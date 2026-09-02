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Primera División
team-logoReal Sociedad
Reale Arena
team-logoCelta Vigo
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Cómo ver Real Sociedad vs Celta Vigo: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Real Sociedad vs Celta Vigo
Real Sociedad
Celta Vigo
Primera División

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Primera División - Jornada 6
Reale Arena
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Real Sociedad vs Celta Vigo en directo: Cadenas de TV y emisiones en línea

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Noticias del equipo y escuadras

Real Sociedad contra Celta Vigo alineaciones probables

4-4-2
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Formación
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
3-4-3
13U. Marrero31J. Martin2J. Aramburu5I. Zubeldia17Sergio Gómez18C. Soler14T. Kubo7A. Barrenetxea21Y. Herrera10M. Oyarzabal9O. Oskarsson13I. Radu29Y. Lago3M. Alonso20J. Rodriguez17J. Rueda6I. Moriba22J. Galan14A. Febas23H. Alvarez9F. Jutgla10I. Aspas
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
4-4-2
Real Sociedad

Once inicial

Celta Vigo

Manager

  • O. Toprak
  • C. Giraldez

Forma

RSO

RSO - Formulario

KOE
L2-1
CHE
L3-1
BET
L1-0
RMA
L4-1
ESP
W2-1
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CEL

CEL - Formulario

SAS
W1-4
NAP
D1-1
VAL
D0-0
OSA
L1-2
ATH
L0-2
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real SociedadEmpateCelta Vigo
2
1
2
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
F
Copa del Rey
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
W
W
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
321073+47
W
D
W
4
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
W
W
D
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
320145-16
L
W
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
W
D
D
9
LevanteLevanteLEV
31115504
W
D
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
W
L
D
11
EspanyolEspanyolESP
310254+13
L
L
W
12
Athletic ClubAthletic ClubATH
310235-23
W
L
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
W
L
L
14
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
301214-31
L
L
D
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
L
L
D
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
L
D
L
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
MálagaMálagaMAL
301217-61
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso
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