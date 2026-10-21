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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Cómo ver Real Betis vs Feyenoord en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Betis y Feyenoord se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Benito Villamarín acoge un duelo de Liga de Campeones entre Real Betis y Feyenoord, dos equipos que llegan a Sevilla con necesidades muy distintas en la tabla del torneo continental.

El conjunto de Manuel Pellegrini atraviesa un momento de contrastes. En LaLiga, los verdiblancos han mostrado una cara muy sólida, con victorias convincentes que incluyen un 5-2 ante Osasuna. Sin embargo, en la Champions League el panorama es diferente, y el Villamarín necesita convertirse en un fortín europeo para que las aspiraciones del Betis en el torneo sigan vivas.

La semana pasada, Betis cayó 2-5 ante el Barcelona en La Cartuja, una derrota que recordó las vulnerabilidades defensivas del equipo cuando se enfrenta a rivales de máximo nivel. Isco y sus compañeros tendrán que responder con carácter ante su afición.

Feyenoord llega en un estado de forma doméstico excepcional. El equipo de Giovanni van Bronckhorst ha ganado sus últimos cuatro encuentros en la Eredivisie, incluyendo goleadas ante PEC Zwolle y FC Utrecht, y acumula cinco victorias consecutivas en todas las competiciones tras superar al Como 3-2 en la Champions League.

El cuadro holandés arrastra, eso sí, una abultada lista de bajas que podría condicionar la rotación de Van Bronckhorst. La gestión del plantel será un factor determinante en un partido que Feyenoord no puede permitirse perder si quiere mantener sus opciones europeas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo ni con Juan Hernández por lesión. El once probable del Betis contempla a Álvaro Vallés bajo palos, con una línea defensiva formada por Natan, Valentín Gómez, Ángel Ortiz y Marc Bartra. En el centro del campo y en ataque, Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Facundo Bernal y Troy Parrott completan la alineación proyectada.

Feyenoord llega a Sevilla con una baja notable en la lista de lesionados: Jordan Bos, Gonçalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal y Shaqueel van Persie están todos fuera. A pesar de ello, Van Bronckhorst dispone de un once inicial con Tjark Ernst en portería y Luciano Valente como referencia en ataque, acompañado de Anis Hadj Moussa y Nacho Ferri en las bandas.

Forma

El Real Betis llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota 2-5 ante el Barcelona, aunque antes de ese partido el equipo había encadenado dos victorias consecutivas, incluyendo el 3-2 ante el Oporto en Champions League y el contundente 5-2 ante Osasuna en LaLiga. En esos cinco partidos, el Betis anotó doce goles y encajó once, lo que refleja tanto su capacidad goleadora como cierta fragilidad defensiva.

Feyenoord presenta una racha de cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El equipo holandés ganó 3-4 en su visita al Telstar, se impuso 3-2 al Como en la Champions League, y antes de eso goleó al FC Utrecht 5-0 y al Zwolle 0-7 en la Eredivisie. En ese período, el conjunto de Van Bronckhorst marcó diecisiete goles y encajó seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Real Betis BET 2 Feyenoord FEY 1 F 2 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 29 de enero de 2026 en la Europa League, con victoria del Real Betis por 2-1 en el Benito Villamarín. Con un solo enfrentamiento registrado en el historial disponible, el Betis parte con el antecedente favorable de su casa, aunque los contextos competitivos de ambos clubes han cambiado considerablemente desde entonces.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, el Real Betis ocupa la décima posición mientras que Feyenoord figura en el puesto 24. Ambos equipos se encuentran en zonas del clasificatorio que exigen sumar puntos para no quedar fuera de la fase eliminatoria, lo que convierte este enfrentamiento en un partido de gran trascendencia para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.