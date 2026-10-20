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Cómo ver Liverpool vs Villarreal: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Liverpool vs Villarreal
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Liverpool y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Anfield
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Cómo ver Liverpool vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Liverpool vs Villarreal se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes las opciones de TV y streaming disponibles.

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Liverpool recibe a Villarreal en Anfield este martes 20 de octubre en la fase de liga de la UEFA Champions League, con el balón echando a rodar a las 20:00 hora local.

Andoni Iraola llega al encuentro con el equipo en buen momento. Los Reds vencieron al Brentford 2-1 en la Premier League el pasado 17 de octubre y antes habían goleado al LASK 6-3 en Europa, lo que refuerza la confianza del vestuario de cara a esta noche europea.

Una de las figuras del inicio de temporada del Liverpool ha sido Rio Ngumoha. El extremo de 18 años, que saltó al campo desde el banquillo para influir en el partido ante Brentford, ha dejado claro que su foco está en seguir creciendo en Anfield, al margen de los rumores que le vinculan con otros clubes.

Florian Wirtz también ha acaparado titulares esta semana. Tras un inicio de temporada irregular, el mediapunta alemán respondió con una actuación sobresaliente ante el Brentford, generando nueve ocasiones de gol. Iraola salió a defenderle públicamente, exigiendo más equilibrio en la valoración del fichaje de 125 millones de euros.

Villarreal llega a Merseyside en 14ª posición de la tabla de la fase de liga. El Submarino Amarillo empató 0-0 con el Elche en LaLiga el fin de semana, aunque lleva el impulso de una victoria 3-1 ante el SSC Nápoles en su última salida continental.

Los de Iñigo Pérez conocen bien lo que es competir en esta fase del torneo y el Liverpool sabe por experiencia propia que el conjunto castellonense nunca resulta un rival cómodo en Europa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Liverpool vs Villarreal en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra Villarreal alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezK. TsimikasK. TsimikasRonald AraújoRonald AraújoV. van DijkV. van DijkR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac Allisterteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Villarreal

Manager

  • A. Iraola
  • I. Perez

Andoni Iraola no podrá contar con Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley ni Vitezslav Jaros por lesión. El XI proyectado sitúa a Alisson Becker bajo palos, con Joseph Gomez, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araújo y Virgil van Dijk en defensa; Ryan Gravenberch, Cody Gakpo y Florian Wirtz en el centro del campo; y Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister y Lewis Koumas en ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Por parte del Villarreal, Iñigo Pérez no dispondrá de Nicolas Pepe. El once probable apunta a Luiz Junior en portería, con Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mourino en la línea defensiva; Santi Comesana, Pape Gueye y Alberto Moleiro en el mediocampo; y Nathan Saliba, Gerard Moreno y Georges Mikautadze como referentes ofensivos.

Forma

LIV

LIV - Formulario

TOT
W3-1
BOU
W0-1
MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIL

VIL - Formulario

MAL
W1-3
LEV
W3-1
RMA
L1-0
NAP
W3-1
ELC
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Liverpool llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones, con una única derrota. Su resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante el Brentford en la Premier League el 17 de octubre, precedida por la goleada 6-3 al LASK en la Champions League. El único tropiezo en ese período fue la derrota 3-0 ante el Manchester City en liga. En esos cinco partidos, los Reds han anotado 11 goles y encajado siete.

Villarreal ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Elche en LaLiga, aunque antes habían firmado una victoria 3-1 sobre el SSC Nápoles en Europa. Su única derrota en el período fue un 1-0 ante el Real Madrid en liga. En total, el Submarino Amarillo ha marcado ocho goles y recibido tres en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateVillarreal
3
1
1
Liga de Campeones
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Amistosos
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos conjuntos tuvo lugar en las semifinales de la Champions League 2021/22, cuando Liverpool ganó 2-3 en el estadio del Villarreal antes de sellar el pase con un 2-0 en Anfield. En los cinco precedentes registrados, Liverpool acumula tres victorias, Villarreal una y un encuentro terminó en empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, Liverpool ocupa la quinta posición, dentro de los puestos de clasificación directa para los octavos de final. Villarreal se sitúa en el 14º lugar de la tabla.

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