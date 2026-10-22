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Europa League
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Cómo ver Lillestroem vs Real Sociedad: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lillestroem vs Real Sociedad
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Real Sociedad
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Lillestroem y Real Sociedad, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Lillestroem vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la emisión en directo.

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Lillestroem recibe a Real Sociedad en el Aaraasen Stadion de Skedsmo en un duelo de la Europa League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los noruegos buscan sumar su primera victoria en la competición continental, mientras que el equipo txuri-urdin necesita reaccionar para no alejarse de las posiciones de clasificación.

El conjunto de Hans Erik Oedegaard llega con sensaciones encontradas. Tras una derrota ante Viking y la eliminación en Europa ante Torreense, los de Skedsmo han logrado estabilizarse con resultados más positivos en las últimas semanas, incluyendo un empate ante Sparta Praga en la jornada anterior de la Europa League.

Real Sociedad, dirigida por Pellegrino Matarazzo, atraviesa un período de irregularidad que complica su situación europea. El empate ante Union St. Gilloise en la última jornada continental no fue el resultado que necesitaban, aunque las victorias en LaLiga ante Deportivo de A Coruña y Málaga aportan cierta confianza al grupo.

En la tabla de la Europa League, ambos equipos se encuentran en la misma posición, lo que convierte este enfrentamiento en un choque directo de enorme importancia para las aspiraciones de ambos. Perder podría significar quedar prácticamente descartados de la competición.

Lillestroem tendrá el apoyo de su afición en Skedsmo, pero Real Sociedad llega con la necesidad imperiosa de sumar de tres en tres para mantener vivas sus opciones europeas. La presión recae especialmente sobre los visitantes.

A continuación encontrarás toda la información necesaria para seguir el partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Lillestroem contra Real Sociedad alineaciones probables

Manager

  • H. Oedegaard

Lillestroem está dirigido por Hans Erik Oedegaard. En este momento no se dispone de información confirmada sobre alineaciones, bajas por lesión o sanciones del equipo local, por lo que los datos se actualizarán conforme se acerque el horario de inicio del partido.

Real Sociedad llega a Skedsmo bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo. Al igual que en el caso del equipo local, no hay información disponible sobre el once probable ni sobre posibles ausencias por lesión o suspensión. Se publicarán las novedades en cuanto estén confirmadas.

Forma

LIL

LIL - Formulario

VIK
L3-0
BAE
W1-5
MOL
D2-2
SPP
D1-1
SAN
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RSO

RSO - Formulario

VAL
W2-3
ATH
L0-1
COR
W3-2
GIL
D1-1
MAL
W2-5
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Lillestroem presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-2 ante Sandefjord en la Eliteserien, y antes de eso empataron 1-1 con Sparta Praga en la Europa League. También lograron una goleada de 1-5 ante Baerum en la Copa, aunque sufrieron una derrota por 3-0 ante Viking. En total, los noruegos han marcado once goles y encajado siete en ese período.

Real Sociedad acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una contundente victoria por 2-5 ante Málaga en LaLiga, mientras que en la jornada anterior de la Europa League empataron 1-1 con Union St. Gilloise. También superaron a Deportivo de A Coruña por 3-2 y al Valencia por 2-3, con la única derrota llegando ante Athletic Club en un amistoso por 0-1. Los txuri-urdin han anotado doce goles y han recibido diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos anteriores entre Lillestroem y Real Sociedad en el historial registrado. Este partido se presenta sin precedentes directos documentados entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, tanto Lillestroem como Real Sociedad ocupan la posición 22, lo que refleja las dificultades de ambos equipos en la fase de liga del torneo continental.

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