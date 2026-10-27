Dónde ver Monza vs SSC Nápoles: previa del partido, cadena de TV, streaming, horario, alineación titular y más

El Nápoles visita el Estadio Brianteo de Monza en la novena jornada de la Serie A 2026/27, un partido que llega en un momento delicado para los azzurri tras una semana cargada de turbulencias dentro y fuera del campo. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 15:45 Stadio Brianteo

Cómo ver Monza vs SSC Nápoles en vivo

El partido entre Monza y Nápoles se podrá seguir en directo a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del encuentro.

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Acerca del encuentro

El equipo de Massimiliano Allegri no podrá contar con su entrenador en el banquillo. El técnico livornés fue expulsado en el empate 3-3 contra la Roma y el Juez Deportivo le ha impuesto dos jornadas de sanción, lo que le obliga a perderse también el posterior choque ante la Juventus. El Nápoles ha anunciado recurso, pero de momento Allegri seguirá alejado de la zona técnica.

En el campo, el equipo napolitano arrastra además las bajas de Benoit Badiashile y Leonardo Spinazzola, ambos lesionados en los minutos finales del partido ante la Roma. Son dos golpes importantes en la línea defensiva que complican la gestión del plantel en este tramo del calendario.

La buena noticia para los azzurri es el rendimiento de Scott McTominay, que regresó de sus problemas cardíacos y ha encadenado dos dobletes consecutivos, ante el Bodø/Glimt y ante la Roma. Su asociación con Kevin De Bruyne en el centro del campo es uno de los argumentos más sólidos con los que cuenta el Nápoles en este momento.

Monza, por su parte, llega al partido desde el decimoquinto puesto de la tabla, con una dinámica reciente irregular y la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos comprometidos. El técnico Ivan Juric intentará aprovechar las circunstancias adversas del rival.

El Nápoles ocupa la décima posición en la clasificación, lejos todavía de donde su plantilla debería situarle, lo que convierte este desplazamiento a Monza en una oportunidad para recuperar terreno y estabilidad.

Noticias de los equipos y escuadras

Monza llega al partido con tres bajas confirmadas: Matteo Pessina, Jan Ziolkowski y Yvan Kouadio Maye están en la enfermería. Ivan Juric apunta a un once inicial formado por Toernqvist, Goglichidze, Lucchesi, Carboni, Foe Ondoa, Mota, Birindelli, Robinson, Akinsanmiro, Mangas y Varela.

El Nápoles afronta el partido con importantes ausencias. Allegri cumple la primera de sus dos jornadas de sanción y no podrá dirigir al equipo desde el banquillo. En la enfermería figuran Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres, Alisson Santos y Benoit Badiashile, este último lesionado en el partido ante la Roma junto a Spinazzola. El once probable de los azzurri incluye a Meret bajo palos, con Di Lorenzo, Rafa Marín, Beukema y Olivera en defensa, Anguissa, McTominay y De Bruyne en el centro del campo, y Politano, Høejlund y Noa Lang en ataque.

Forma

Monza llega al encuentro con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los de Juric cayeron ante el Torino por 3-2 en su última salida liguera, aunque antes habían firmado una goleada 4-0 al Cagliari. En total, han marcado 14 goles y encajado 12 en ese período, lo que refleja un equipo con producción ofensiva pero con fragilidades defensivas evidentes.

El Nápoles suma dos victorias, dos derrotas y un empate en sus cinco últimos compromisos. El más reciente fue el 3-3 ante la Roma en el Maradona, un resultado que dejó escapar tres puntos que parecían asegurados. Antes, los azzurri habían ganado 4-3 al Bodø/Glimt en la Champions League. En liga, la derrota 1-0 ante el Venezia sigue siendo una herida reciente. En total, el Nápoles ha anotado 11 goles y recibido 10 en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en abril de 2025, cuando el Nápoles se impuso 1-0 en el Brianteo. En los cinco últimos duelos directos, el Nápoles ha salido victorioso en tres ocasiones, con un empate y una derrota. El historial reciente incluye un contundente 4-2 a favor del Nápoles en Monza en abril de 2024, así como un 0-0 en Nápoles en diciembre de 2023.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, Monza ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Nápoles se sitúa en el décimo puesto. Ambos equipos tienen margen de mejora y la victoria sería un paso importante en direcciones opuestas de la tabla.