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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Manchester City recibe a Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium en un partido de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Enzo Maresca dirige a un City que llega con la moral por las nubes tras una actuación dominante en su último compromiso liguero.

Los de Manchester vienen de golear al Liverpool 3-0 en Anfield, con Jeremy Doku como protagonista desde el banquillo y Rayan Cherki consolidándose como uno de los centrocampistas más influyentes de la competición. Cinco victorias consecutivas avalan el estado de forma del equipo local, que ha marcado 15 goles y encajado seis en ese período.

El centrocampista Elliot Anderson ha reconocido públicamente que la presión externa generada por las cargas financieras que pesan sobre el club ha servido para unir aún más al vestuario. El ambiente dentro del equipo, según sus propias palabras, es de total compromiso.

PSG llega a Manchester liderando la clasificación de la Champions League. Luis Enrique ha construido un equipo que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un contundente 6-1 ante el Slovan Bratislava como muestra de su potencial goleador en Europa.

La única duda en el conjunto parisino gira en torno a Ousmane Dembélé, cuya ausencia del once proyectado sigue generando debate en Francia sobre su gestión por parte de Enrique. PSG ha marcado 13 goles y encajado cinco en sus últimos cinco encuentros.

El historial reciente entre ambos equipos añade interés al choque: PSG ganó el último enfrentamiento 4-2 en enero de 2025 en la Champions League, au-enque City mantiene una ventaja global en los últimos cinco duelos directos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Manchester City vs PSG en directo, incluyendo canal de TV, live stream y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Enzo Maresca cuenta con todos sus efectivos disponibles para este partido. El técnico italiano tiene previsto alinear a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi y Josko Gvardiol. Phil Foden, Enzo Fernández, Rayan Cherki y Elliot Anderson formarán el centro del campo, con Jeremy Doku y Erling Haaland en ataque.

Luis Enrique tampoco tiene bajas confirmadas para el desplazamiento a Mánchester. El técnico español apunta a un once con Matvey Safonov en portería, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Willian Pacho en defensa, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz en el medio, y Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres y Ousmane Dembélé en ataque.

Forma

Manchester City llega al partido con cinco victorias consecutivas en Premier League, Carabao Cup y Champions League. Su resultado más reciente fue la goleada 3-0 al Liverpool en Anfield el 11 de octubre, y también han marcado cinco goles tanto ante el Sunderland (5-3) como ante el Norwich (5-0). En total, los de Maresca han anotado 15 goles y encajado seis en esos cinco partidos.

PSG acumula cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, con su único tropiezo siendo una derrota 2-1 ante el Mónaco en Ligue 1 a principios de septiembre. El conjunto de Enrique ganó su más reciente partido 3-1 al Le Mans y arrasó al Slovan Bratislava 6-1 en la Champions League. En ese período, el equipo parisino ha marcado 13 goles y encajado cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2025 en la Champions League, con victoria del PSG por 4-2 en París. En los últimos cinco enfrentamientos directos, City ha ganado tres veces por dos del conjunto francés, con los duelos de 2021 como referencia: los ingleses se impusieron 2-0 en el Etihad en mayo de ese año, aunque el PSG respondió con una victoria 2-0 en París ese mismo septiembre.

Clasificación

En la clasificación actual de la fase de liga de la Champions League, PSG ocupa la quinta posición mientras que Manchester City se sitúa en el noveno puesto, lo que convierte este partido en un duelo entre el líder del grupo de cabeza y un equipo que necesita sumar para escalar posiciones y asegurarse una plaza directa en los octavos de final.