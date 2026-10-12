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Segunda Division
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Cómo ver Real Oviedo vs Eibar: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Real Oviedo vs Eibar
Real Oviedo
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Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Real Oviedo y Eibar, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 9
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Cómo ver Real Oviedo vs Eibar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Oviedo vs Eibar se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División. Consulta a continuación las opciones disponibles para seguir el partido en live stream o por televisión.

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El Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo acoge este encuentro de Segunda División entre Real Oviedo y Eibar, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de forma y clasificación.

El conjunto local atraviesa una racha irregular bajo las órdenes de Julián Calero. Tras caer 4-1 ante el Eldense en su último partido, el Oviedo necesita reaccionar en casa para no alejarse de las posiciones de playoff.

Eibar, dirigido por Jokin Aranbarri, llega en un estado de forma excepcional. Los armeros han ganado sus cinco últimos partidos en liga y se presentan en Asturias como líderes de la categoría.

El choque enfrenta a un Oviedo que busca estabilidad ante un Eibar que apunta a consolidar su dominio en la parte alta de la tabla. El Nuevo Carlos Tartiere, con su atmósfera habitual, será el escenario de un duelo con mucho en juego para ambos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Real Oviedo contra Eibar alineaciones probables

Manager

  • J. Calero

El técnico del Real Oviedo, Julián Calero, no ha facilitado una alineación probable confirmada para este partido, y el club no ha reportado bajas por lesión o sanción en los datos disponibles. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Jokin Aranbarri tampoco ha desvelado su once inicial previsto, y Eibar no registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión en la información disponible. La alineación definitiva se conocerá antes del partido.

Forma

OVI

OVI - Formulario

BUR
D0-0
VLL
W0-3
SAB
L3-1
SPG
W2-0
ELD
L4-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EIB

EIB - Formulario

GRA
W3-0
CEF
W0-4
ELD
W1-2
LAS
W3-2
ALB
W1-3
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Real Oviedo presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-1 ante el Eldense, aunque antes había encadenado un triunfo por 2-0 frente al Sporting de Gijón. En esos cinco partidos, el equipo asturiano ha marcado seis goles y ha encajado ocho, lo que refleja cierta fragilidad defensiva en las últimas semanas.

Eibar, por su parte, llega con un pleno de victorias en sus últimos cinco encuentros. Los vascos ganaron 1-3 al Albacete en su último desplazamiento y antes habían derrotado a Las Palmas por 3-2 y al Celta Fortuna por 0-4. En total, el equipo armero ha anotado 13 goles y solo ha encajado dos en ese tramo, una cifra que evidencia una solidez notable en ambas fases del juego.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real OviedoEmpateEibar
2
2
1
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
1
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
Eibar badge
Eibar
EIB
0
F
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
0
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
2
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
0
Eibar badge
Eibar
EIB
0
F
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
4
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
3
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno, con Eibar como local en abril de 2025. En los cinco últimos duelos directos, Real Oviedo acumula dos victorias por una de Eibar, con dos empates. El conjunto ovetense ganó 1-0 en el Carlos Tartiere en septiembre de 2024, mientras que Eibar se impuso 4-3 en el último de los cruces disputados en junio de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
AlmeríaAlmeríaALM
9702165+1121
W
W
W
W
W
3
CastellónCastellónCAS
9621154+1120
L
D
W
W
W
4
MallorcaMallorcaMLL
9522114+717
W
D
L
W
W
5
SabadellSabadellSAB
9441107+316
W
D
D
W
L
6
GijonGijonSPG
951398+116
W
W
L
W
L
7
GironaGironaGIR
8422148+614
D
W
W
L
W
8
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
9
GranadaGranadaGRA
83231313011
W
L
L
D
L
10
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
93241415-111
W
L
D
L
L
12
EldenseEldenseELD
93241011-111
W
W
L
L
W
13
TenerifeTenerifeTEN
83231012-211
L
D
L
W
D
14
Las PalmasLas PalmasLAS
93241316-311
L
D
L
L
W
15
LeganésLeganésLEG
9324614-811
L
L
L
W
L
16
FC AndorraFC AndorraAND
93151315-210
W
D
W
L
L
17
Real ValladolidReal ValladolidVLL
8233811-39
D
W
D
L
W
18
CórdobaCórdobaCOR
93061420-69
L
W
L
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
92251217-58
L
L
L
L
W
20
CádizCádizCAD
9144111107
L
W
D
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
9126820-125
L
D
W
D
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, Eibar ocupa el primer puesto, mientras que Real Oviedo se encuentra en la décima posición. El partido enfrenta al líder del campeonato contra un equipo de mitad de tabla que necesita puntos para acercarse a la zona noble de la clasificación.

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