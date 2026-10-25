Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 13:30 Reale Arena

Cómo ver Real Sociedad vs Levante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Sociedad vs Levante se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles para seguir el encuentro en televisión o en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Real Sociedad recibe a Levante en la Reale Arena de San Sebastián en un partido de Primera División que llega en un momento de forma positiva para los txuriurdin.

Pellegrino Matarazzo ha conseguido estabilizar al equipo donostiarra tras un arranque irregular. Los de San Sebastián llegan al partido con tres victorias en sus últimos cinco compromisos, incluyendo una contundente actuación en Europa que les sitúa en una buena dinámica.

Levante, dirigido por Luis Castro, llega desde una posición más comprometida en la tabla. Los granotas han sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas, aunque el triunfo ante Athletic Club en su último partido liguero les da cierto impulso de cara a este desplazamiento.

El historial reciente entre ambos conjuntos es favorable a la Real Sociedad, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga. Levante sabe que necesita dar un paso adelante lejos de casa si quiere escalar posiciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Luken Beitia ni con Alvaro Odriozola por lesión. El once probable que maneja el técnico alemán sitúa a Alex Remiro bajo palos, con una línea defensiva formada por Hector Fort, Sergio Gómez, Jon Martin y Mamadou Sarr, y Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson como referencias ofensivas.

Por parte de Levante, Luis Castro tiene la baja de Enzo Bardeli por lesión. El equipo visitante apunta a un once con Mathew Ryan en portería y una delantera formada por Roger Brugue e Ivan Romero. No hay sancionados en ninguno de los dos bandos.

Forma

La Real Sociedad llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, acumulando 12 goles a favor y 7 en contra. Su resultado más reciente fue una goleada ante el Lillestroem en la Europa League, y antes habían vencido al Málaga por 5-2 en LaLiga. El único tropiezo en ese tramo fue una derrota por 1-0 ante el Athletic Club en un amistoso.

Levante suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas, con 8 goles marcados y 10 encajados. El dato más reciente es la victoria por 3-1 ante el Athletic Club en LaLiga, que rompió una racha de dos empates consecutivos frente a Deportivo de A Coruña y Sevilla. Las derrotas ante Villarreal y Barcelona reflejan las dificultades de los granotas frente a rivales del tramo alto de la tabla.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 4 de abril de 2026 en la Reale Arena, con victoria de la Real Sociedad por 2-0 en Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos directos, la Real Sociedad ha ganado tres, con un empate y una victoria para el Levante, que se impuso por 2-1 en mayo de 2022.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, la Real Sociedad ocupa la quinta posición, lo que le coloca en la pelea por los puestos europeos. Levante es decimotercero, en una zona de tabla que exige sumar puntos para alejarse de la parte baja.