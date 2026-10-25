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Primera División
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Cómo ver Real Sociedad vs Levante: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Real Sociedad vs Levante
Real Sociedad
Levante
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Real Sociedad y Levante, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 10
Reale Arena
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Cómo ver Real Sociedad vs Levante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Sociedad vs Levante se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles para seguir el encuentro en televisión o en live stream.

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Real Sociedad recibe a Levante en la Reale Arena de San Sebastián en un partido de Primera División que llega en un momento de forma positiva para los txuriurdin.

Pellegrino Matarazzo ha conseguido estabilizar al equipo donostiarra tras un arranque irregular. Los de San Sebastián llegan al partido con tres victorias en sus últimos cinco compromisos, incluyendo una contundente actuación en Europa que les sitúa en una buena dinámica.

Levante, dirigido por Luis Castro, llega desde una posición más comprometida en la tabla. Los granotas han sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas, aunque el triunfo ante Athletic Club en su último partido liguero les da cierto impulso de cara a este desplazamiento.

El historial reciente entre ambos conjuntos es favorable a la Real Sociedad, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga. Levante sabe que necesita dar un paso adelante lejos de casa si quiere escalar posiciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Real Sociedad contra Levante alineaciones probables

4-4-2
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
page.match.formation.title
Levante crest
Levante
LEV
4-2-3-1
A. RemiroA. RemiroH. FortH. FortSergio GómezSergio GómezJ. MartinJ. MartinM. SarrM. SarrC. SolerC. SolerB. TurrientesB. TurrientesA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaT. KuboT. KuboM. OyarzabalM. Oyarzabalteam-logoO. OskarssonM. RyanM. RyanA. MandiA. Manditeam-logoI. NdukweM. SanchezM. SanchezJ. ToljanJ. ToljanJ. OlasagastiJ. OlasagastiO. ReyO. ReyD. RequenaD. RequenaT. FernandezT. FernandezR. BrugueR. BrugueI. RomeroI. Romero
Levante crest
Levante
LEV
4-4-2
Real Sociedad

Once inicial

Levante

Manager

  • P. Matarazzo
  • L. Castro

En cuanto a la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Luken Beitia ni con Alvaro Odriozola por lesión. El once probable que maneja el técnico alemán sitúa a Alex Remiro bajo palos, con una línea defensiva formada por Hector Fort, Sergio Gómez, Jon Martin y Mamadou Sarr, y Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson como referencias ofensivas.

Por parte de Levante, Luis Castro tiene la baja de Enzo Bardeli por lesión. El equipo visitante apunta a un once con Mathew Ryan en portería y una delantera formada por Roger Brugue e Ivan Romero. No hay sancionados en ninguno de los dos bandos.

Forma

RSO

RSO - Formulario

ATH
L0-1
COR
W3-2
GIL
D1-1
MAL
W2-5
LIL
W0-6
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LEV

LEV - Formulario

BAR
L2-4
VIL
L3-1
SEV
D3-3
COR
D1-1
ATH
W3-1
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

La Real Sociedad llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, acumulando 12 goles a favor y 7 en contra. Su resultado más reciente fue una goleada ante el Lillestroem en la Europa League, y antes habían vencido al Málaga por 5-2 en LaLiga. El único tropiezo en ese tramo fue una derrota por 1-0 ante el Athletic Club en un amistoso.

Levante suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas, con 8 goles marcados y 10 encajados. El dato más reciente es la victoria por 3-1 ante el Athletic Club en LaLiga, que rompió una racha de dos empates consecutivos frente a Deportivo de A Coruña y Sevilla. Las derrotas ante Villarreal y Barcelona reflejan las dificultades de los granotas frente a rivales del tramo alto de la tabla.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real SociedadEmpateLevante
3
1
1
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Levante badge
Levante
LEV
0
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 4 de abril de 2026 en la Reale Arena, con victoria de la Real Sociedad por 2-0 en Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos directos, la Real Sociedad ha ganado tres, con un empate y una victoria para el Levante, que se impuso por 2-1 en mayo de 2022.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
10811208+1225
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
W
D
L
W
W
9
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
L
D
L
D
L
11
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
W
L
D
L
L
13
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
14
ElcheElcheELC
102441417-310
W
D
D
W
L
15
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
16
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
L
D
D
W
L
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
L
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
L
D
D
L
W
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, la Real Sociedad ocupa la quinta posición, lo que le coloca en la pelea por los puestos europeos. Levante es decimotercero, en una zona de tabla que exige sumar puntos para alejarse de la parte baja.

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