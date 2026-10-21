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Liga de Campeones
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Cómo ver Lille vs Galatasaray: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lille vs Galatasaray
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Galatasaray
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Lille y Galatasaray, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Lille vs Galatasaray en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Lille vs Galatasaray de la Liga de Campeones se puede ver en directo a través de Movistar+, que dispone de los derechos de emisión del partido.

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El Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq acoge este partido de la Liga de Campeones entre Lille y Galatasaray, dos clubes que llegan al encuentro con necesidades muy distintas sobre la mesa.

El conjunto de Davide Ancelotti atraviesa un momento irregular. Los de Lille acumulan una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimas cuatro citas competitivas, y el golpe encajado ante el Arsenal en la fase de grupos —una derrota por 3-0 en el Emirates— sigue pesando en el ánimo del vestuario. Olivier Giroud, referencia del ataque, vivió ese partido con una carga emocional especial al regresar al estadio que lo vio triunfar, aunque el resultado no acompañó.

Galatasaray, por su parte, llega desde Turquía con el recuerdo muy reciente de una noche difícil en Champions. El equipo de Okan Buruk cayó 4-1 ante el Barcelona en Estambul, una derrota en la que Lamine Yamal fue el gran protagonista y que dejó expuestas algunas fragilidades defensivas del conjunto turco. Victor Osimhen sigue siendo el punto de referencia ofensivo del equipo.

El choque llega en un momento en que ambos equipos ocupan posiciones muy cercanas en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este partido en una cita con implicaciones directas para sus respectivas opciones de avanzar en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lille contra Galatasaray alineaciones probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
page.match.formation.title
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
B. OzerB. OzerR. PerraudR. Perraudteam-logoM. GoffiA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyN. MukauN. MukauN. BentalebN. BentalebB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaH. HaraldssonH. HaraldssonO. GiroudO. GiroudU. CakirU. CakirAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciR. SallaiR. SallaiDavinson SánchezDavinson SánchezE. ElmaliE. ElmaliY. AkgunY. AkgunL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovM. LeminaM. LeminaB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. Osimhen
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Lille

Once inicial

Galatasaray

Manager

  • D. Ancelotti
  • O. Buruk

Davide Ancelotti no podrá contar con Tiago Santos por lesión, mientras que Ethan Mbappé cumple sanción y tampoco estará disponible. El once probable del Lille incluye a Berke Ozer bajo palos, una línea defensiva formada por Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro y Nathan Ngoy, con Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb y Benjamin Andre en el centro del campo, y Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson y Olivier Giroud como referentes ofensivos.

En el bando visitante, Okan Buruk tendrá la baja de Rafael Leao por lesión. El once proyectado de Galatasaray sitúa a Ugurcan Cakir en portería, con Abdülkerim Bardakci, Roland Sallai, Davinson Sánchez y Evren Eren Elmali en defensa, Yunus Akgun, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov y Mario Lemina en el mediocampo, y Baris Alper Yilmaz junto a Victor Osimhen en ataque. El equipo no registra suspensiones.

Forma

LIL

LIL - Formulario

NCE
L2-1
ZUL
W2-1
LEH
W1-0
ARS
L3-0
B29
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GAL

GAL - Formulario

TRS
L4-0
PEN
D3-3
KAS
W3-1
BAR
L1-4
GEN
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lille llega al partido con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimas cuatro citas, sumando la victoria en un amistoso frente al Zulte Waregem. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Brest en Ligue 1, y antes de eso encajaron una derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Champions League. En el lado positivo, los de Ancelotti se impusieron 1-0 al Le Havre y 2-1 al Zulte Waregem en sus dos victorias del período.

Galatasaray suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo turco ganó más recientemente en la Süper Lig, imponiéndose 1-0 fuera de casa, pero antes de eso sufrió una dura derrota por 4-1 ante el Barcelona en la Liga de Campeones. Sus otras victorias llegaron ante el Kasimpasa por 3-1, aunque también acumulan una abultada derrota por 4-0 ante el Trabzonspor.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos disponibles no recogen antecedentes entre Lille y Galatasaray, por lo que este partido podría representar un encuentro sin precedentes recientes entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Lille ocupa la posición 34 y Galatasaray la 35, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación general de la fase de liga y convierte este partido en una cita de gran relevancia para mejorar sus opciones de clasificación.

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