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Cómo ver Manchester City vs Paris Saint-Germain: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Manchester City y Paris Saint-Germain, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Manchester City vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del partido.

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Manchester City recibe a Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium en un partido de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Enzo Maresca dirige a un City que llega con la moral por las nubes tras una actuación dominante en su último compromiso liguero.

Los de Manchester vienen de golear al Liverpool 3-0 en Anfield, con Jeremy Doku como protagonista desde el banquillo y Rayan Cherki consolidándose como uno de los centrocampistas más influyentes de la competición. Cinco victorias consecutivas avalan el estado de forma del equipo local, que ha marcado 15 goles y encajado seis en ese período.

El centrocampista Elliot Anderson ha reconocido públicamente que la presión externa generada por las cargas financieras que pesan sobre el club ha servido para unir aún más al vestuario. El ambiente dentro del equipo, según sus propias palabras, es de total compromiso.

PSG llega a Manchester liderando la clasificación de la Champions League. Luis Enrique ha construido un equipo que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un contundente 6-1 ante el Slovan Bratislava como muestra de su potencial goleador en Europa.

La única duda en el conjunto parisino gira en torno a Ousmane Dembélé, cuya ausencia del once proyectado sigue generando debate en Francia sobre su gestión por parte de Enrique. PSG ha marcado 13 goles y encajado cinco en sus últimos cinco encuentros.

El historial reciente entre ambos equipos añade interés al choque: PSG ganó el último enfrentamiento 4-2 en enero de 2025 en la Champions League, au-enque City mantiene una ventaja global en los últimos cinco duelos directos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Manchester City vs PSG en directo, incluyendo canal de TV, live stream y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Manchester City contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenEnzo FernándezEnzo FernándezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresO. DembeleO. Dembele
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Paris Saint-Germain

Manager

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca cuenta con todos sus efectivos disponibles para este partido. El técnico italiano tiene previsto alinear a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi y Josko Gvardiol. Phil Foden, Enzo Fernández, Rayan Cherki y Elliot Anderson formarán el centro del campo, con Jeremy Doku y Erling Haaland en ataque.

Luis Enrique tampoco tiene bajas confirmadas para el desplazamiento a Mánchester. El técnico español apunta a un once con Matvey Safonov en portería, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Willian Pacho en defensa, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz en el medio, y Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres y Ousmane Dembélé en ataque.

Forma

MCI

MCI - Formulario

POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
SUN
W5-3
LIV
W0-3
Gol marcado (encajado)
16/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
PSG

PSG - Formulario

ASM
L1-2
SLB
W6-1
B29
W0-1
OM
W1-2
LEM
W3-1
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Manchester City llega al partido con cinco victorias consecutivas en Premier League, Carabao Cup y Champions League. Su resultado más reciente fue la goleada 3-0 al Liverpool en Anfield el 11 de octubre, y también han marcado cinco goles tanto ante el Sunderland (5-3) como ante el Norwich (5-0). En total, los de Maresca han anotado 15 goles y encajado seis en esos cinco partidos.

PSG acumula cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, con su único tropiezo siendo una derrota 2-1 ante el Mónaco en Ligue 1 a principios de septiembre. El conjunto de Enrique ganó su más reciente partido 3-1 al Le Mans y arrasó al Slovan Bratislava 6-1 en la Champions League. En ese período, el equipo parisino ha marcado 13 goles y encajado cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateParis Saint-Germain
3
0
2
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
8Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2025 en la Champions League, con victoria del PSG por 4-2 en París. En los últimos cinco enfrentamientos directos, City ha ganado tres veces por dos del conjunto francés, con los duelos de 2021 como referencia: los ingleses se impusieron 2-0 en el Etihad en mayo de ese año, aunque el PSG respondió con una victoria 2-0 en París ese mismo septiembre.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la fase de liga de la Champions League, PSG ocupa la quinta posición mientras que Manchester City se sitúa en el noveno puesto, lo que convierte este partido en un duelo entre el líder del grupo de cabeza y un equipo que necesita sumar para escalar posiciones y asegurarse una plaza directa en los octavos de final.

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