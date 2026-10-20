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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Sabah FK vs Borussia Dortmund se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Baku Olimpiya Stadionu acoge este encuentro de Liga de Campeones entre el Sabah FK y el Borussia Dortmund, con el conjunto azerbaiyano buscando prolongar su buen momento europeo ante un rival que llega con dudas.

El Sabah FK afronta el partido con la moral alta. Tras vencer al Slavia de Praga en su anterior cita continental, el equipo dirigido por Valdas Dambrauskas ha encadenado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y se presenta como un rival incómodo en su feudo de Bakú.

El Borussia Dortmund, en cambio, atraviesa un momento irregular. La derrota ante el Bodø/Glimt en el Círculo Polar Ártico dejó a Niko Kovac sin argumentos y con reproches directos hacia sus jugadores, cuestionando públicamente su actitud y su intensidad en el partido.

La visita posterior a la Alte Försterei tampoco aportó alivio. El empate sin goles ante el Union Berlin fue un nuevo tropiezo que Gregor Kobel calificó de frustrante y doloroso, con el equipo incapaz de generar ocasiones claras pese a dominar el balón con más del 62% de posesión.

A pesar de estos contratiempos europeos, el Dortmund mantiene una posición sólida en la Bundesliga, donde ocupa el segundo puesto con victorias recientes ante rivales de entidad. La consistencia doméstica contrasta con su fragilidad en Champions.

El partido en Bakú representa una oportunidad para que Kovac recupere sensaciones y puntos en la clasificación continental. La respuesta del equipo tras dos resultados adversos consecutivos dirá mucho sobre el carácter del vestuario alemán.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El Sabah FK de Valdas Dambrauskas presenta una alineación probable encabezada por Stas Pokatilov bajo palos, con una línea defensiva formada por Aden McCarthy, Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz y Steve Solvet. El mediocampo lo compondrían Du Queiroz, Veljko Simic y Umarali Rakhmonaliev, mientras que Kaheem Parris, Ivan Lepinjica y Joy-Lance Mickels formarían el tridente ofensivo. No se registran bajas por lesión ni sanción en el conjunto local de cara a este partido.

Niko Kovac apuesta por Gregor Kobel en la portería del Borussia Dortmund, con Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Julian Ryerson como línea de cuatro defensores. Daniel Svensson, Fabio Silva y Felix Nmecha ocuparían el centro del campo junto a Joey Veerman y Marcel Sabitzer, con Serhou Guirassy como referencia ofensiva. El equipo no reporta lesionados ni suspendidos para el desplazamiento a Azerbaiyán.

Forma

El Sabah FK llega al partido con un rendimiento muy positivo, acumulando cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un contundente 4-0 ante el FK Qabala en liga, y en la competición europea sumaron una victoria 2-0 ante el Slavia de Praga. En esos cinco partidos, el equipo azerbaiyano anotó diez goles y solo encajó uno, lo que refleja una solidez defensiva notable.

El Borussia Dortmund presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Union Berlin en la Bundesliga, precedido por la derrota 0-1 en Noruega ante el Bodø/Glimt en Champions. Entre sus puntos positivos, los de Kovac ganaron 1-0 al VfB Stuttgart y golearon 3-0 al Paderborn. En conjunto, el Dortmund marcó cuatro goles y encajó tres en ese período, aunque el empate ante el Werder Bremen, donde cedieron una ventaja de dos goles, y los tropiezos europeos apuntan a cierta falta de consistencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el Sabah FK y el Borussia Dortmund, por lo que este partido en el Baku Olimpiya Stadionu podría representar un primer cruce entre ambos clubes en competición oficial. Se actualizará esta sección si se confirma información adicional antes del partido.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, el Sabah FK ocupa la vigésimo segunda posición y el Borussia Dortmund se sitúa en el decimoctavo puesto, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo entre dos equipos que necesitan puntos para mejorar su situación en la fase de liga del torneo.