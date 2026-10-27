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Serie A
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Dónde ver Monza vs SSC Nápoles: previa del partido, cadena de TV, streaming, horario, alineación titular y más

Monza vs SSC Nápoles
Monza
SSC Nápoles
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre Monza y SSC Nápoles hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Nápoles visita el Estadio Brianteo de Monza en la novena jornada de la Serie A 2026/27, un partido que llega en un momento delicado para los azzurri tras una semana cargada de turbulencias dentro y fuera del campo. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Serie A - Jornada 9
Stadio Brianteo

Cómo ver Monza vs SSC Nápoles en vivo

El partido entre Monza y Nápoles se podrá seguir en directo a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del encuentro.

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Acerca del encuentro

El equipo de Massimiliano Allegri no podrá contar con su entrenador en el banquillo. El técnico livornés fue expulsado en el empate 3-3 contra la Roma y el Juez Deportivo le ha impuesto dos jornadas de sanción, lo que le obliga a perderse también el posterior choque ante la Juventus. El Nápoles ha anunciado recurso, pero de momento Allegri seguirá alejado de la zona técnica.

En el campo, el equipo napolitano arrastra además las bajas de Benoit Badiashile y Leonardo Spinazzola, ambos lesionados en los minutos finales del partido ante la Roma. Son dos golpes importantes en la línea defensiva que complican la gestión del plantel en este tramo del calendario.

La buena noticia para los azzurri es el rendimiento de Scott McTominay, que regresó de sus problemas cardíacos y ha encadenado dos dobletes consecutivos, ante el Bodø/Glimt y ante la Roma. Su asociación con Kevin De Bruyne en el centro del campo es uno de los argumentos más sólidos con los que cuenta el Nápoles en este momento.

Monza, por su parte, llega al partido desde el decimoquinto puesto de la tabla, con una dinámica reciente irregular y la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos comprometidos. El técnico Ivan Juric intentará aprovechar las circunstancias adversas del rival.

El Nápoles ocupa la décima posición en la clasificación, lejos todavía de donde su plantilla debería situarle, lo que convierte este desplazamiento a Monza en una oportunidad para recuperar terreno y estabilidad.

Noticias de los equipos y escuadras

Monza contra SSC Nápoles alineaciones probables

3-4-2-1
Monza crest
Monza
MON
page.match.formation.title
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
4-3-3
N. ToernqvistN. ToernqvistE. KouadioE. KouadioS. GoglichidzeS. GoglichidzeA. CarboniA. CarboniE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroD. MotaD. MotaS. BirindelliS. BirindelliJ. RobinsonJ. RobinsonM. FolorunshoM. FolorunshoR. MangasR. MangasG. VarelaG. VarelaA. MeretA. MeretM. OliveraM. OliveraL. MarianucciL. MarianucciG. Di LorenzoG. Di LorenzoR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayS. LobotkaS. LobotkaM. PolitanoM. PolitanoR. HoejlundR. HoejlundN. LangN. Lang
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
3-4-2-1
Monza

Once inicial

SSC Nápoles

Manager

  • I. Juric
  • M. Landucci

Monza llega al partido con tres bajas confirmadas: Matteo Pessina, Jan Ziolkowski y Yvan Kouadio Maye están en la enfermería. Ivan Juric apunta a un once inicial formado por Toernqvist, Goglichidze, Lucchesi, Carboni, Foe Ondoa, Mota, Birindelli, Robinson, Akinsanmiro, Mangas y Varela.

El Nápoles afronta el partido con importantes ausencias. Allegri cumple la primera de sus dos jornadas de sanción y no podrá dirigir al equipo desde el banquillo. En la enfermería figuran Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres, Alisson Santos y Benoit Badiashile, este último lesionado en el partido ante la Roma junto a Spinazzola. El once probable de los azzurri incluye a Meret bajo palos, con Di Lorenzo, Rafa Marín, Beukema y Olivera en defensa, Anguissa, McTominay y De Bruyne en el centro del campo, y Politano, Høejlund y Noa Lang en ataque.

Forma

MON

MON - Formulario

CRE
L2-3
B29
D2-2
LAZ
L3-1
CGL
W4-0
TOR
L3-2
Gol marcado (encajado)
11/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NAP

NAP - Formulario

FRC
W3-0
VIL
L3-1
VEN
L1-0
BOD
W4-3
ROM
D3-3
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Monza llega al encuentro con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los de Juric cayeron ante el Torino por 3-2 en su última salida liguera, aunque antes habían firmado una goleada 4-0 al Cagliari. En total, han marcado 14 goles y encajado 12 en ese período, lo que refleja un equipo con producción ofensiva pero con fragilidades defensivas evidentes.

El Nápoles suma dos victorias, dos derrotas y un empate en sus cinco últimos compromisos. El más reciente fue el 3-3 ante la Roma en el Maradona, un resultado que dejó escapar tres puntos que parecían asegurados. Antes, los azzurri habían ganado 4-3 al Bodø/Glimt en la Champions League. En liga, la derrota 1-0 ante el Venezia sigue siendo una herida reciente. En total, el Nápoles ha anotado 11 goles y recibido 10 en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MonzaEmpateSSC Nápoles
1
1
3
Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Monza badge
Monza
MON
0
F
Serie A
Monza badge
Monza
MON
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
4
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
Monza badge
Monza
MON
0
F
Serie A
Monza badge
Monza
MON
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
4Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en abril de 2025, cuando el Nápoles se impuso 1-0 en el Brianteo. En los cinco últimos duelos directos, el Nápoles ha salido victorioso en tres ocasiones, con un empate y una derrota. El historial reciente incluye un contundente 4-2 a favor del Nápoles en Monza en abril de 2024, así como un 0-0 en Nápoles en diciembre de 2023.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
9630238+1521
W
D
W
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
8530167+918
W
W
D
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
L
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, Monza ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Nápoles se sitúa en el décimo puesto. Ambos equipos tienen margen de mejora y la victoria sería un paso importante en direcciones opuestas de la tabla.

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