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Primera División
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Real Madrid vs Real Sociedad: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
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Cómo ver el partido de Primera División entre Real Madrid y Real Sociedad, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 1
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Cómo ver Real Madrid vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Madrid vs Real Sociedad podrá seguirse en directo a través de Movistar+ y Gol Play. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el partido en televisión y en streaming.

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El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el Estadio Bernabéu en un encuentro de Primera División que servirá como primer examen en casa para los de José Mourinho en la nueva temporada liguera.

Los blancos llegan con buenas sensaciones tras comenzar el campeonato con una victoria a domicilio ante el Espanyol, aunque el técnico portugués ha encendido la voz de alarma sobre el trato que recibe Vinicius Júnior sobre el césped. Mourinho ha pedido públicamente una mayor protección arbitral para el extremo brasileño, comparando la dureza con la que los rivales le tratan con el acoso escolar.

En cuanto al mercado de fichajes, el entrenador madridista ha cerrado la puerta a nuevas incorporaciones. Ha declarado que la plantilla está cerrada, aunque no ha descartado alguna salida antes de que concluya el plazo estival.

La Real Sociedad, por su parte, afronta este desplazamiento al Bernabéu en un momento delicado. El equipo de Pellegrino Matarazzo perdió su primer partido liguero ante el Real Betis y llega a Madrid con cinco derrotas consecutivas en sus últimas cinco salidas.

Los txuri-urdin necesitan una reacción urgente. Visitar el Bernabéu nunca es sencillo, y menos aún cuando el equipo arrastra una dinámica tan negativa desde el inicio de la pretemporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de La Liga en directo, incluyendo los canales de televisión disponibles y las opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra Real Sociedad alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formación
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
1T. Courtois17M. Cucurella16I. Konate4D. Huijsen12T. Alexander-Arnold20B. Silva8F. Valverde7Vinicius Junior5J. Bellingham15A. Guler10K. Mbappe1A. Remiro17Sergio Gómez31J. Martin2J. Aramburu5I. Zubeldia7A. Barrenetxea14T. Kubo21Y. Herrera18C. Soler24L. Sucic10M. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

Real Sociedad

Manager

  • J. Mourinho
  • P. Matarazzo

José Mourinho no podrá contar con varios jugadores para este partido. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio y Thiago Pitarch están en la enfermería. El once probable del Madrid incluye a Courtois bajo palos, con Alexander-Arnold, Konate, Huijsen y Cucurella en defensa, Valverde y Bernardo Silva en el centro del campo, y Bellingham, Arda Güler y Vinicius apoyando a Mbappé en ataque.

En el bando visitante, Pellegrino Matarazzo solo tiene la baja confirmada de Alvaro Odriozola. El equipo donostiarra apunta a un once con Remiro en portería, una defensa formada por Sergio Gómez, Jon Martin, Aramburu y Zubeldia, y Kubo, Herrera, Soler, Sucic y Barrenetxea acompañando a Oyarzabal en la parcela ofensiva. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Forma

RMA

RMA - Formulario

FIO
D2-2
FTC
W1-2
COR
W0-1
S04
W0-3
ESP
W1-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RSO

RSO - Formulario

TFC
L2-1
KOE
L2-0
KOE
L2-1
CHE
L3-1
BET
L1-0
Gol marcado (encajado)
3/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Real Madrid llega con un rendimiento sólido en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y un empate. Los blancos ganaron su estreno liguero ante el Espanyol por 1-2 y antes de eso sumaron tres triunfos en amistosos ante Schalke 04 (0-3), Deportivo de A Coruña (0-1) y Ferencvaros (1-2). El único resultado que no fue una victoria fue el empate a dos ante la Fiorentina. Madrid ha marcado nueve goles y solo ha encajado cuatro en ese periodo.

La Real Sociedad presenta el panorama opuesto: cinco derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue la caída 1-0 ante el Real Betis en la jornada inaugural de La Liga. En pretemporada, los txuri-urdin perdieron ante el Chelsea por 3-1 y cayeron en dos ocasiones ante el FC Colonia (2-1 y 2-0), además de perder ante el Toulouse (2-1). El equipo donostiarra ha marcado tres goles y ha encajado diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateReal Sociedad
5
0
0
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
F
Copa del Rey
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
4
F
Copa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
10Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de febrero de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 4-1 en Primera División. Antes de ese partido, la Real Sociedad había ganado en casa por 1-2 en septiembre de 2025. En los últimos cinco encuentros entre ambos, el Real Madrid ha ganado tres veces, con un empate y una victoria para la Real Sociedad. Las dos eliminatorias de Copa del Rey de la temporada 2024-25 también forman parte de ese registro, con un dramático 4-4 en el Bernabéu y una victoria madridista por 0-1 en Anoeta.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
3
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
W
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
8
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
201116-51
L
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
L
20
Athletic ClubAthletic ClubATH
100113-20
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la séptima posición, mientras que la Real Sociedad se encuentra en el puesto 19.

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