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Primera División
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Cómo ver Málaga vs Real Sociedad: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Málaga vs Real Sociedad
Málaga
Real Sociedad
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Málaga y Real Sociedad, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 9
Estadio La Rosaleda
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Cómo ver Málaga vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Málaga vs Real Sociedad se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la emisión en vivo.

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Málaga recibe a Real Sociedad en el Estadio La Rosaleda en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto malagueño llega a este encuenl-el-etro instalado en la parte baja de la tabla, sin haber logrado ninguna victoria en sus últimas cinco jornadas. Juan Funes necesita una respuesta de los suyos ante su público si quiere alejar al equipo de la zona de peligro.

Real Sociedad, dirigida por Pellegrino Matarazzo, atraviesa un periodo de mayor consistencia. Los donostiarras vienen de sumar puntos importantes en LaLiga, aunque su campaña en Europa sigue generando dudas tras la derrota ante el Bournemouth.

El equipo vasco acumula bajas sensibles y llega con una suspensión confirmada en el centro del campo, lo que obliga a Matarazzo a reajustar su once habitual. Con todo, la calidad individual de la plantilla los sitúa como favoritos sobre el papel.

Para el Málaga, este es un partido que va más allá de los tres puntos. Ante su afición y con la necesidad de cortar una racha negativa, los locales deberán mostrar una cara muy distinta a la vista en las últimas semanas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Málaga contra Real Sociedad alineaciones probables

4-1-4-1
Málaga crest
Málaga
MAL
page.match.formation.title
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
A. HerreroA. HerreroJ. SalinasJ. SalinasRafitaRafitaA. RecioA. RecioF. CaleroF. CaleroD. LorenzoD. Lorenzoteam-logoP. MartinezD. LarrubiaD. LarrubiaR. RodriguezR. RodriguezJ. MunozJ. MunozChupeChupeA. RemiroA. RemiroH. FortH. FortSergio GómezSergio GómezI. ZubeldiaI. ZubeldiaJ. MartinJ. MartinT. KuboT. KuboY. HerreraY. HerreraC. SolerC. SolerL. SucicL. SucicA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-1-4-1
Málaga

Once inicial

Real Sociedad

Manager

  • J. Funes
  • P. Matarazzo

Juan Funes no podrá contar con una lista considerable de bajas en el Málaga. Julen Lobete, Diego Murillo, Jens-Lys Cajuste, Jose Salinas, Aaron Ochoa y Juan Cruz están todos descartados por lesión. El técnico malagueño prevé alinear un once con Alfonso Herrero bajo palos y una línea defensiva formada por Rafita, Angel Recio, Carlos Puga y Fernando Calero.

En el bando visitante, Pellegrino Matarazzo afronta las ausencias de Alvaro Odriozola, Jon Aramburu y Luken Beitia por lesión. A eso se suma la baja por sanción de Pablo Marin, que no estará disponible para este desplazamiento. El once proyectado sitúa a Alex Remiro en portería, con Yangel Herrera, Carlos Soler y Luka Sucic como referentes en el centro del campo.

Forma

MAL

MAL - Formulario

LEV
D0-0
CEL
D1-1
VIL
L1-3
GET
L1-0
ESP
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RSO

RSO - Formulario

BOU
L1-2
VAL
W2-3
ATH
L0-1
COR
W3-2
GIL
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Málaga llega con una dinámica preocupante: ninguna victoria en sus últimos cinco partidos de Primera División, con tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Espanyol, y antes de eso cayó 1-0 ante el Getafe y 1-3 frente al Villarreal. En ese tramo, los malagueños han marcado tres goles y encajado cinco, una estadística que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

Real Sociedad presenta un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimas cinco salidas entre todas las competiciones. Lo más reciente fue el empate 1-1 ante el Union St. Gilloise en Europa League, al que precedió una victoria 3-2 en LaLiga frente al Deportivo de A Coruña. Los vascos han anotado nueve goles y encajado ocho en ese periodo, con una cara más fiable en el campeonato doméstico que en la competición continental.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MálagaEmpateReal Sociedad
2
1
2
Copa del Rey
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Málaga badge
Málaga
MAL
2
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Málaga badge
Málaga
MAL
2
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Copa del Rey el 7 de enero de 2024, con victoria de Real Sociedad por 0-1 en La Rosaleda. Antes de ese choque, los precedentes se remontan a la Primera División de las temporadas 2017 y 2018, donde Real Sociedad acumuló dos victorias y un empate frente al Málaga, que solo logró imponerse en una ocasión. En los últimos cinco encuentros registrados, Real Sociedad tiene ventaja en el cara a cara.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
723276+19
D
D
D
W
W
10
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
11
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
12
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Málaga ocupa la vigésima posición, mientras que Real Sociedad se sitúa en el sexto lugar. La distancia entre ambos equipos en la tabla resume perfectamente el contraste de situaciones que llegan a este partido.

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