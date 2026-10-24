Cómo ver Sabadell vs Tenerife: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Sabadell y Tenerife se citan en el Estadi Nova Creu Alta en un duelo de Segunda División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Ferran Costa dirige a los locales con la intención de afianzarse en la tabla, mientras que Álvaro Cervera busca estabilizar a un Tenerife que no termina de encontrar su mejor versión. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 11 25 oct 2026 - 09:00 Estadi Nova Creu Alta

Cómo ver Sabadell vs Tenerife en línea

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Acerca del encuentro

El Sabadell llega al partido tras caer ante el Burgos en su último compromiso liguero, un revés que frenó la pequeña racha positiva que habían construido con victorias ante el AD Ceuta FC y el Real Oviedo. Los de Costa necesitan recuperar sensaciones en casa.

El Tenerife, por su parte, acumula tres empates en sus últimas cuatro salidas, con la derrota ante el Castellón como sombra más alargada de las últimas semanas. Cervera tiene trabajo por delante para dar consistencia a un equipo que concede demasiados puntos en situaciones que debería controlar.

La paridad en la clasificación convierte este enfrentamiento en uno con implicaciones directas para ambas escuadras. Ninguno de los dos puede permitirse seguir cediendo terreno si quiere mirar hacia arriba en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Ferran Costa no ha facilitado una alineación probable confirmada para el Sabadell, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este partido. Se esperan novedades más próximas al encuentro.

En el bando visitante, Álvaro Cervera tampoco ha desvelado su once inicial previsto, y el Tenerife no registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión en los datos disponibles. La convocatoria definitiva se conocerá antes del partido.

Forma

El Sabadell presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Burgos, aunque antes de ese tropiezo habían sumado cuatro puntos consecutivos con triunfos ante el AD Ceuta FC (2-1 fuera) y el Real Oviedo (3-1 en casa). En total, los arlequinados han marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Tenerife acumula un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. El conjunto canario empató 1-1 ante el Celta Fortuna en su último partido, y previamente igualó también frente al Girona. La derrota por 5-0 ante el Castellón es el resultado más llamativo de esta racha, en la que el equipo ha marcado seis goles pero ha encajado once.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de mayo de 2021 en Segunda División, con victoria del Tenerife por 0-2 en el Estadi Nova Creu Alta. En los cinco últimos precedentes disponibles, el Tenerife acumula tres victorias por una del Sabadell, con otro partido que acabó con triunfo local para los de Sabadell en mayo de 2014. El balance de goles refleja una ligera ventaja histórica para el conjunto canario en esta serie.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, el Sabadell ocupa la décima posición y el Tenerife la duodécima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media de la tabla con margen tanto para mirar hacia los puestos de ascenso como para alejarse de la parte baja.