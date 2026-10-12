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Segunda Division - Jornada 9 12 oct 2026 - 12:30 Nuevo Carlos Tartiere

Cómo ver Real Oviedo vs Eibar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Oviedo vs Eibar se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División. Consulta a continuación las opciones disponibles para seguir el partido en live stream o por televisión.

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El Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo acoge este encuentro de Segunda División entre Real Oviedo y Eibar, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de forma y clasificación.

El conjunto local atraviesa una racha irregular bajo las órdenes de Julián Calero. Tras caer 4-1 ante el Eldense en su último partido, el Oviedo necesita reaccionar en casa para no alejarse de las posiciones de playoff.

Eibar, dirigido por Jokin Aranbarri, llega en un estado de forma excepcional. Los armeros han ganado sus cinco últimos partidos en liga y se presentan en Asturias como líderes de la categoría.

El choque enfrenta a un Oviedo que busca estabilidad ante un Eibar que apunta a consolidar su dominio en la parte alta de la tabla. El Nuevo Carlos Tartiere, con su atmósfera habitual, será el escenario de un duelo con mucho en juego para ambos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Real Oviedo, Julián Calero, no ha facilitado una alineación probable confirmada para este partido, y el club no ha reportado bajas por lesión o sanción en los datos disponibles. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Jokin Aranbarri tampoco ha desvelado su once inicial previsto, y Eibar no registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión en la información disponible. La alineación definitiva se conocerá antes del partido.

Forma

El Real Oviedo presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-1 ante el Eldense, aunque antes había encadenado un triunfo por 2-0 frente al Sporting de Gijón. En esos cinco partidos, el equipo asturiano ha marcado seis goles y ha encajado ocho, lo que refleja cierta fragilidad defensiva en las últimas semanas.

Eibar, por su parte, llega con un pleno de victorias en sus últimos cinco encuentros. Los vascos ganaron 1-3 al Albacete en su último desplazamiento y antes habían derrotado a Las Palmas por 3-2 y al Celta Fortuna por 0-4. En total, el equipo armero ha anotado 13 goles y solo ha encajado dos en ese tramo, una cifra que evidencia una solidez notable en ambas fases del juego.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno, con Eibar como local en abril de 2025. En los cinco últimos duelos directos, Real Oviedo acumula dos victorias por una de Eibar, con dos empates. El conjunto ovetense ganó 1-0 en el Carlos Tartiere en septiembre de 2024, mientras que Eibar se impuso 4-3 en el último de los cruces disputados en junio de 2024.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Eibar ocupa el primer puesto, mientras que Real Oviedo se encuentra en la décima posición. El partido enfrenta al líder del campeonato contra un equipo de mitad de tabla que necesita puntos para acercarse a la zona noble de la clasificación.