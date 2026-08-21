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Primera División - Jornada 2 21 ago 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

Cómo ver Real Betis vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Betis vs Real Sociedad se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de TV y live stream disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Betis recibe a la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en el arranque de la temporada 2026/27 de Primera División. Dos equipos que se conocen bien y que llegan a este encuentro con situaciones de pretemporada muy distintas.

El conjunto de Manuel Pellegrini cerró sus preparativos con una derrota ante el Inter de Milán, aunque antes encadenó tres victorias consecutivas, incluida una notable actuación frente al Arsenal. El técnico chileno tiene trabajo por delante para afilar al equipo antes de la competición oficial.

Antony es una de las piezas destacadas en el once proyectado por Pellegrini, pese a los rumores que apuntan a un posible interés del Besiktas en el extremo brasileño tras una campaña notable con el Betis. Su continuidad en el club sevillano está lejos de estar garantizada.

La Real Sociedad, por su parte, llega con la moral tocada tras una pretemporada para olvidar. El equipo de Pellegrino Matarazzo encajó tres derrotas seguidas en agosto, la última ante el Chelsea de Xabi Alonso por 3-1 en Stamford Bridge. Solo una victoria en los últimos cinco amistosos dibuja un panorama de incertidumbre para los donostiarras.

En el mercado, la Real Sociedad gestiona bajas sensibles como la de Álvaro Odriozola, mientras que en el Betis la ausencia de Lo Celso y Ezzalzouli resta creatividad en zonas clave del campo.

Si quieres saber cómo y dónde ver este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre el canal de televisión, el live stream disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini no podrá contar con Abdessamad Ezzalzouli, Diego Conde, Giovani Lo Celso ni Héctor Bellerín por lesión. El once proyectado del Betis parte de Álvaro Vallés bajo palos, con una línea defensiva formada por Francisco García, Marc Bartra, Ángel Ortiz y Natan, y Antony como referencia en ataque junto a Juan Hernández.

Por parte de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo no dispondrá de Álvaro Odriozola ni Gonçalo Guedes por lesión. El once previsto de los txuri-urdin contempla a Takefusa Kubo y Ander Barrenetxea en las bandas, con Luka Sucic y Yangel Herrera en el centro del campo. Se irán añadiendo actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Real Betis llega al inicio de la temporada con un balance en pretemporada de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Inter de Milán el 15 de agosto, aunque antes de ese tropiezo el equipo firmó victorias ante el Arsenal (3-1) y el Almería (1-0), además de golear al Lyon por 4-0. En total, los verdiblancos marcaron nueve goles y encajaron cuatro en ese período.

La Real Sociedad presenta un registro más preocupante: una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco amistosos. El equipo cayó ante el Chelsea por 3-1 en su último partido, y también perdió en dos ocasiones ante el FC Colonia. Su única alegría llegó frente al Aston Villa, con una victoria por 2-4. Los donostiarras encajaron ocho goles y anotaron ocho en esa secuencia de preparación.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate a dos goles, disputado en San Sebastián en mayo de 2026 en Primera División. En los cinco últimos precedentes, el Real Betis acumula dos victorias, dos derrotas y un empate: destaca el triunfo local por 3-1 en septiembre de 2025 y la victoria bética por 3-0 en febrero del mismo año. La Real Sociedad, por su parte, ganó en el Benito Villamarín en diciembre de 2024 con un contundente 2-0.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Betis ocupa la decimotercera posición, mientras que la Real Sociedad figura en el decimoquinto puesto.