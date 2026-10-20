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Liga de Campeones
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Cómo ver Roma vs Slovan: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Roma vs Slovan
Roma
Slovan
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Roma y Slovan, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Stadio Olimpico, Rome
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Cómo ver Roma vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Roma vs Slovan Bratislava se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido. A continuación se indican las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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La Roma de Gian Piero Gasperini recibe al Slovan Bratislava en el Estadio Olímpico de Roma en la fase de grupos de la Champions League. El conjunto giallorosso llega a este partido con la presión de un resultado europeo que todavía duele, pero con señales de recuperación en el plano doméstico.

La Roma viene de protagonizar uno de los colapsos más llamativos de la Champions League en lo que va de temporada. Los romanos dominaban 3-1 al Real Madrid antes de encajar tres goles en los minutos finales y perder 4-3, una derrota que puso en entredicho su capacidad para gestionar partidos en los momentos decisivos.

Sin embargo, Gasperini encontró la respuesta que necesitaba en la Serie A. Un triunfo 2-0 ante el Genoa, con portería a cero, devolvió algo de tranquilidad al vestuario y demostró que el equipo tiene carácter para reponerse.

El Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré, llega a Roma tras sufrir una derrota por 3-0 ante el VfB Stuttgart en su último compromiso europeo. Su trayectoria en la liga eslovaca ha sido más sólida, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos domésticos, pero el salto de nivel que exige la Champions es considerable.

En la clasificación actual, la Roma ocupa el puesto 25 y el Slovan el 36, lo que refleja la diferencia de recorrido europeo entre ambos clubes en este momento de la competición.

Hay bajas importantes en el bando local: Paulo Dybala, Mile Svilar, Bryan Cristante y Manu Koné están en la enfermería, lo que obliga a Gasperini a reconfigurar sus opciones ofensivas y en el centro del campo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Roma contra Slovan alineaciones probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Slovan crest
Slovan
SBR
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoN. PisilliN. PisilliL. PellegriniL. PellegriniM. SouleM. SouleN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de Roonteam-logoWesleyD. MalenD. MalenD. TakacD. TakacK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CruzS. CruzCésar BlackmanCésar BlackmanS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyT. BarseghyanT. BarseghyanA. MustaficA. MustaficChristian MartínezChristian MartínezA. GrigerA. Griger
Slovan crest
Slovan
SBR
3-4-2-1
Roma

Once inicial

Slovan

Manager

  • G. Gasperini
  • Yaya Touré

Gasperini no podrá contar con Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Koné ni Paulo Dybala, todos ellos en la lista de bajas por lesión. El once probable del conjunto romano incluye a Pierluigi Gollini bajo palos, con Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Mario Hermoso en defensa, y una línea de mediocampo formada por Niccolo Pisilli, Lorenzo Pellegrini, Matias Soule, Nahuel Molina, Marten de Roon y Wesley, con Donyell Malen como referencia ofensiva.

El Slovan Bratislava viaja a Roma sin Mykola Kukharevych, su única baja confirmada. Yaya Touré apunta a alinear a Dominik Takac en portería, con Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz y César Blackman en defensa, y un mediocampo compuesto por Suleiman Camara, Peter Pokorny, Tigran Barseghyan y Alen Mustafic, con Christian Martínez y Adam Griger en ataque. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del inicio.

Forma

ROM

ROM - Formulario

TOR
W0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
L3-4
GEN
W2-0
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SBR

SBR - Formulario

MIT
W1-3
KOM
W1-2
SKA
D1-1
VFB
L0-3
TRN
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

La Roma acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el triunfo 2-0 ante el Genoa en la Serie A, una actuación que incluyó la portería a cero. Antes de eso, cayó 4-3 ante el Real Madrid en Champions League, un partido que llegó precedido de un empate sin goles ante el Como. En total, los romanos han marcado ocho goles y encajado siete en ese período.

El Slovan Bratislava presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una victoria 3-0 ante el Spartak Trnava en la liga eslovaca, aunque antes había sufrido una derrota por el mismo resultado ante el VfB Stuttgart en Champions. A lo largo de esos cinco encuentros, el conjunto eslovaco ha anotado ocho goles y ha recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

RomaEmpateSlovan
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan badge
Slovan
SBR
1
F
Europa League Qualification
Slovan badge
Slovan
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 25 de agosto de 2011 en el Estadio Olímpico de Roma, dentro de la fase de clasificación para la Europa League, y terminó con empate a uno. En el partido de ida, celebrado el 18 de agosto de 2011 en territorio eslovaco, el Slovan se impuso por 1-0. Con solo dos precedentes registrados, cada equipo se ha llevado una victoria en su propio estadio sin que ninguno haya ganado como visitante.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Champions League, la Roma ocupa el puesto 25 mientras que el Slovan Bratislava se sitúa en el 36.

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