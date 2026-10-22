Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Aaraasen Stadion

Cómo ver Lillestroem vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la emisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lillestroem recibe a Real Sociedad en el Aaraasen Stadion de Skedsmo en un duelo de la Europa League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los noruegos buscan sumar su primera victoria en la competición continental, mientras que el equipo txuri-urdin necesita reaccionar para no alejarse de las posiciones de clasificación.

El conjunto de Hans Erik Oedegaard llega con sensaciones encontradas. Tras una derrota ante Viking y la eliminación en Europa ante Torreense, los de Skedsmo han logrado estabilizarse con resultados más positivos en las últimas semanas, incluyendo un empate ante Sparta Praga en la jornada anterior de la Europa League.

Real Sociedad, dirigida por Pellegrino Matarazzo, atraviesa un período de irregularidad que complica su situación europea. El empate ante Union St. Gilloise en la última jornada continental no fue el resultado que necesitaban, aunque las victorias en LaLiga ante Deportivo de A Coruña y Málaga aportan cierta confianza al grupo.

En la tabla de la Europa League, ambos equipos se encuentran en la misma posición, lo que convierte este enfrentamiento en un choque directo de enorme importancia para las aspiraciones de ambos. Perder podría significar quedar prácticamente descartados de la competición.

Lillestroem tendrá el apoyo de su afición en Skedsmo, pero Real Sociedad llega con la necesidad imperiosa de sumar de tres en tres para mantener vivas sus opciones europeas. La presión recae especialmente sobre los visitantes.

A continuación encontrarás toda la información necesaria para seguir el partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Lillestroem está dirigido por Hans Erik Oedegaard. En este momento no se dispone de información confirmada sobre alineaciones, bajas por lesión o sanciones del equipo local, por lo que los datos se actualizarán conforme se acerque el horario de inicio del partido.

Real Sociedad llega a Skedsmo bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo. Al igual que en el caso del equipo local, no hay información disponible sobre el once probable ni sobre posibles ausencias por lesión o suspensión. Se publicarán las novedades en cuanto estén confirmadas.

Forma

Lillestroem presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-2 ante Sandefjord en la Eliteserien, y antes de eso empataron 1-1 con Sparta Praga en la Europa League. También lograron una goleada de 1-5 ante Baerum en la Copa, aunque sufrieron una derrota por 3-0 ante Viking. En total, los noruegos han marcado once goles y encajado siete en ese período.

Real Sociedad acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una contundente victoria por 2-5 ante Málaga en LaLiga, mientras que en la jornada anterior de la Europa League empataron 1-1 con Union St. Gilloise. También superaron a Deportivo de A Coruña por 3-2 y al Valencia por 2-3, con la única derrota llegando ante Athletic Club en un amistoso por 0-1. Los txuri-urdin han anotado doce goles y han recibido diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos anteriores entre Lillestroem y Real Sociedad en el historial registrado. Este partido se presenta sin precedentes directos documentados entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, tanto Lillestroem como Real Sociedad ocupan la posición 22, lo que refleja las dificultades de ambos equipos en la fase de liga del torneo continental.