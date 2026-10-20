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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Liverpool vs Villarreal se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes las opciones de TV y streaming disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Liverpool recibe a Villarreal en Anfield este martes 20 de octubre en la fase de liga de la UEFA Champions League, con el balón echando a rodar a las 20:00 hora local.

Andoni Iraola llega al encuentro con el equipo en buen momento. Los Reds vencieron al Brentford 2-1 en la Premier League el pasado 17 de octubre y antes habían goleado al LASK 6-3 en Europa, lo que refuerza la confianza del vestuario de cara a esta noche europea.

Una de las figuras del inicio de temporada del Liverpool ha sido Rio Ngumoha. El extremo de 18 años, que saltó al campo desde el banquillo para influir en el partido ante Brentford, ha dejado claro que su foco está en seguir creciendo en Anfield, al margen de los rumores que le vinculan con otros clubes.

Florian Wirtz también ha acaparado titulares esta semana. Tras un inicio de temporada irregular, el mediapunta alemán respondió con una actuación sobresaliente ante el Brentford, generando nueve ocasiones de gol. Iraola salió a defenderle públicamente, exigiendo más equilibrio en la valoración del fichaje de 125 millones de euros.

Villarreal llega a Merseyside en 14ª posición de la tabla de la fase de liga. El Submarino Amarillo empató 0-0 con el Elche en LaLiga el fin de semana, aunque lleva el impulso de una victoria 3-1 ante el SSC Nápoles en su última salida continental.

Los de Iñigo Pérez conocen bien lo que es competir en esta fase del torneo y el Liverpool sabe por experiencia propia que el conjunto castellonense nunca resulta un rival cómodo en Europa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Liverpool vs Villarreal en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley ni Vitezslav Jaros por lesión. El XI proyectado sitúa a Alisson Becker bajo palos, con Joseph Gomez, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araújo y Virgil van Dijk en defensa; Ryan Gravenberch, Cody Gakpo y Florian Wirtz en el centro del campo; y Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister y Lewis Koumas en ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Por parte del Villarreal, Iñigo Pérez no dispondrá de Nicolas Pepe. El once probable apunta a Luiz Junior en portería, con Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mourino en la línea defensiva; Santi Comesana, Pape Gueye y Alberto Moleiro en el mediocampo; y Nathan Saliba, Gerard Moreno y Georges Mikautadze como referentes ofensivos.

Forma

Liverpool llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones, con una única derrota. Su resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante el Brentford en la Premier League el 17 de octubre, precedida por la goleada 6-3 al LASK en la Champions League. El único tropiezo en ese período fue la derrota 3-0 ante el Manchester City en liga. En esos cinco partidos, los Reds han anotado 11 goles y encajado siete.

Villarreal ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Elche en LaLiga, aunque antes habían firmado una victoria 3-1 sobre el SSC Nápoles en Europa. Su única derrota en el período fue un 1-0 ante el Real Madrid en liga. En total, el Submarino Amarillo ha marcado ocho goles y recibido tres en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos conjuntos tuvo lugar en las semifinales de la Champions League 2021/22, cuando Liverpool ganó 2-3 en el estadio del Villarreal antes de sellar el pase con un 2-0 en Anfield. En los cinco precedentes registrados, Liverpool acumula tres victorias, Villarreal una y un encuentro terminó en empate.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, Liverpool ocupa la quinta posición, dentro de los puestos de clasificación directa para los octavos de final. Villarreal se sitúa en el 14º lugar de la tabla.