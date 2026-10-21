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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Galatasaray en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Lille vs Galatasaray de la Liga de Campeones se puede ver en directo a través de Movistar+, que dispone de los derechos de emisión del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq acoge este partido de la Liga de Campeones entre Lille y Galatasaray, dos clubes que llegan al encuentro con necesidades muy distintas sobre la mesa.

El conjunto de Davide Ancelotti atraviesa un momento irregular. Los de Lille acumulan una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimas cuatro citas competitivas, y el golpe encajado ante el Arsenal en la fase de grupos —una derrota por 3-0 en el Emirates— sigue pesando en el ánimo del vestuario. Olivier Giroud, referencia del ataque, vivió ese partido con una carga emocional especial al regresar al estadio que lo vio triunfar, aunque el resultado no acompañó.

Galatasaray, por su parte, llega desde Turquía con el recuerdo muy reciente de una noche difícil en Champions. El equipo de Okan Buruk cayó 4-1 ante el Barcelona en Estambul, una derrota en la que Lamine Yamal fue el gran protagonista y que dejó expuestas algunas fragilidades defensivas del conjunto turco. Victor Osimhen sigue siendo el punto de referencia ofensivo del equipo.

El choque llega en un momento en que ambos equipos ocupan posiciones muy cercanas en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este partido en una cita con implicaciones directas para sus respectivas opciones de avanzar en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Davide Ancelotti no podrá contar con Tiago Santos por lesión, mientras que Ethan Mbappé cumple sanción y tampoco estará disponible. El once probable del Lille incluye a Berke Ozer bajo palos, una línea defensiva formada por Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro y Nathan Ngoy, con Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb y Benjamin Andre en el centro del campo, y Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson y Olivier Giroud como referentes ofensivos.

En el bando visitante, Okan Buruk tendrá la baja de Rafael Leao por lesión. El once proyectado de Galatasaray sitúa a Ugurcan Cakir en portería, con Abdülkerim Bardakci, Roland Sallai, Davinson Sánchez y Evren Eren Elmali en defensa, Yunus Akgun, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov y Mario Lemina en el mediocampo, y Baris Alper Yilmaz junto a Victor Osimhen en ataque. El equipo no registra suspensiones.

Forma

Lille llega al partido con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimas cuatro citas, sumando la victoria en un amistoso frente al Zulte Waregem. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Brest en Ligue 1, y antes de eso encajaron una derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Champions League. En el lado positivo, los de Ancelotti se impusieron 1-0 al Le Havre y 2-1 al Zulte Waregem en sus dos victorias del período.

Galatasaray suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo turco ganó más recientemente en la Süper Lig, imponiéndose 1-0 fuera de casa, pero antes de eso sufrió una dura derrota por 4-1 ante el Barcelona en la Liga de Campeones. Sus otras victorias llegaron ante el Kasimpasa por 3-1, aunque también acumulan una abultada derrota por 4-0 ante el Trabzonspor.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos disponibles no recogen antecedentes entre Lille y Galatasaray, por lo que este partido podría representar un encuentro sin precedentes recientes entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Lille ocupa la posición 34 y Galatasaray la 35, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación general de la fase de liga y convierte este partido en una cita de gran relevancia para mejorar sus opciones de clasificación.