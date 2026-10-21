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Cómo ver Real Betis vs Feyenoord: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Real Betis vs Feyenoord
Real Betis
Feyenoord
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Real Betis y Feyenoord, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Estadio Benito Villamarin
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Cómo ver Real Betis vs Feyenoord en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Betis y Feyenoord se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro.

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El Estadio Benito Villamarín acoge un duelo de Liga de Campeones entre Real Betis y Feyenoord, dos equipos que llegan a Sevilla con necesidades muy distintas en la tabla del torneo continental.

El conjunto de Manuel Pellegrini atraviesa un momento de contrastes. En LaLiga, los verdiblancos han mostrado una cara muy sólida, con victorias convincentes que incluyen un 5-2 ante Osasuna. Sin embargo, en la Champions League el panorama es diferente, y el Villamarín necesita convertirse en un fortín europeo para que las aspiraciones del Betis en el torneo sigan vivas.

La semana pasada, Betis cayó 2-5 ante el Barcelona en La Cartuja, una derrota que recordó las vulnerabilidades defensivas del equipo cuando se enfrenta a rivales de máximo nivel. Isco y sus compañeros tendrán que responder con carácter ante su afición.

Feyenoord llega en un estado de forma doméstico excepcional. El equipo de Giovanni van Bronckhorst ha ganado sus últimos cuatro encuentros en la Eredivisie, incluyendo goleadas ante PEC Zwolle y FC Utrecht, y acumula cinco victorias consecutivas en todas las competiciones tras superar al Como 3-2 en la Champions League.

El cuadro holandés arrastra, eso sí, una abultada lista de bajas que podría condicionar la rotación de Van Bronckhorst. La gestión del plantel será un factor determinante en un partido que Feyenoord no puede permitirse perder si quiere mantener sus opciones europeas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra Feyenoord alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
page.match.formation.title
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
A. VallesA. VallesNatanNatanV. GomezV. GomezA. OrtizA. OrtizM. BartraM. BartraIscoIscoAntonyAntonyA. EzzalzouliA. EzzalzouliP. FornalsP. FornalsF. BernalF. BernalT. ParrottT. ParrottT. ErnstT. ErnstT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadJ. St. JusteJ. St. JusteM. MarmolM. MarmolG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteL. ValenteL. ValenteN. FerriN. FerriA. Hadj MoussaA. Hadj Moussa
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

Feyenoord

Manager

  • M. Pellegrini
  • G. van Bronckhorst

Manuel Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo ni con Juan Hernández por lesión. El once probable del Betis contempla a Álvaro Vallés bajo palos, con una línea defensiva formada por Natan, Valentín Gómez, Ángel Ortiz y Marc Bartra. En el centro del campo y en ataque, Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Facundo Bernal y Troy Parrott completan la alineación proyectada.

Feyenoord llega a Sevilla con una baja notable en la lista de lesionados: Jordan Bos, Gonçalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal y Shaqueel van Persie están todos fuera. A pesar de ello, Van Bronckhorst dispone de un once inicial con Tjark Ernst en portería y Luciano Valente como referencia en ataque, acompañado de Anis Hadj Moussa y Nacho Ferri en las bandas.

Forma

BET

BET - Formulario

GET
W1-0
COR
D1-1
OSA
W5-2
POR
W3-2
BAR
L2-5
Gol marcado (encajado)
12/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FEY

FEY - Formulario

ZWO
W0-7
UTR
W5-0
AZ
W2-0
COM
W3-2
TEL
W3-4
Gol marcado (encajado)
21/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Real Betis llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota 2-5 ante el Barcelona, aunque antes de ese partido el equipo había encadenado dos victorias consecutivas, incluyendo el 3-2 ante el Oporto en Champions League y el contundente 5-2 ante Osasuna en LaLiga. En esos cinco partidos, el Betis anotó doce goles y encajó once, lo que refleja tanto su capacidad goleadora como cierta fragilidad defensiva.

Feyenoord presenta una racha de cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El equipo holandés ganó 3-4 en su visita al Telstar, se impuso 3-2 al Como en la Champions League, y antes de eso goleó al FC Utrecht 5-0 y al Zwolle 0-7 en la Eredivisie. En ese período, el conjunto de Van Bronckhorst marcó diecisiete goles y encajó seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateFeyenoord
1
0
0
Europa League
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
F
2Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 29 de enero de 2026 en la Europa League, con victoria del Real Betis por 2-1 en el Benito Villamarín. Con un solo enfrentamiento registrado en el historial disponible, el Betis parte con el antecedente favorable de su casa, aunque los contextos competitivos de ambos clubes han cambiado considerablemente desde entonces.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, el Real Betis ocupa la décima posición mientras que Feyenoord figura en el puesto 24. Ambos equipos se encuentran en zonas del clasificatorio que exigen sumar puntos para no quedar fuera de la fase eliminatoria, lo que convierte este enfrentamiento en un partido de gran trascendencia para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.

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