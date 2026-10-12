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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sabah FK y Slavia Praga se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sabah FK recibe a Slavia Praga en el Baku Olimpiya Stadionu en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones que ambos equipos necesitan ganar para no quedarse descolgados en la competición europea.

El conjunto azerbaiyano llega al encuentro bajo las órdenes de Valdas Dambrauskas con una trayectoria doméstica sólida, aunque sin resultados en Europa. La derrota por 4-0 ante el Manchester United en su anterior compromiso en la Liga de Campeones dejó claro que Sabah aún tiene mucho trabajo por hacer para competir al máximo nivel continental.

Slavia Praga, dirigida por Jindrich Trpisovsky, aterriza en Bakú con buenas sensaciones en la liga checa, pero también con la necesidad de reponerse tras caer 3-2 ante el Lens en su debut europeo de esta temporada. Los checos tienen calidad suficiente para hacer daño a cualquier rival, y este partido representa una oportunidad clara para sumar sus primeros puntos.

Ninguno de los dos equipos ha conseguido puntuar todavía en la Liga de Campeones esta temporada, lo que convierte este duelo en un choque directo entre dos conjuntos que no pueden permitirse seguir sin puntos si quieren mantener vivas sus aspiraciones europeas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK afronta el partido con la única baja confirmada de Khayal Aliyev por lesión. Dambrauskas tiene previsto alinear un once con Stas Pokatilov bajo palos, una defensa formada por Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov y Akim Zedadka, y Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris y Veljko Simic entre los jugadores llamados a tener protagonismo en zonas más avanzadas.

Slavia Praga llega con una lista de bajas más larga: Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz están todos descartados por lesión, lo que limita las opciones de Trpisovsky en varias posiciones. El técnico checo apunta a un once con Jakub Markovic en portería y roles destacados para Lukas Provod y Mojmir Chytil. Ninguno de los dos equipos tiene jugadores sancionados. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

Sabah FK presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el FK Neftchi en la liga, mientras que su triunfo más contundente del periodo fue una goleada 5-0 al Zira. La única derrota llegó en la Liga de Campeones ante el Manchester United por 4-0. En total, el conjunto azerbaiyano ha marcado nueve goles y encajado cuatro en estos cinco encuentros.

Slavia Praga ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con su única derrota siendo la caída 3-2 ante el Lens en la Liga de Campeones. Los checos han sumado victorias ante el FC Zlin, el Viktoria Plzen (2-1) y el FK Varnsdorf (5-1 en copa), sin perder en ningún partido de liga durante este tramo. El equipo ha anotado nueve goles y encajado cuatro en el mismo periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Sabah FK y Slavia Praga, por lo que este partido será el primero en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Slavia Praga ocupa la posición 22 y Sabah FK se encuentra en el puesto 34, lo que refleja la necesidad de ambos conjuntos de sumar puntos cuanto antes.