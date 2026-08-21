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Real Betis vs Real Sociedad: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis vs Real Sociedad
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Cómo ver el partido de Primera División entre Real Betis y Real Sociedad, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 2
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Cómo ver Real Betis vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Betis vs Real Sociedad se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de TV y live stream disponibles para seguir el partido.

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El Real Betis recibe a la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en el arranque de la temporada 2026/27 de Primera División. Dos equipos que se conocen bien y que llegan a este encuentro con situaciones de pretemporada muy distintas.

El conjunto de Manuel Pellegrini cerró sus preparativos con una derrota ante el Inter de Milán, aunque antes encadenó tres victorias consecutivas, incluida una notable actuación frente al Arsenal. El técnico chileno tiene trabajo por delante para afilar al equipo antes de la competición oficial.

Antony es una de las piezas destacadas en el once proyectado por Pellegrini, pese a los rumores que apuntan a un posible interés del Besiktas en el extremo brasileño tras una campaña notable con el Betis. Su continuidad en el club sevillano está lejos de estar garantizada.

La Real Sociedad, por su parte, llega con la moral tocada tras una pretemporada para olvidar. El equipo de Pellegrino Matarazzo encajó tres derrotas seguidas en agosto, la última ante el Chelsea de Xabi Alonso por 3-1 en Stamford Bridge. Solo una victoria en los últimos cinco amistosos dibuja un panorama de incertidumbre para los donostiarras.

En el mercado, la Real Sociedad gestiona bajas sensibles como la de Álvaro Odriozola, mientras que en el Betis la ausencia de Lo Celso y Ezzalzouli resta creatividad en zonas clave del campo.

Si quieres saber cómo y dónde ver este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre el canal de televisión, el live stream disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra Real Sociedad alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
Formación
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
1A. Valles11Francisco García5M. Bartra2Héctor Bellerín4Natan21M. Roca17R. Riquelme6F. Bernal8P. Fornals7Antony9Juan Hernández1A. Remiro17Sergio Gómez5I. Zubeldia2J. Aramburu31J. Martin7A. Barrenetxea12Y. Herrera24L. Sucic18C. Soler14T. Kubo9O. Oskarsson
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Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

Real Sociedad

Manager

  • M. Pellegrini
  • P. Matarazzo

Manuel Pellegrini no podrá contar con Abdessamad Ezzalzouli, Diego Conde, Giovani Lo Celso ni Héctor Bellerín por lesión. El once proyectado del Betis parte de Álvaro Vallés bajo palos, con una línea defensiva formada por Francisco García, Marc Bartra, Ángel Ortiz y Natan, y Antony como referencia en ataque junto a Juan Hernández.

Por parte de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo no dispondrá de Álvaro Odriozola ni Gonçalo Guedes por lesión. El once previsto de los txuri-urdin contempla a Takefusa Kubo y Ander Barrenetxea en las bandas, con Luka Sucic y Yangel Herrera en el centro del campo. Se irán añadiendo actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

BET

BET - Formulario

OL
W4-0
ALM
W1-0
ARS
W1-3
BOU
D2-2
INT
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RSO

RSO - Formulario

AVL
W2-4
TFC
L2-1
KOE
L2-0
KOE
L2-1
CHE
L3-1
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Real Betis llega al inicio de la temporada con un balance en pretemporada de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Inter de Milán el 15 de agosto, aunque antes de ese tropiezo el equipo firmó victorias ante el Arsenal (3-1) y el Almería (1-0), además de golear al Lyon por 4-0. En total, los verdiblancos marcaron nueve goles y encajaron cuatro en ese período.

La Real Sociedad presenta un registro más preocupante: una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco amistosos. El equipo cayó ante el Chelsea por 3-1 en su último partido, y también perdió en dos ocasiones ante el FC Colonia. Su única alegría llegó frente al Aston Villa, con una victoria por 2-4. Los donostiarras encajaron ocho goles y anotaron ocho en esa secuencia de preparación.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateReal Sociedad
2
1
2
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate a dos goles, disputado en San Sebastián en mayo de 2026 en Primera División. En los cinco últimos precedentes, el Real Betis acumula dos victorias, dos derrotas y un empate: destaca el triunfo local por 3-1 en septiembre de 2025 y la victoria bética por 3-0 en febrero del mismo año. La Real Sociedad, por su parte, ganó en el Benito Villamarín en diciembre de 2024 con un contundente 2-0.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
110020+23
W
4
SevillaSevillaSEV
110021+13
W
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
D
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
D
8
ElcheElcheELC
10101101
D
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
11
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MálagaMálagaMAL
100102-20
L
19
GetafeGetafeGET
100103-30
L
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Real Betis ocupa la decimotercera posición, mientras que la Real Sociedad figura en el decimoquinto puesto.

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