Cómo ver Omonia Nicosia vs Celta Vigo: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Omonia Nicosia recibe al Celta de Vigo en el Neo GSP Stadium de Nicosia en la fase de grupos de la UEFA Europa League. Ambos conjuntos arrancan su camino europeo con la vista puesta en una victoria que les dé una base sólida desde el inicio de la competició Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Europa League - Jornada 1 16 sept 2026 - 12:45 Neo GSP Stadium

Cómo sintonizar el Omonia Nicosia vs Celta Vigo

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Acerca del encuentro

El equipo chipriota llega a este partido con una forma irregular en los últimos encuentros. Tras superar la fase de clasificación europea con una victoria ante el Sint-Truidense, el Omonia ha alternado resultados en la liga local, y su entrenador Henning Berg buscará que el ambiente del Neo GSP se convierta en un factor determinante.

El Celta de Vigo, dirigido por Claudio Giráldez, atraviesa un inicio de temporada en Primera División marcado por la falta de victorias. Los gallegos no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en liga, lo que añade presión a este compromiso europeo como vía para recuperar confianza.

Los de Vigo llegan desde Nicosia con la necesidad de sumar, pero también con la carga de una dinámica doméstica que no termina de despegar. Un empate ante el Málaga el pasado fin de semana prolongó una racha sin triunfos que el cuerpo técnico querrá romper cuanto antes.

El Omonia, por su parte, tiene el respaldo de su afición y la ventaja de jugar en casa. El conjunto chipriota sabe que la Europa League representa una oportunidad de medirse a rivales de mayor nivel y de proyectarse en el continente.

Noticias de los equipos y escuadras

El Omonia Nicosia afronta el partido sin novedades confirmadas en cuanto a bajas por lesión o sanción, según los datos disponibles. El técnico Henning Berg no ha facilitado alineación probable, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al encuentro.

En el Celta de Vigo, Claudio Giráldez tampoco ha adelantado su once inicial ni se han registrado ausencias oficiales por lesión o suspensión. La información sobre ambas plantillas se completará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Omonia Nicosia acumula un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante el Apollon Limassol en la liga chipriota, mientras que su mejor resultado del período fue una victoria por 4-2 ante el Sint-Truidense en la clasificación europea. En total, el conjunto de Nicosia ha marcado cinco goles y encajado tres en ese tramo.

El Celta de Vigo suma cero victorias en sus últimos cinco partidos, con tres empates y dos derrotas. El conjunto gallego empató 1-1 ante el Málaga en su duelo más reciente, y su peor resultado fue la derrota por 0-2 frente al Athletic Club. Los vigueses han marcado tres goles y encajado seis en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva que el Omonia podría intentar explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre el Omonia Nicosia y el Celta de Vigo disponibles en este momento. Este partido podría marcar el primer cruce oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la UEFA Europa League, tanto el Omonia Nicosia como el Celta de Vigo se encuentran en la primera posición al inicio de la competición.