
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
L
W
L
L
15
MonzaMonzaMON
5113812-44
W
L
D
L
L
16
GénovaGénovaGEN
6114511-64
W
L
D
L
L
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
L
D
W
L
L
19
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
L
D
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
L
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Serie A, el Milán ocupa la quinta posición, situado en la parte alta de la clasificación con aspiraciones claras al título. El Sassuolo se encuentra en décima posición, en la zona media de la tabla, y un triunfo en casa le permitiría acercarse a los puestos europeos.

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