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Primera División - Jornada 1 26 ago 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Madrid vs Real Sociedad podrá seguirse en directo a través de Movistar+ y Gol Play. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el partido en televisión y en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el Estadio Bernabéu en un encuentro de Primera División que servirá como primer examen en casa para los de José Mourinho en la nueva temporada liguera.

Los blancos llegan con buenas sensaciones tras comenzar el campeonato con una victoria a domicilio ante el Espanyol, aunque el técnico portugués ha encendido la voz de alarma sobre el trato que recibe Vinicius Júnior sobre el césped. Mourinho ha pedido públicamente una mayor protección arbitral para el extremo brasileño, comparando la dureza con la que los rivales le tratan con el acoso escolar.

En cuanto al mercado de fichajes, el entrenador madridista ha cerrado la puerta a nuevas incorporaciones. Ha declarado que la plantilla está cerrada, aunque no ha descartado alguna salida antes de que concluya el plazo estival.

La Real Sociedad, por su parte, afronta este desplazamiento al Bernabéu en un momento delicado. El equipo de Pellegrino Matarazzo perdió su primer partido liguero ante el Real Betis y llega a Madrid con cinco derrotas consecutivas en sus últimas cinco salidas.

Los txuri-urdin necesitan una reacción urgente. Visitar el Bernabéu nunca es sencillo, y menos aún cuando el equipo arrastra una dinámica tan negativa desde el inicio de la pretemporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de La Liga en directo, incluyendo los canales de televisión disponibles y las opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho no podrá contar con varios jugadores para este partido. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio y Thiago Pitarch están en la enfermería. El once probable del Madrid incluye a Courtois bajo palos, con Alexander-Arnold, Konate, Huijsen y Cucurella en defensa, Valverde y Bernardo Silva en el centro del campo, y Bellingham, Arda Güler y Vinicius apoyando a Mbappé en ataque.

En el bando visitante, Pellegrino Matarazzo solo tiene la baja confirmada de Alvaro Odriozola. El equipo donostiarra apunta a un once con Remiro en portería, una defensa formada por Sergio Gómez, Jon Martin, Aramburu y Zubeldia, y Kubo, Herrera, Soler, Sucic y Barrenetxea acompañando a Oyarzabal en la parcela ofensiva. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Forma

El Real Madrid llega con un rendimiento sólido en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y un empate. Los blancos ganaron su estreno liguero ante el Espanyol por 1-2 y antes de eso sumaron tres triunfos en amistosos ante Schalke 04 (0-3), Deportivo de A Coruña (0-1) y Ferencvaros (1-2). El único resultado que no fue una victoria fue el empate a dos ante la Fiorentina. Madrid ha marcado nueve goles y solo ha encajado cuatro en ese periodo.

La Real Sociedad presenta el panorama opuesto: cinco derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue la caída 1-0 ante el Real Betis en la jornada inaugural de La Liga. En pretemporada, los txuri-urdin perdieron ante el Chelsea por 3-1 y cayeron en dos ocasiones ante el FC Colonia (2-1 y 2-0), además de perder ante el Toulouse (2-1). El equipo donostiarra ha marcado tres goles y ha encajado diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de febrero de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 4-1 en Primera División. Antes de ese partido, la Real Sociedad había ganado en casa por 1-2 en septiembre de 2025. En los últimos cinco encuentros entre ambos, el Real Madrid ha ganado tres veces, con un empate y una victoria para la Real Sociedad. Las dos eliminatorias de Copa del Rey de la temporada 2024-25 también forman parte de ese registro, con un dramático 4-4 en el Bernabéu y una victoria madridista por 0-1 en Anoeta.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la séptima posición, mientras que la Real Sociedad se encuentra en el puesto 19.