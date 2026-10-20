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Cómo ver Manchester City vs AEK Atenas: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Manchester City vs AEK Atenas
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Manchester City y AEK Atenas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Manchester City vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs AEK Atenas se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en vivo.

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El Manchester City recibe al AEK Atenas en el Etihad Stadium este martes en un nuevo compromiso de la fase de liga de la Champions League. Enzo Maresca busca sumar ante un rival griego que llega con la necesidad de mejorar su posición en la tabla europea.

El conjunto ciudadano atraviesa un momento de forma extraordinario en la Premier League, donde ha ganado sus siete primeros partidos sin conocer la derrota, estableciendo un récord histórico en el arranque de la competición doméstica. Sin embargo, el panorama continental es más complicado: el City cayó ante el Paris Saint-Germain por 4-2 en su último partido europeo.

Erling Haaland marcó un doblete en la victoria ante Ipswich el pasado fin de semana, aunque el noruego generó preocupación al abandonar el campo cojeando al final del encuentro. Su estado físico es la principal incógnita de cara a este partido.

El AEK Atenas llega desde la Super League griega con resultados dispares en Europa. Los de Marko Nikolic perdieron ante el Shakhtar Donetsk en la jornada más reciente de la Champions League, lo que complica su situación en la fase de grupos.

Phil Foden fue la figura del partido ante Ipswich, tanto dentro como fuera del campo, y apunta a tener protagonismo de nuevo en el Etihad. El City necesita una victoria para escalar posiciones en la clasificación europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Manchester City contra AEK Atenas alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-4-2
G. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. HaalandA. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiL. RotaL. RotaF. RelvasF. RelvasA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinM. VitalisM. VitalisL. JovicL. JovicB. VargaB. Varga
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

AEK Atenas

Manager

  • E. Maresca
  • M. Nikolic

Enzo Maresca tiene previsto alinear un once con Gianluigi Donnarumma bajo palos, una defensa formada por Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov y Josko Gvardiol, y un mediocampo en el que aparecen Elliot Anderson y Enzo Fernández. En ataque, Jeremy Doku, Antoine Semenyo y Rayan Cherki acompañarían a Erling Haaland, aunque la presencia del delantero noruego está condicionada por la lesión en el pie que sufrió ante Ipswich. No se han confirmado bajas oficiales ni sanciones en el equipo local, aunque se esperan actualizaciones más cercanas al pitido inicial.

Por parte del AEK Atenas, Marko Nikolic apunta a un once con Alberto Brignoli en portería y una línea defensiva compuesta por Stavros Pilios, Harold Moukoudi, Lazaros Rota y Filipe Relvas. En el centro del campo figuran Aboubakary Koita, Lovro Majer y Razvan Marin, mientras que Milan Vitalis, Zini y Luka Jovic conformarían el tridente ofensivo. El equipo griego tampoco registra bajas ni sanciones confirmadas de cara a este encuentro.

Forma

MCI

MCI - Formulario

NOR
W5-0
SUN
W5-3
LIV
W0-3
PSG
L2-4
IPS
W3-2
Gol marcado (encajado)
18/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AEK

AEK - Formulario

ATT
D1-1
PAF
W8-1
VOL
W1-2
OFI
W3-0
SHK
L3-1
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Manchester City llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-2 ante el Ipswich en la Premier League, precedida por la derrota ante el Paris Saint-Germain por 4-2 en la Champions League. En el plano doméstico, el City ha sido especialmente sólido: venció al Liverpool por 0-3 y al Sunderland por 5-3, además de golear al Norwich por 5-0 en la Carabao Cup. En total, el equipo ha marcado 18 goles y encajado 11 en esos cinco partidos.

El AEK Atenas suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente llegó ante el Shakhtar Donetsk por 3-1 en la Champions League, mientras que en la Super League griega han mostrado mayor regularidad, con victorias ante el OFI Crete por 3-0 y ante el NFC Volos por 2-1, además de una goleada por 8-1 al Panserraikos en Copa. El conjunto ateniense ha marcado 14 goles y encajado 6 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el Manchester City y el AEK Atenas. Se trata de un duelo sin historial registrado entre ambos clubes en las competiciones europeas.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, el Manchester City ocupa la decimoséptima posición, mientras que el AEK Atenas se encuentra en el vigésimo puesto. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de los puestos de eliminación directa en la competición continental.

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