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Primera División - Jornada 3 29 ago 2026 - 13:00 Reale Arena

Cómo ver Real Sociedad vs Espanyol en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Sociedad y Espanyol se puede ver en directo a través de Movistar+, la plataforma de referencia para seguir LaLiga en España. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en televisión y en streaming.

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Real Sociedad recibe a Espanyol en la Reale Arena de San Sebastián en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los txuri-urdin necesitan reaccionar tras un inicio de temporada que no ha podido ser peor, mientras que el conjunto catalán busca consolidarse en la zona media de la tabla.

El equipo de Pellegrino Matarazzo llega al partido sin haber sumado ni un solo punto en lo que va de liga. La derrota por 4-1 ante Real Madrid en el Bernabéu, donde Kylian Mbappé firmó un hat-trick con Jude Bellingham como asistente principal, dejó a la Real en el último puesto de la clasificación con una imagen preocupante.

La racha de Matarazzo acumula cinco derrotas consecutivas entre todas las competiciones. El equipo encajó diez goles en esos cinco encuentros y solo anotó tres, una estadística que refleja los problemas tanto defensivos como ofensivos que aquejan al conjunto donostiarra en este arranque de curso.

Espanyol, por su parte, llega a San Sebastián con una dinámica más positiva. El conjunto de Manolo González suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su mejor resultado fue el 3-0 ante Levante en la primera jornada de liga, aunque cayó 2-1 ante Real Madrid en su propio estadio en la segunda.

El cuadro blanquiazul ocupa la novena posición en la tabla, lo que supone un contraste notable con la situación de su rival. Con Leandro Cabrera sancionado y algunas bajas por lesión, Manolo González deberá ajustar su once, pero el equipo llega con confianza tras sumar puntos en las primeras jornadas.

Un partido entre dos equipos que se conocen bien y que en los últimos enfrentamientos han repartido puntos con cierta frecuencia. Para saber cómo seguir el encuentro en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Álvaro Odriozola ni Pablo Marín por lesión. El once probable del técnico alemán incluye a Alex Remiro bajo palos, con Jon Martin, Jon Aramburu, Sergio Gómez e Igor Zubeldia en defensa. Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Yangel Herrera y Luka Sucic acompañarían a Mikel Oyarzabal en el ataque.

Manolo González tendrá las bajas de Kike García y Javier Puado por lesión, además de no poder contar con Leandro Cabrera, que cumple sanción. El técnico visitante alineará previsiblemente a Marko Dmitrovic en portería, con Roger Hinojo, Unai Núñez, Omar El Hilali y Clemens Riedel en la línea defensiva. Edu Expósito, Javi Hernández, Alex Calatrava, Tyrhys Dolan y Urko González de Zárate completarían el once junto a Roberto Fernández.

Forma

Real Sociedad llega al partido con cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones, un registro que la sitúa en el farolillo rojo de LaLiga. Su última derrota fue la más dolorosa: un 4-1 ante Real Madrid en el Bernabéu. Antes de ese encuentro, cayó 1-0 ante Real Betis en la primera jornada liguera. En total, los txuri-urdin han encajado diez goles y solo han anotado tres en esos cinco partidos.

Espanyol presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El 3-0 ante Levante en la jornada inaugural fue su mejor resultado, mientras que la derrota más reciente llegó en casa ante Real Madrid por 1-2. En pretemporada, los blanquiazules empataron 3-3 con Middlesbrough y 2-2 con Burnley, y perdieron 3-1 ante Coventry. En conjunto, el equipo de Manolo González anotó nueve goles y encajó ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 23 de mayo de 2026 en LaLiga, con Espanyol como local, y terminó con empate a uno. Antes de ese partido, los dos equipos también igualaron a dos en la Reale Arena en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en Primera División, Real Sociedad acumula dos victorias frente a una de Espanyol, con dos empates. El resultado más favorable para los donostiarras en este periodo fue el 2-1 en casa en febrero de 2025, mientras que el conjunto catalán ganó 0-1 en San Sebastián en agosto de 2024.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, Real Sociedad ocupa la vigésima posición, mientras que Espanyol se sitúa en el noveno puesto.