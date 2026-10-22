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Europa League
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Cómo ver OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

OFI Crete vs Bayer Leverkusen
OFI Crete
Bayer Leverkusen
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre OFI Crete y Bayer Leverkusen, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Pankritio Stadium
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Cómo ver OFI Crete vs Bayer Leverkusen en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre OFI Crete y Bayer Leverkusen se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación se detallan las opciones disponibles.

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El Pankritio Stadium acoge este enfrentamiento de la Europa League entre OFI Crete y Bayer Leverkusen, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de forma y confianza.

El conjunto griego atraviesa un período complicado. OFI Crete ha encadenado tres derrotas consecutivas, incluyendo una caída ante Rennes en la propia Europa League, y su posición en la tabla continental refleja las dificultades que ha tenido para competir a este nivel. Christos Kontis necesita una respuesta de sus jugadores.

Leverkusen, por su parte, llega con un estado de forma sobresaliente. Los de Carles Martinez han ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, con victorias en la Bundesliga y en Europa, y Patrik Schick ha marcado en seis encuentros consecutivos de Bundesliga, estableciendo un récord histórico en el club.

Esa racha goleadora de Schick es el símbolo de un equipo que funciona con precisión y confianza. Leverkusen ha escalado hasta el top cuatro de la Bundesliga, a un solo punto del Bayern Munich, lo que habla de la solidez que han construido en las últimas semanas.

En la tabla de la Europa League, el contraste entre ambos equipos es evidente. Leverkusen ocupa una posición privilegiada que les sitúa entre los favoritos a avanzar, mientras que OFI Crete necesita sumar con urgencia para no quedar descolgado de la competición.

Para el equipo griego, este partido es una oportunidad de demostrar que la victoria ante Hoffenheim en septiembre no fue una anomalía. Para Leverkusen, es una ocasión de consolidar su candidatura europea con otra actuación sólida lejos de casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

OFI Crete contra Bayer Leverkusen alineaciones probables

Manager

  • C. Kontis

OFI Crete está dirigido por Christos Kontis, aunque por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. Los datos del once probable se actualizarán cuando estén disponibles antes del partido.

En el bando visitante, Carles Martinez lidera a un Leverkusen que tampoco ha facilitado datos oficiales sobre lesionados o sancionados de cara a este encuentro. La información del equipo se completará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

OFI

OFI - Formulario

TSG
W2-0
ATT
D2-2
AEK
L3-0
REN
L2-1
KAL
L4-3
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
B04

B04 - Formulario

CEL
W2-0
RBL
W2-0
M05
W3-4
LCH
W0-4
SCF
W2-1
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

OFI Crete llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-3 ante Kalamata en la Super League, y previamente cayeron 2-1 frente a Rennes en la Europa League. El único triunfo en este período fue el 2-0 ante Hoffenheim en competición continental. En total, el conjunto griego ha marcado doce goles y encajado doce en estos cinco encuentros.

Bayer Leverkusen presenta un rendimiento impecable: cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. La más reciente fue un 2-1 ante Friburgo en la Bundesliga, y antes de eso golearon 4-0 al Lech Poznan en la propia Europa League. También superaron al Mainz 05 por 4-3 fuera de casa. Leverkusen ha anotado doce goles y concedido dos en este período, con una solidez defensiva que contrasta claramente con la fragilidad del rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos anteriores entre OFI Crete y Bayer Leverkusen, por lo que este partido representa un primer duelo entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, OFI Crete ocupa la posición 18, una situación que les obliga a ganar puntos de forma urgente para mantenerse con opciones de avanzar en la competición. Bayer Leverkusen, en cambio, se sitúa segundo en la clasificación, lo que les coloca entre los equipos mejor posicionados para disputar las rondas eliminatorias.

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