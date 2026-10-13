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Liga de Campeones
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Stade Bollaert-Delelis
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Cómo ver Lens vs Sporting de Lisboa: previa del partido, cadena, streaming en directo y más

Lens vs Sporting de Lisboa
Lens
Sporting de Lisboa
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Lens y Sporting de Lisboa. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Lens recibe al Sporting de Lisboa en el Stade Bollaert-Delelis en un partido de la fase de liga de la Champions League que llega en un momento delicado para el conjunto francés. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Stade Bollaert-Delelis

Cómo sintonizar el Lens vs Sporting de Lisboa

El Lens vs Sporting de Lisboa se puede ver en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

El equipo de Yannick Cahuzac atraviesa un período de irregularidad en la Ligue 1, aunque logró una victoria importante en la competición europea que le permite mantener vivas sus opciones en el torneo continental.

El Sporting de Lisboa llega a Lens respaldado por una dinámica positiva. Los de Rui Borges vienen de ganar en Braga en la Primeira Liga y acumulan resultados sólidos tanto en el plano doméstico como en Europa, donde su triunfo ante el Galatasaray en la fase de liga demostró su capacidad para competir al más alto nivel.

En la tabla de la Champions League, el Sporting ocupa una posición más cómoda que el Lens, lo que otorga al conjunto portugués un margen de confianza adicional de cara a este desplazamiento a Francia.

Las bajas condicionarán los planes de ambos técnicos. Cahuzac no podrá contar con algunos efectivos en defensa, mientras que Borges gestiona su propia lista de ausencias en un calendario exigente.

El Stade Bollaert-Delelis será el escenario de un duelo europeo en el que el Lens necesita los tres puntos para no perder contacto con las posiciones de clasificación, mientras el Sporting buscará aprovechar su mejor momento de forma.

Noticias de los equipos y escuadras

Lens contra Sporting de Lisboa alineaciones

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
page.match.formation.title
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
4-3-3
R. RisserR. Risserteam-logoK. Antonioteam-logoP. GaniouS. BaidooS. BaidooS. AbdulhamidS. Abdulhamidteam-logoJ. Kadileteam-logoM. UdolF. ThauvinF. ThauvinA. HaidaraA. Haidarateam-logoM. CuisanceF. IvanovicF. IvanovicKaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioI. DoumbiaI. DoumbiaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesLuiz SuárezLuiz SuárezG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. Irankunda
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
3-4-2-1
Lens

Once inicial

Sporting de Lisboa

Suplentes

Manager

  • Y. Cahuzac
  • R. Borges

El Lens de Yannick Cahuzac tiene previsto alinear un once con Robin Risser bajo palos, una defensa formada por Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio y Ruben Aguilar, y una línea de centrocampistas en la que figuran Franjo Ivanovic, Matthieu Udol y Florian Thauvin. En ataque, Michael Cuisance, Yacine Titraoui y Odsonne Edouard completan el once proyectado. Maik Nawrocki y Abdallah Sima son bajas confirmadas por lesión.

El Sporting de Lisboa presentará un once con Rui Silva en portería y una defensa compuesta por Eduardo Quaresma, Maximiliano Araújo, Georgios Vagiannidis y Goncalo Inacio. En el centro del campo y en ataque, Rui Borges cuenta con Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia, Sergi Altimira, Flavio Goncalves y Luiz Suárez. Nuno Santos y Rodrigo Zalazar no estarán disponibles por lesión.

Lens

Lesiones y suspensiones

Sporting de Lisboa

Forma

RCL

RCL - Formulario

FCL
L0-1
SLP
W2-3
LEM
D2-2
ASM
L2-1
OL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SCP

SCP - Formulario

NAC
W2-0
GAL
W3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
W1-3
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Lens llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Lyon en la Ligue 1, mientras que antes de eso cayó 2-1 ante el Mónaco. En la Champions League, los franceses sumaron un triunfo por 3-2 como visitantes ante el Slavia de Praga, aunque en la Ligue 1 también cedieron ante el Lorient. En total, el Lens ha marcado nueve goles y encajado ocho en ese período.

El Sporting de Lisboa presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. El resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Braga en la Primeira Liga, y antes de eso el equipo de Rui Borges igualó 2-2 ante el Arouca y 1-1 frente al Famalicao. En la Champions League, los portugueses vencieron 3-1 al Galatasaray. El Sporting ha anotado nueve goles y encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos directos previos entre el Lens y el Sporting de Lisboa. No es posible establecer un historial de precedentes entre ambos clubes con la información actual.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
D
W
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
D
W
4
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
5
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
210151+43
L
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
21012203
W
L
17
LensLensRCL
210134-13
L
W
18
VikingVikingVIK
210123-13
W
L
19
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
20201102
D
D
21
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
23
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
24
VillarrealVillarrealVIL
201123-11
L
L
25
BrujasBrujasCLB
201123-11
D
L
26
LilleLilleLIL
201123-11
D
L
27
Inter MilánInter MilánINT
201112-11
D
L
28
SSC NápolesSSC NápolesNAP
201101-11
W
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
D
L
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
201114-31
D
L
31
LASKLASKLAS
100101-10
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la sexta posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para los octavos de final. El Lens es noveno, una posición que le obliga a sumar puntos para no quedar fuera de los puestos que dan acceso a la siguiente ronda.

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