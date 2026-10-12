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Liga de Campeones
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Baku Olimpiya Stadionu
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Cómo ver Sabah FK vs Slavia Praga: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Sabah FK vs Slavia Praga
Sabah FK
Slavia Praga
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Sabah FK y Slavia Praga, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Baku Olimpiya Stadionu
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Cómo ver Sabah FK vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sabah FK y Slavia Praga se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming en vivo.

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Sabah FK recibe a Slavia Praga en el Baku Olimpiya Stadionu en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones que ambos equipos necesitan ganar para no quedarse descolgados en la competición europea.

El conjunto azerbaiyano llega al encuentro bajo las órdenes de Valdas Dambrauskas con una trayectoria doméstica sólida, aunque sin resultados en Europa. La derrota por 4-0 ante el Manchester United en su anterior compromiso en la Liga de Campeones dejó claro que Sabah aún tiene mucho trabajo por hacer para competir al máximo nivel continental.

Slavia Praga, dirigida por Jindrich Trpisovsky, aterriza en Bakú con buenas sensaciones en la liga checa, pero también con la necesidad de reponerse tras caer 3-2 ante el Lens en su debut europeo de esta temporada. Los checos tienen calidad suficiente para hacer daño a cualquier rival, y este partido representa una oportunidad clara para sumar sus primeros puntos.

Ninguno de los dos equipos ha conseguido puntuar todavía en la Liga de Campeones esta temporada, lo que convierte este duelo en un choque directo entre dos conjuntos que no pueden permitirse seguir sin puntos si quieren mantener vivas sus aspiraciones europeas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK contra Slavia Praga alineaciones probables

4-3-3
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaU. RakhmonalievU. RakhmonalievI. LepinjicaI. LepinjicaA. IsayevA. IsayevJ. MickelsJ. MickelsK. ParrisK. ParrisV. SimicV. SimicJ. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesT. VlcekT. VlcekS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakL. ProvodL. ProvodD. SturmD. SturmM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-3-3
Sabah FK

Once inicial

Slavia Praga

Manager

  • V. Dambrauskas
  • J. Trpisovsky

Sabah FK afronta el partido con la única baja confirmada de Khayal Aliyev por lesión. Dambrauskas tiene previsto alinear un once con Stas Pokatilov bajo palos, una defensa formada por Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov y Akim Zedadka, y Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris y Veljko Simic entre los jugadores llamados a tener protagonismo en zonas más avanzadas.

Slavia Praga llega con una lista de bajas más larga: Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz están todos descartados por lesión, lo que limita las opciones de Trpisovsky en varias posiciones. El técnico checo apunta a un once con Jakub Markovic en portería y roles destacados para Lukas Provod y Mojmir Chytil. Ninguno de los dos equipos tiene jugadores sancionados. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

SAB

SAB - Formulario

ZIR
W5-0
MUN
L4-0
SHA
W0-3
IMI
W3-1
NEF
D0-0
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SLP

SLP - Formulario

RCL
L2-3
TEP
W0-2
SLV
W1-5
VPL
W2-1
ZLI
W0-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sabah FK presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el FK Neftchi en la liga, mientras que su triunfo más contundente del periodo fue una goleada 5-0 al Zira. La única derrota llegó en la Liga de Campeones ante el Manchester United por 4-0. En total, el conjunto azerbaiyano ha marcado nueve goles y encajado cuatro en estos cinco encuentros.

Slavia Praga ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con su única derrota siendo la caída 3-2 ante el Lens en la Liga de Campeones. Los checos han sumado victorias ante el FC Zlin, el Viktoria Plzen (2-1) y el FK Varnsdorf (5-1 en copa), sin perder en ningún partido de liga durante este tramo. El equipo ha anotado nueve goles y encajado cuatro en el mismo periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Sabah FK y Slavia Praga, por lo que este partido será el primero en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Slavia Praga ocupa la posición 22 y Sabah FK se encuentra en el puesto 34, lo que refleja la necesidad de ambos conjuntos de sumar puntos cuanto antes.

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