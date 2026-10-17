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Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Cómo ver Real Betis vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Betis vs Barcelona se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, que son los operadores con derechos para emitir el partido en España.

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El Estadio de La Cartuja de Sevilla acoge este fin de semana un duelo de Primera División entre Real Betis y Barcelona, con el líder de la competición como visitante y un equipo local que llega en un momento de forma notable.

Manuel Pellegrini tiene a su disposición a un Betis que viene de encadenar cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. La más reciente y emotiva fue la remontada ante el FC Porto en la Liga de Campeones, sellada con un penalti de Isco en los minutos finales para cerrar un triunfo por 3-2 que supuso la primera victoria europea en casa del club en más de veinte años.

El conjunto verdiblanco también goleó al Osasuna por 5-2 en liga, lo que evidencia una capacidad ofensiva que Pellegrini ha sabido explotar a lo largo de esta temporada. Betis ocupa la tercera plaza de Primera División, lo que convierte este encuentro en una oportunidad real de acercarse a la cima.

Barcelona, por su parte, llega como líder indiscutible de LaLiga y con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. El equipo de Hansi Flick viene de golear al Galatasaray por 4-1 en la Champions League, una actuación en la que Lamine Yamal volvió a deslumbrar con una asistencia de categoría excepcional.

Rodri, figura central en el centro del campo azulgrana, reconoció tras el partido en Estambul que el equipo debe mejorar en la gestión de los partidos, especialmente en las transiciones defensivas. Ese mensaje de autocrítica en un momento de pleno rendimiento habla de la mentalidad ganadora que Flick ha instalado en el vestuario.

Con el duelo entre el primero y el tercero de Primera División como telón de fondo, el partido promete intensidad táctica y momentos de calidad individual. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Manuel Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo, que se encuentra en la lista de lesionados. El once probable del Betis apunta a Álvaro Vallés bajo palos, con una defensa formada por Héctor Bellerín, Diego Llorente, Francisco García y Natan. En el centro del campo, Pablo Fornals, Marc Roca e Isco acompañarían a Rodrigo Riquelme, mientras que Abdessamad Ezzalzouli y Juan Hernández completarían el ataque.

Hansi Flick afronta el desplazamiento a Sevilla con varias bajas en la convocatoria. Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Raphinha figuran como lesionados, aunque los dos últimos se han reincorporado recientemente al trabajo con el grupo y su disponibilidad podría actualizarse antes del encuentro. El once proyectado sitúa a Joan García en portería, con una línea defensiva de Koundé, Xavi Espart, Gerard Martín y Eric García, y un centro del campo con Rodri, Dani Olmo y Gavi. En ataque, Lamine Yamal, Anthony Gordon y Gabriel Jesús formarían la referencia ofensiva.

Forma

Real Betis llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue la victoria ante el FC Porto por 3-2 en la Liga de Campeones, una remontada que completó Isco desde el punto de penalti. Antes de ese partido europeo, los de Pellegrini habían goleado al Osasuna por 5-2 en liga. En ese tramo de cinco encuentros, el Betis anotó doce goles y encajó ocho, mostrando una cara ofensiva sólida aunque con cierta vulnerabilidad atrás.

Barcelona presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue la victoria por 4-1 ante el Galatasaray en Champions, precedido por un 3-0 frente al Getafe en liga. En esa secuencia de cinco encuentros, el conjunto azulgrana marcó diecisiete goles y encajó nueve, una cifra que refleja su dominio pero también los avisos que Rodri ha señalado públicamente como aspectos a corregir.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes recientes entre ambos equipos favorecen con claridad a Barcelona. El encuentro más reciente se disputó en mayo de 2026 en el Camp Nou, con victoria azulgrana por 3-1. En los cinco últimos duelos entre ambos conjuntos, Barcelona se ha impuesto en tres ocasiones, mientras que los dos restantes terminaron en empate. El Betis no ha logrado ganar a los azulgranas en ninguno de esos cinco enfrentamientos, aunque en el partido de diciembre de 2025 en Sevilla estuvo cerca de dar la sorpresa antes de caer por 3-5 en un partido de muchos goles.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Barcelona ocupa el primer puesto mientras que Real Betis se sitúa en la tercera posición, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos de los equipos más en forma de la competición y con implicaciones reales en la lucha por el título.