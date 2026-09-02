Cómo ver Real Sociedad vs Celta Vigo: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

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Real Sociedad vs Celta Vigo en directo: Cadenas de TV y emisiones en línea
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Noticias del equipo y escuadras
Real Sociedad contra Celta Vigo alineaciones probables
4-4-2Formación
Real Sociedad
RSO
3-4-3
Celta Vigo
CEL
Forma
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|3
|3
|0
|0
|12
|2
|+10
|9
W
W
W
|2
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
W
W
W
|3
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
W
D
W
|4
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
W
D
W
|5
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
W
W
D
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|5
|+1
|6
L
W
W
|7
|3
|2
|0
|1
|4
|5
|-1
|6
L
W
W
|8
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
W
D
D
|9
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
W
D
L
|10
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
W
L
D
|11
|3
|1
|0
|2
|5
|4
|+1
|3
L
L
W
|12
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
W
L
L
|13
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
W
L
L
|14
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
L
W
L
|15
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
L
D
D
|16
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
L
L
D
|17
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
L
L
D
|18
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|-4
|1
L
D
L
|19
|3
|0
|1
|2
|3
|9
|-6
|1
L
L
D
|20
|3
|0
|1
|2
|1
|7
|-6
|1
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso