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Segunda Division
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Cómo ver Sabadell vs Tenerife: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Sabadell vs Tenerife
Sabadell
Tenerife
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Sabadell y Tenerife hoy. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Sabadell y Tenerife se citan en el Estadi Nova Creu Alta en un duelo de Segunda División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Ferran Costa dirige a los locales con la intención de afianzarse en la tabla, mientras que Álvaro Cervera busca estabilizar a un Tenerife que no termina de encontrar su mejor versión. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 11
Estadi Nova Creu Alta

Cómo ver Sabadell vs Tenerife en línea

El Sabadell vs Tenerife se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El Sabadell llega al partido tras caer ante el Burgos en su último compromiso liguero, un revés que frenó la pequeña racha positiva que habían construido con victorias ante el AD Ceuta FC y el Real Oviedo. Los de Costa necesitan recuperar sensaciones en casa.

El Tenerife, por su parte, acumula tres empates en sus últimas cuatro salidas, con la derrota ante el Castellón como sombra más alargada de las últimas semanas. Cervera tiene trabajo por delante para dar consistencia a un equipo que concede demasiados puntos en situaciones que debería controlar.

La paridad en la clasificación convierte este enfrentamiento en uno con implicaciones directas para ambas escuadras. Ninguno de los dos puede permitirse seguir cediendo terreno si quiere mirar hacia arriba en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Sabadell contra Tenerife alineaciones probables

Manager

  • F. Costa

Ferran Costa no ha facilitado una alineación probable confirmada para el Sabadell, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este partido. Se esperan novedades más próximas al encuentro.

En el bando visitante, Álvaro Cervera tampoco ha desvelado su once inicial previsto, y el Tenerife no registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión en los datos disponibles. La convocatoria definitiva se conocerá antes del partido.

Forma

SAB

SAB - Formulario

OVI
W3-1
CEF
D1-1
AND
D0-0
CAC
W1-2
BUR
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TEN

TEN - Formulario

CAS
L5-0
CAD
D1-1
COR
L3-2
GIR
D1-1
CEF
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Sabadell presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Burgos, aunque antes de ese tropiezo habían sumado cuatro puntos consecutivos con triunfos ante el AD Ceuta FC (2-1 fuera) y el Real Oviedo (3-1 en casa). En total, los arlequinados han marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Tenerife acumula un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. El conjunto canario empató 1-1 ante el Celta Fortuna en su último partido, y previamente igualó también frente al Girona. La derrota por 5-0 ante el Castellón es el resultado más llamativo de esta racha, en la que el equipo ha marcado seis goles pero ha encajado once.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SabadellEmpateTenerife
2
0
3
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
Tenerife badge
Tenerife
TEN
2
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
Sabadell badge
Sabadell
SAB
2
F
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
Tenerife badge
Tenerife
TEN
3
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
F
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
Tenerife badge
Tenerife
TEN
0
F
4Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de mayo de 2021 en Segunda División, con victoria del Tenerife por 0-2 en el Estadi Nova Creu Alta. En los cinco últimos precedentes disponibles, el Tenerife acumula tres victorias por una del Sabadell, con otro partido que acabó con triunfo local para los de Sabadell en mayo de 2014. El balance de goles refleja una ligera ventaja histórica para el conjunto canario en esta serie.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
11902227+1527
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
10721184+1423
W
L
D
W
W
3
EibarEibarEIB
117132013+722
L
D
L
W
W
4
GironaGironaGIR
116322210+1221
W
W
D
D
W
5
GranadaGranadaGRA
116231814+420
W
W
W
W
L
6
MallorcaMallorcaMLL
11542136+719
D
D
W
D
L
7
GijonGijonSPG
10613119+219
W
W
W
L
W
8
BurgosBurgosBUR
105231310+317
W
L
L
W
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
115241312+117
L
W
W
L
W
10
SabadellSabadellSAB
10442108+216
L
W
D
D
W
11
CórdobaCórdobaCOR
115061720-315
W
W
L
W
L
12
EldenseEldenseELD
104241313014
W
W
W
L
L
13
Las PalmasLas PalmasLAS
114251419-514
W
L
L
D
L
14
TenerifeTenerifeTEN
103431214-213
D
D
L
D
L
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
113351616012
L
L
W
D
W
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
113351621-512
L
D
W
L
D
17
LeganésLeganésLEG
11335716-912
D
L
L
L
L
18
FC AndorraFC AndorraAND
103161317-410
L
W
D
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
112271422-88
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
101451113-27
L
L
W
D
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
10127922-135
L
L
D
W
D
22
AlbaceteAlbaceteALB
10019622-161
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de Segunda División, el Sabadell ocupa la décima posición y el Tenerife la duodécima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media de la tabla con margen tanto para mirar hacia los puestos de ascenso como para alejarse de la parte baja.

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