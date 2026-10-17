Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Ipswich en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs Ipswich Town se puede ver en directo a través de DAZN. Accede a la plataforma para no perderte ningún detalle del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Manchester City recibe a Ipswich Town en el Etihad Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para los locales. El conjunto de Enzo Maresca necesita una respuesta inmediata tras una noche europea que dejó más preguntas que certezas.

Los citizens cayeron 4-2 ante Paris Saint-Germain en la Champions League, un resultado que expuso sus fragilidades defensivas. Marc Guehi reconoció públicamente que al equipo le faltó agresividad, mientras que Antoine Semenyo lamentó sus errores de cara a gol en esa misma noche.

A pesar del tropiezo europeo, City llega como líder de la Premier League y con una racha sólida en el campeonato doméstico. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga demuestran que la plantilla tiene recursos, aunque la derrota ante el PSG pesará en el ambiente del Etihad.

Ipswich Town, recién ascendido, llega desde la décima posición con la moral alta tras ganar en Fulham en su último compromiso liguero. Gary O'Neil ha construido un equipo que no renuncia a competir, y sus números recientes en la Premier League así lo confirman.

El historial entre ambos equipos favorece ampliamente a los locales, y la diferencia de categoría entre los dos proyectos es evidente. Aun así, los visitantes tendrán sus argumentos para intentar sorprender a un City que todavía digiere el golpe europeo.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Enzo Maresca tiene a sus principales hombres disponibles para este partido. El once probable del Manchester City incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Marc Guehi y Ruben Dias, y una línea de mediocampo con Enzo Fernández, Matheus Nunes y Nico O'Reilly. En ataque, Erling Haaland lidera el ataque acompañado por Rayan Cherki, Iliman Ndiaye, Antoine Semenyo y Elliot Anderson. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones.

Gary O'Neil no podrá contar con Jack Taylor, que figura como baja por lesión en el equipo visitante. El once probable de Ipswich apunta a Christian Walton en portería, con una defensa compuesta por Leif Davis, Dara O'Shea, Issa Diop y Abdoul Ouattara, mientras que el mediocampo lo formarán Florentino, Sasa Lukic y Julio Enciso, y el ataque lo completarán Jaden Philogene-Bidace, Daizen Maeda y Emersonn.

Forma

Manchester City llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros, aunque esa única derrota llegó en el peor momento posible: una caída 4-2 ante el PSG en la Champions League el 14 de octubre. En la Premier League, los de Maresca han sido contundentes, con una victoria 3-0 sobre Liverpool y un 5-3 ante Sunderland entre sus mejores resultados recientes. En total, City ha marcado 15 goles y encajado 10 en esos cinco partidos, lo que refleja una faceta ofensiva poderosa pero una solidez defensiva que genera dudas.

Ipswich Town llega con un balance de dos victorias, sin empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 en Fulham, que rompe una racha de dos derrotas consecutivas. Los de O'Neil han marcado 6 goles y encajado 9 en ese período, con una derrota 4-2 ante Arsenal en la Carabao Cup como el peor resultado del tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 19 de enero de 2025 en Premier League, con un contundente 0-6 a favor del Manchester City jugando como visitante en el estadio de Ipswich. En el partido anterior de la temporada 2024-25, City también se impuso en el Etihad por 4-1. De los cinco precedentes registrados, Manchester City ha dominado claramente, aunque Ipswich cuenta con una victoria en su haber, un 1-2 en la Carabao Cup del año 2000 disputada en el Etihad Stadium.

Clasificación

Manchester City ocupa el primer puesto de la Premier League, lo que convierte este partido en una prueba de liderazgo para los locales. Ipswich Town llega desde la décima posición, buscando seguir alejándose de los puestos comprometidos de la tabla.