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Cómo ver Omonia Nicosia vs Celta Vigo: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Omonia Nicosia vs Celta Vigo
Omonia Nicosia
Celta Vigo
Europa League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Europa League entre Omonia Nicosia y Celta Vigo. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Omonia Nicosia recibe al Celta de Vigo en el Neo GSP Stadium de Nicosia en la fase de grupos de la UEFA Europa League. Ambos conjuntos arrancan su camino europeo con la vista puesta en una victoria que les dé una base sólida desde el inicio de la competició Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Europa League - Jornada 1
Neo GSP Stadium

Cómo sintonizar el Omonia Nicosia vs Celta Vigo

El Omonia Nicosia vs Celta Vigo se puede ver en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

El equipo chipriota llega a este partido con una forma irregular en los últimos encuentros. Tras superar la fase de clasificación europea con una victoria ante el Sint-Truidense, el Omonia ha alternado resultados en la liga local, y su entrenador Henning Berg buscará que el ambiente del Neo GSP se convierta en un factor determinante.

El Celta de Vigo, dirigido por Claudio Giráldez, atraviesa un inicio de temporada en Primera División marcado por la falta de victorias. Los gallegos no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en liga, lo que añade presión a este compromiso europeo como vía para recuperar confianza.

Los de Vigo llegan desde Nicosia con la necesidad de sumar, pero también con la carga de una dinámica doméstica que no termina de despegar. Un empate ante el Málaga el pasado fin de semana prolongó una racha sin triunfos que el cuerpo técnico querrá romper cuanto antes.

El Omonia, por su parte, tiene el respaldo de su afición y la ventaja de jugar en casa. El conjunto chipriota sabe que la Europa League representa una oportunidad de medirse a rivales de mayor nivel y de proyectarse en el continente.

Noticias de los equipos y escuadras

Omonia Nicosia contra Celta Vigo alineaciones probables

Manager

  • H. Berg

El Omonia Nicosia afronta el partido sin novedades confirmadas en cuanto a bajas por lesión o sanción, según los datos disponibles. El técnico Henning Berg no ha facilitado alineación probable, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al encuentro.

En el Celta de Vigo, Claudio Giráldez tampoco ha adelantado su once inicial ni se han registrado ausencias oficiales por lesión o suspensión. La información sobre ambas plantillas se completará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

OMO

OMO - Formulario

STT
W4-2
OMA
D0-0
PAF
L0-1
ARL
W1-4
APO
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CEL

CEL - Formulario

OSA
L1-2
ATH
L0-2
RSO
D0-0
GET
D1-1
MAL
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Omonia Nicosia acumula un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante el Apollon Limassol en la liga chipriota, mientras que su mejor resultado del período fue una victoria por 4-2 ante el Sint-Truidense en la clasificación europea. En total, el conjunto de Nicosia ha marcado cinco goles y encajado tres en ese tramo.

El Celta de Vigo suma cero victorias en sus últimos cinco partidos, con tres empates y dos derrotas. El conjunto gallego empató 1-1 ante el Málaga en su duelo más reciente, y su peor resultado fue la derrota por 0-2 frente al Athletic Club. Los vigueses han marcado tres goles y encajado seis en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva que el Omonia podría intentar explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre el Omonia Nicosia y el Celta de Vigo disponibles en este momento. Este partido podría marcar el primer cruce oficial entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarsellaMarsellaOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NimegaNEC NimegaNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilánAC MilánMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgoSalzburgoSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
PlzenPlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
Levski SofíaLevski SofíaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la UEFA Europa League, tanto el Omonia Nicosia como el Celta de Vigo se encuentran en la primera posición al inicio de la competición.

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