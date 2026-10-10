Cómo ver Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Real Sociedad recibe a Deportivo de A Coruña en la Reale Arena de San Sebastián en un duelo de la Primera División que enfrenta a dos equipos con aspiraciones distintas pero con la misma urgencia de sumar puntos. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 11 oct 2026 - 10:15 Reale Arena

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Acerca del encuentro

El conjunto txuri-urdin llega a este partido atravesando un momento irregular. Tras caer 0-1 ante Athletic Club en un amistoso reciente y encajar una derrota por 0-3 ante el Atlético de Madrid en liga, la escuadra de Pellegrino Matarazzo necesita una respuesta contundente ante su afición.

No todo ha sido negativo para la Real: los triunfos ante Valencia (2-3) y Elche (2-3) demuestran que el equipo tiene capacidad para generar y anotar fuera de casa. El problema está en la consistencia, especialmente en defensa, donde han encajado nueve goles en sus últimos cinco partidos.

Deportivo de A Coruña llega a San Sebastián con una dinámica más equilibrada. El conjunto gallego acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros, aunque su derrota más reciente —0-1 ante Sevilla— cortó una racha sin perder que había generado cierta confianza.

Antonio Hidalgo sabe que jugar en la Reale Arena no es sencillo, pero el Deportivo ha mostrado solidez suficiente para competir. Su empate ante el Real Betis y el triunfo ante el Villarreal (2-3) son señales de que este equipo puede hacer daño lejos de Riazor.

En la tabla, ambos equipos se sitúan muy cerca: Deportivo ocupa la séptima posición y Real Sociedad la octava, lo que convierte este partido en un duelo directo con implicaciones reales en la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Real Sociedad afronta el partido con varias bajas en defensa: Álvaro Odriozola, Igor Zubeldia y Jon Aramburu están en la enfermería, mientras que Orri Oskarsson cumple sanción. La alineación probable de Matarazzo contaría con Alex Remiro bajo palos, una línea defensiva formada por Hector Fort, Mamadou Sarr, Jon Martin y Sergio Gómez, y un mediocampo con Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea, Carlos Soler y Yangel Herrera. Luka Sucic y Mikel Oyarzabal completarían el once.

Deportivo de A Coruña llega con un bloque mermado: Lorenzo Amatucci, Marc Casado, Zakaria Eddahchouri, Pierre-Emerick Aubameyang y Noé Carrillo están descartados por lesión. El once probable de Antonio Hidalgo incluiría a Leo Román en portería, con Giacomo Quagliata, José Giménez, Ximo Navarro y Lucas Noubi en defensa, y Yeremay Hernández como referencia ofensiva junto a Bil Nsongo.

Forma

Real Sociedad ha firmado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la derrota 0-1 ante Athletic Club en un amistoso del 2 de octubre, mientras que antes habían caído 0-3 ante el Atlético de Madrid en LaLiga. Los triunfos ante Valencia (2-3) y Elche (2-3) son los puntos positivos de este tramo, aunque el equipo ha encajado nueve goles en esos cinco partidos y marcado ocho.

Deportivo de A Coruña suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros. La derrota más reciente fue un 0-1 en casa ante el Sevilla el 16 de septiembre. En el lado positivo, el equipo ganó al Villarreal 2-3 a domicilio y empató ante el Real Betis y el Getafe. En total, han anotado cinco goles y encajado seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos en LaLiga está marcado por la superioridad txuri-urdin en San Sebastián. El último enfrentamiento registrado data del 2 de febrero de 2018, cuando Real Sociedad goleó 5-0 al Deportivo en la Reale Arena. En los cinco últimos duelos entre ambos, la Real acumula tres victorias por una del Deportivo, con un empate 1-1 en enero de 2016. El conjunto donostiarra ha marcado 12 goles y encajado 9 en esos cinco partidos.

Clasificación

En la clasificación de la Primera División, Deportivo de A Coruña ocupa la séptima posición y Real Sociedad la octava, lo que convierte este encuentro en un duelo directo en la zona media-alta de la tabla.