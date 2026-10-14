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Liga de Campeones
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Cómo ver Real Betis vs FC Oporto: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Real Betis vs FC Oporto
Real Betis
FC Oporto
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Real Betis y FC Oporto, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Estadio Benito Villamarin
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Cómo ver Real Betis vs FC Oporto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

En España, el partido entre Real Betis y FC Oporto se puede ver en directo a través de Movistar+. Las opciones de TV y streaming están detalladas a continuación.

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El Real Betis recibe al FC Oporto en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla este miércoles 14 de octubre de 2026, en un partido de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El conjunto de Manuel Pellegrini llega con paso firme en LaLiga. Su victoria más reciente fue un contundente 5-2 ante Osasuna, y el equipo acumula cuatro triunfos en sus últimos cinco compromisos. La apertura europea no pudo ser mejor: un 3-2 ante el Lille que situó al Betis en una posición cómoda en la clasificación continental.

El Oporto, dirigido por Francesco Farioli, aterrizó en Sevilla con la necesidad de sumar sus primeros puntos en Europa. Los portugueses cayeron 2-0 ante el Manchester City en su debut en la fase de liga, pero han respondido bien en el plano doméstico, donde encadenaron victorias consecutivas incluyendo un 3-1 frente al Benfica.

En la tabla de la Champions League, el Betis ocupa la undécima posición mientras que el Oporto figura en el puesto 29, lo que convierte este encuentro en un partido de mayor urgencia para el visitante.

Ambos clubes se han cruzado en muy pocas ocasiones a lo largo de su historia, lo que añade un componente de novedad a esta cita europea en el Villamarín.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra FC Oporto alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
page.match.formation.title
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
4-3-3
A. VallesA. VallesNatanNatanHéctor BellerínHéctor BellerínM. BartraM. BartraFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoR. RiquelmeR. RiquelmeF. BernalF. BernalD. CeballosD. CeballosT. ParrottT. ParrottD. CostaD. CostaA. CostaA. CostaN. PerezN. PerezJ. KiwiorJ. KiwiorF. MouraF. MouraA. VarelaA. VarelaP. RosarioP. RosarioG. VeigaG. VeigaA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. Sainz
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

FC Oporto

Manager

  • M. Pellegrini
  • F. Farioli

Manuel Pellegrini tiene previsto alinear un once formado por Álvaro Vallés, Natan, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Francisco García, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal, Dani Ceballos y Troy Parrott. La única baja confirmada en el bando local es Junior Firpo, que no estará disponible para este partido.

Francesco Farioli apunta a un once con Diogo Costa, Alberto Costa, Nehuen Pérez, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Alan Varela, Pablo Rosario, Gabriel Veiga, André Silva, Pepe y Borja Sainz. El Oporto llega con las bajas de Zaidu Sanusi y William Gomes por lesión, y no podrá contar con Jan Bednarek, que cumple sanción. Se añadirán más novedades si la situación cambia antes del inicio del partido.

Forma

BET

BET - Formulario

LIL
W2-3
VIL
W1-2
GET
W1-0
COR
D1-1
OSA
W5-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
POR

POR - Formulario

MCI
L0-2
CAP
W1-4
BEN
W3-1
COR
W1-3
MAR
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Real Betis presenta un balance de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el 5-2 ante el Osasuna en LaLiga, y en ese mismo tramo también consiguieron un 1-2 en el campo del Villarreal. En los cinco encuentros, el equipo sevillano marcó doce goles y encajó ocho.

El FC Oporto acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La derrota llegó en el debut europeo ante el Manchester City por 0-2, pero desde entonces el equipo no ha cedido ningún punto, con triunfos como el 3-1 ante el Benfica o el 1-4 frente al Casa Pia AC. En el conjunto de los cinco partidos, el Oporto anotó once goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateFC Oporto
0
0
1
Amistosos
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
1Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre ambos clubes es un empate a uno en un amistoso disputado el 19 de julio de 2019, cuando el Oporto ejerció de local. No existen más encuentros competitivos entre los dos equipos en los datos disponibles, por lo que este partido de Champions League supone prácticamente un estreno en duelos oficiales entre ambas escuadras.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la fase de liga de la Champions League, el Real Betis ocupa el puesto 11 y el FC Oporto figura en el 29.

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