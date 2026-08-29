Cómo ver Manchester United vs Ipswich: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y noticias

El Manchester United recibe al Ipswich Town en Old Trafford en la segunda jornada de la Premier League 2026/27, con los Red Devils urgidos a reaccionar tras un inicio de temporada que no pudo haber sido peor. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 2 30 ago 2026 - 11:30 Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Ipswich en línea: transmisiones en directo

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Acerca del encuentro

El equipo de Michael Carrick cayó 2-0 ante el recién ascendido Hull City el fin de semana pasado, un resultado que sacudió al vestuario y encendió las alarmas en el club. Carrick ha pedido una respuesta inmediata a sus jugadores, consciente de que el exigente público de Old Trafford no tiene paciencia para las excusas.

La situación en el mercado tampoco ha estado exenta de ruido. Marcus Rashford rechazó en los últimos días un acercamiento tardío del Arsenal y también descartó la opción del Fenerbahçe, comprometiéndose con el proyecto de Carrick para esta temporada. Su presencia añade un punto de interés extra a un partido que el United no puede permitirse perder.

El Ipswich, por su parte, llega a Manchester con la moral alta. Gary O'Neil ha construido un equipo con carácter: los Tractor Boys arrancaron la temporada con una victoria 2-1 ante el Sunderland en la Premier League y completaron la semana con un triunfo en la Carabao Cup frente al Leicester por 3-1. El fichaje de Exequiel Palacios, el mediocampista argentino campeón del mundo procedente del Bayer Leverkusen, refuerza sus credenciales como un rival a tomar muy en serio.

El United ocupa el puesto 16 de la tabla, mientras que el Ipswich se sitúa en la octava posición tras su arranque prometedor. La diferencia en el estado anímico de ambos vestuarios antes del partido no podría ser mayor.

Noticias del equipo y escuadras

Michael Carrick no podrá contar con Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Amad Diallo ni Carlos Baleba por lesión. La alineación prevista sitúa a Senne Lammens bajo palos, con Luke Shaw, Ayden Heaven, Noussair Mazraoui y Harry Maguire en defensa, y Bruno Fernandes y Bryan Mbeumo como referencias en la zona ofensiva junto a Matheus Cunha.

Gary O'Neil tiene las bajas de Jack Taylor, Azor Matusiwa y Jaden Philogene-Bidace. El técnico del Ipswich apunta a un once con Kjell Scherpen en portería, una línea defensiva formada por Jacob Greaves, Issa Diop, Leif Davis y Dara O'Shea, y Daizen Maeda, Julio Enciso y Abdul Fatawu como opciones ofensivas. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Forma

El Manchester United llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue el 2-0 ante el Hull City en la primera jornada de Premier League, que marcó el arranque más doloroso posible de la temporada. Antes de eso, el United cayó 4-2 ante el AC Milán en un amistoso de pretemporada, aunque también sumó victorias ante el Leeds (1-1, penaltis en amistoso) y el Atlético de Madrid (2-1). En total, el equipo marcó siete goles y encajó nueve en estos cinco partidos.

El Ipswich llega en un estado de forma radicalmente diferente: cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco encuentros, incluyendo triunfos ante el Sunderland (2-1) en liga, el Leicester (3-1) en la Carabao Cup y una goleada 3-0 al Rayo Vallecano en pretemporada. Los de O'Neil han marcado 12 goles y solo han encajado dos en ese período, lo que refleja una solidez colectiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 26 de febrero de 2025 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 3-2 en la Premier League. Antes de ese partido, los dos clubes se habían enfrentado en noviembre de 2024 en Portman Road, donde el duelo terminó 1-1. En los últimos cinco precedentes disponibles, el United acumula tres victorias, un empate y ninguna derrota, con un marcador global ampliamente favorable a los locales.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League 2026/27, el Manchester United ocupa la decimosexta posición, mientras que el Ipswich Town se sitúa en el octavo puesto.