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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Pankritio Stadium

Cómo ver OFI Crete vs Bayer Leverkusen en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre OFI Crete y Bayer Leverkusen se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación se detallan las opciones disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Pankritio Stadium acoge este enfrentamiento de la Europa League entre OFI Crete y Bayer Leverkusen, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de forma y confianza.

El conjunto griego atraviesa un período complicado. OFI Crete ha encadenado tres derrotas consecutivas, incluyendo una caída ante Rennes en la propia Europa League, y su posición en la tabla continental refleja las dificultades que ha tenido para competir a este nivel. Christos Kontis necesita una respuesta de sus jugadores.

Leverkusen, por su parte, llega con un estado de forma sobresaliente. Los de Carles Martinez han ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, con victorias en la Bundesliga y en Europa, y Patrik Schick ha marcado en seis encuentros consecutivos de Bundesliga, estableciendo un récord histórico en el club.

Esa racha goleadora de Schick es el símbolo de un equipo que funciona con precisión y confianza. Leverkusen ha escalado hasta el top cuatro de la Bundesliga, a un solo punto del Bayern Munich, lo que habla de la solidez que han construido en las últimas semanas.

En la tabla de la Europa League, el contraste entre ambos equipos es evidente. Leverkusen ocupa una posición privilegiada que les sitúa entre los favoritos a avanzar, mientras que OFI Crete necesita sumar con urgencia para no quedar descolgado de la competición.

Para el equipo griego, este partido es una oportunidad de demostrar que la victoria ante Hoffenheim en septiembre no fue una anomalía. Para Leverkusen, es una ocasión de consolidar su candidatura europea con otra actuación sólida lejos de casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

OFI Crete está dirigido por Christos Kontis, aunque por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. Los datos del once probable se actualizarán cuando estén disponibles antes del partido.

En el bando visitante, Carles Martinez lidera a un Leverkusen que tampoco ha facilitado datos oficiales sobre lesionados o sancionados de cara a este encuentro. La información del equipo se completará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

OFI Crete llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-3 ante Kalamata en la Super League, y previamente cayeron 2-1 frente a Rennes en la Europa League. El único triunfo en este período fue el 2-0 ante Hoffenheim en competición continental. En total, el conjunto griego ha marcado doce goles y encajado doce en estos cinco encuentros.

Bayer Leverkusen presenta un rendimiento impecable: cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. La más reciente fue un 2-1 ante Friburgo en la Bundesliga, y antes de eso golearon 4-0 al Lech Poznan en la propia Europa League. También superaron al Mainz 05 por 4-3 fuera de casa. Leverkusen ha anotado doce goles y concedido dos en este período, con una solidez defensiva que contrasta claramente con la fragilidad del rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos anteriores entre OFI Crete y Bayer Leverkusen, por lo que este partido representa un primer duelo entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, OFI Crete ocupa la posición 18, una situación que les obliga a ganar puntos de forma urgente para mantenerse con opciones de avanzar en la competición. Bayer Leverkusen, en cambio, se sitúa segundo en la clasificación, lo que les coloca entre los equipos mejor posicionados para disputar las rondas eliminatorias.