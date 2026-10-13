Cómo ver Lens vs Sporting de Lisboa: previa del partido, cadena, streaming en directo y más

El Lens recibe al Sporting de Lisboa en el Stade Bollaert-Delelis en un partido de la fase de liga de la Champions League que llega en un momento delicado para el conjunto francés. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Cómo sintonizar el Lens vs Sporting de Lisboa

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Acerca del encuentro

El equipo de Yannick Cahuzac atraviesa un período de irregularidad en la Ligue 1, aunque logró una victoria importante en la competición europea que le permite mantener vivas sus opciones en el torneo continental.

El Sporting de Lisboa llega a Lens respaldado por una dinámica positiva. Los de Rui Borges vienen de ganar en Braga en la Primeira Liga y acumulan resultados sólidos tanto en el plano doméstico como en Europa, donde su triunfo ante el Galatasaray en la fase de liga demostró su capacidad para competir al más alto nivel.

En la tabla de la Champions League, el Sporting ocupa una posición más cómoda que el Lens, lo que otorga al conjunto portugués un margen de confianza adicional de cara a este desplazamiento a Francia.

Las bajas condicionarán los planes de ambos técnicos. Cahuzac no podrá contar con algunos efectivos en defensa, mientras que Borges gestiona su propia lista de ausencias en un calendario exigente.

El Stade Bollaert-Delelis será el escenario de un duelo europeo en el que el Lens necesita los tres puntos para no perder contacto con las posiciones de clasificación, mientras el Sporting buscará aprovechar su mejor momento de forma.

Noticias de los equipos y escuadras

El Lens de Yannick Cahuzac tiene previsto alinear un once con Robin Risser bajo palos, una defensa formada por Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio y Ruben Aguilar, y una línea de centrocampistas en la que figuran Franjo Ivanovic, Matthieu Udol y Florian Thauvin. En ataque, Michael Cuisance, Yacine Titraoui y Odsonne Edouard completan el once proyectado. Maik Nawrocki y Abdallah Sima son bajas confirmadas por lesión.

El Sporting de Lisboa presentará un once con Rui Silva en portería y una defensa compuesta por Eduardo Quaresma, Maximiliano Araújo, Georgios Vagiannidis y Goncalo Inacio. En el centro del campo y en ataque, Rui Borges cuenta con Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia, Sergi Altimira, Flavio Goncalves y Luiz Suárez. Nuno Santos y Rodrigo Zalazar no estarán disponibles por lesión.

Forma

El Lens llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Lyon en la Ligue 1, mientras que antes de eso cayó 2-1 ante el Mónaco. En la Champions League, los franceses sumaron un triunfo por 3-2 como visitantes ante el Slavia de Praga, aunque en la Ligue 1 también cedieron ante el Lorient. En total, el Lens ha marcado nueve goles y encajado ocho en ese período.

El Sporting de Lisboa presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. El resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Braga en la Primeira Liga, y antes de eso el equipo de Rui Borges igualó 2-2 ante el Arouca y 1-1 frente al Famalicao. En la Champions League, los portugueses vencieron 3-1 al Galatasaray. El Sporting ha anotado nueve goles y encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos directos previos entre el Lens y el Sporting de Lisboa. No es posible establecer un historial de precedentes entre ambos clubes con la información actual.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la sexta posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para los octavos de final. El Lens es noveno, una posición que le obliga a sumar puntos para no quedar fuera de los puestos que dan acceso a la siguiente ronda.