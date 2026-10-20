Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs AEK Atenas se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Manchester City recibe al AEK Atenas en el Etihad Stadium este martes en un nuevo compromiso de la fase de liga de la Champions League. Enzo Maresca busca sumar ante un rival griego que llega con la necesidad de mejorar su posición en la tabla europea.

El conjunto ciudadano atraviesa un momento de forma extraordinario en la Premier League, donde ha ganado sus siete primeros partidos sin conocer la derrota, estableciendo un récord histórico en el arranque de la competición doméstica. Sin embargo, el panorama continental es más complicado: el City cayó ante el Paris Saint-Germain por 4-2 en su último partido europeo.

Erling Haaland marcó un doblete en la victoria ante Ipswich el pasado fin de semana, aunque el noruego generó preocupación al abandonar el campo cojeando al final del encuentro. Su estado físico es la principal incógnita de cara a este partido.

El AEK Atenas llega desde la Super League griega con resultados dispares en Europa. Los de Marko Nikolic perdieron ante el Shakhtar Donetsk en la jornada más reciente de la Champions League, lo que complica su situación en la fase de grupos.

Phil Foden fue la figura del partido ante Ipswich, tanto dentro como fuera del campo, y apunta a tener protagonismo de nuevo en el Etihad. El City necesita una victoria para escalar posiciones en la clasificación europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Enzo Maresca tiene previsto alinear un once con Gianluigi Donnarumma bajo palos, una defensa formada por Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov y Josko Gvardiol, y un mediocampo en el que aparecen Elliot Anderson y Enzo Fernández. En ataque, Jeremy Doku, Antoine Semenyo y Rayan Cherki acompañarían a Erling Haaland, aunque la presencia del delantero noruego está condicionada por la lesión en el pie que sufrió ante Ipswich. No se han confirmado bajas oficiales ni sanciones en el equipo local, aunque se esperan actualizaciones más cercanas al pitido inicial.

Por parte del AEK Atenas, Marko Nikolic apunta a un once con Alberto Brignoli en portería y una línea defensiva compuesta por Stavros Pilios, Harold Moukoudi, Lazaros Rota y Filipe Relvas. En el centro del campo figuran Aboubakary Koita, Lovro Majer y Razvan Marin, mientras que Milan Vitalis, Zini y Luka Jovic conformarían el tridente ofensivo. El equipo griego tampoco registra bajas ni sanciones confirmadas de cara a este encuentro.

Forma

El Manchester City llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-2 ante el Ipswich en la Premier League, precedida por la derrota ante el Paris Saint-Germain por 4-2 en la Champions League. En el plano doméstico, el City ha sido especialmente sólido: venció al Liverpool por 0-3 y al Sunderland por 5-3, además de golear al Norwich por 5-0 en la Carabao Cup. En total, el equipo ha marcado 18 goles y encajado 11 en esos cinco partidos.

El AEK Atenas suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente llegó ante el Shakhtar Donetsk por 3-1 en la Champions League, mientras que en la Super League griega han mostrado mayor regularidad, con victorias ante el OFI Crete por 3-0 y ante el NFC Volos por 2-1, además de una goleada por 8-1 al Panserraikos en Copa. El conjunto ateniense ha marcado 14 goles y encajado 6 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el Manchester City y el AEK Atenas. Se trata de un duelo sin historial registrado entre ambos clubes en las competiciones europeas.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, el Manchester City ocupa la decimoséptima posición, mientras que el AEK Atenas se encuentra en el vigésimo puesto. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de los puestos de eliminación directa en la competición continental.