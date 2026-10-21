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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

En España, el Real Madrid vs RB Leipzig se podrá ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás el canal y el enlace para acceder a la emisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Bernabéu acoge este miércoles un duelo de Liga de Campeones entre Real Madrid y RB Leipzig, dos equipos que llegan al encuentro con dinámicas muy distintas y con mucho en juego en la fase de liga.

José Mourinho ha construido un equipo con una identidad ofensiva clara. La goleada ante Sevilla el pasado fin de semana, en la que el joven Yan Diomande protagonizó una actuación histórica, confirma que el Madrid atraviesa un momento de confianza elevada de cara a la gran cita europea.

Sin embargo, el equipo de Mourinho llega con la presión añadida del Clásico a la vuelta de la esquina. La gestión de los esfuerzos y el estado físico de jugadores como Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham serán factores determinantes esta semana.

El RB Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, afronta el partido desde una posición comprometida en la tabla de la competición. Los alemanes vienen de una derrota severa ante el Bayern de Múnich en Bundesliga, aunque en Champions lograron imponerse al PSV Eindhoven en su último compromiso europeo.

Christopher Nkunku, pieza fundamental en el esquema de Demichelis, será uno de los jugadores a seguir para el conjunto visitante. El francés tiene la capacidad de generar peligro en transiciones rápidas, precisamente el tipo de fútbol que puede incomodar a una defensa madridista que no siempre ha sido sólida.

El historial entre ambos clubes en la competición europea es parejo y competido, lo que garantiza que Leipzig no viajará a Madrid dispuesto a especular. Los precedentes invitan a esperar un partido abierto en el Bernabéu.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas para este encuentro. El once probable del Madrid incluye a Thibaut Courtois bajo palos, con Federico Valverde, Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté y Dean Huijsen en defensa. En el centro del campo apuntan Arda Güler, Yan Diomande y Aurélien Tchouaméni, mientras que Vinicius Junior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé formarían el tridente ofensivo.

Martín Demichelis tampoco registra ausencias conocidas en el Leipzig. El once probable visitante sitúa a Maarten Vandevoordt en portería, con Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum y Willi Orbán en la línea defensiva. Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi y Christopher Nkunku ocuparían el centro del campo, con Antonio Nusa, Brajan Gruda y Romulo Cruz como referentes ofensivos. Se añadirá cualquier novedad en las horas previas al partido.

Forma

El Real Madrid llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, con la única derrota llegando ante el Atlético de Madrid en el derbi liguero. Los blancos han marcado once goles en ese período, incluyendo la reciente goleada 4-1 ante el Sevilla y un dramático triunfo 3-4 ante la Roma en Champions. La solidez ofensiva del equipo de Mourinho es evidente, aunque la defensa ha encajado en varios de esos partidos.

El RB Leipzig presenta un balance más irregular, con dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos. La derrota 6-1 ante el Bayern Múnich el pasado fin de semana contrasta con la contundencia mostrada en Bundesliga, donde golearon 6-0 al Eintracht Frankfurt semanas antes. En Champions, su único resultado reciente es la victoria 1-0 ante el PSV, lo que les da cierto respaldo anímico para afrontar el Bernabéu.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos clubes en la Champions League refleja una rivalidad equilibrada. El último enfrentamiento, disputado en marzo de 2024, terminó con empate a uno en el Bernabéu, mientras que el Madrid se impuso 1-0 en Leipzig en la ida de esa misma eliminatoria. En los cuatro duelos registrados en la competición, cada equipo ha ganado en una ocasión como local, con el Leipzig llegando a imponerse 3-2 en casa en octubre de 2022. La serie no otorga una ventaja clara a ninguno de los dos equipos.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Real Madrid ocupa la octava posición, dentro de los puestos que dan acceso directo a los octavos de final. El RB Leipzig se encuentra en el puesto 21, en zona de eliminación directa, lo que convierte este partido en un encuentro de especial urgencia para los alemanes si quieren mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.