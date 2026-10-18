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Primera División - Jornada 9 18 oct 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Cómo ver Málaga vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Málaga vs Real Sociedad se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la emisión en vivo.

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Málaga recibe a Real Sociedad en el Estadio La Rosaleda en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto malagueño llega a este encuenl-el-etro instalado en la parte baja de la tabla, sin haber logrado ninguna victoria en sus últimas cinco jornadas. Juan Funes necesita una respuesta de los suyos ante su público si quiere alejar al equipo de la zona de peligro.

Real Sociedad, dirigida por Pellegrino Matarazzo, atraviesa un periodo de mayor consistencia. Los donostiarras vienen de sumar puntos importantes en LaLiga, aunque su campaña en Europa sigue generando dudas tras la derrota ante el Bournemouth.

El equipo vasco acumula bajas sensibles y llega con una suspensión confirmada en el centro del campo, lo que obliga a Matarazzo a reajustar su once habitual. Con todo, la calidad individual de la plantilla los sitúa como favoritos sobre el papel.

Para el Málaga, este es un partido que va más allá de los tres puntos. Ante su afición y con la necesidad de cortar una racha negativa, los locales deberán mostrar una cara muy distinta a la vista en las últimas semanas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Juan Funes no podrá contar con una lista considerable de bajas en el Málaga. Julen Lobete, Diego Murillo, Jens-Lys Cajuste, Jose Salinas, Aaron Ochoa y Juan Cruz están todos descartados por lesión. El técnico malagueño prevé alinear un once con Alfonso Herrero bajo palos y una línea defensiva formada por Rafita, Angel Recio, Carlos Puga y Fernando Calero.

En el bando visitante, Pellegrino Matarazzo afronta las ausencias de Alvaro Odriozola, Jon Aramburu y Luken Beitia por lesión. A eso se suma la baja por sanción de Pablo Marin, que no estará disponible para este desplazamiento. El once proyectado sitúa a Alex Remiro en portería, con Yangel Herrera, Carlos Soler y Luka Sucic como referentes en el centro del campo.

Forma

El Málaga llega con una dinámica preocupante: ninguna victoria en sus últimos cinco partidos de Primera División, con tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Espanyol, y antes de eso cayó 1-0 ante el Getafe y 1-3 frente al Villarreal. En ese tramo, los malagueños han marcado tres goles y encajado cinco, una estadística que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

Real Sociedad presenta un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimas cinco salidas entre todas las competiciones. Lo más reciente fue el empate 1-1 ante el Union St. Gilloise en Europa League, al que precedió una victoria 3-2 en LaLiga frente al Deportivo de A Coruña. Los vascos han anotado nueve goles y encajado ocho en ese periodo, con una cara más fiable en el campeonato doméstico que en la competición continental.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Copa del Rey el 7 de enero de 2024, con victoria de Real Sociedad por 0-1 en La Rosaleda. Antes de ese choque, los precedentes se remontan a la Primera División de las temporadas 2017 y 2018, donde Real Sociedad acumuló dos victorias y un empate frente al Málaga, que solo logró imponerse en una ocasión. En los últimos cinco encuentros registrados, Real Sociedad tiene ventaja en el cara a cara.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Málaga ocupa la vigésima posición, mientras que Real Sociedad se sitúa en el sexto lugar. La distancia entre ambos equipos en la tabla resume perfectamente el contraste de situaciones que llegan a este partido.