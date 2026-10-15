¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Europa League
team-logoLech Poznan
Stadion Poznan
team-logoBayer Leverkusen
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lech Poznan vs Bayer Leverkusen
Lech Poznan
Bayer Leverkusen
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Lech Poznan y Bayer Leverkusen, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Europa League - Jornada 2
Stadion Poznan
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Lech Poznan vs Bayer Leverkusen en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lech Poznan y Bayer Leverkusen se puede ver en directo a través de Movistar+. Consulta la programación de tu operador para confirmar el canal exacto de emisión.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Lech Poznan recibe a Bayer Leverkusen en el Stadion Poznan en un partido de Europa League que pondrá a prueba el estado de forma de ambos equipos en la fase de grupos de la competición continental.

El conjunto polaco, dirigido por Niels Frederiksen, llega al partido con resultados irregulares. Tras dos victorias consecutivas en la Ekstraklasa, el equipo encajó una dura derrota por 4-0 ante Crystal Palace en la propia Europa League, lo que deja clara la diferencia de nivel que Lech tendrá que superar esta noche.

Leverkusen, por su parte, aterriza en Poznan con la confianza que otorgan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. El equipo de Carles Martinez viene de ganar 3-4 en Mainz en la Bundesliga, una actuación que refleja su capacidad goleadora incluso en escenarios exigentes.

En la tabla de Europa League, los alemanes ocupan una posición muy superior a la de su rival polaco, lo que convierte este encuentro en un examen de madurez europea para Lech Poznan.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lech Poznan contra Bayer Leverkusen alineaciones probables

Manager

  • N. Frederiksen

En cuanto al Lech Poznan, el técnico Niels Frederiksen no ha facilitado datos sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro. Se espera que la información se actualice conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Carles Martinez tampoco ha desvelado la alineación prevista ni ha confirmado ausencias por lesión o suspensión. Los aficionados del Leverkusen deberán estar atentos a las novedades de última hora antes del inicio del partido.

Forma

LCH

LCH - Formulario

RAK
W1-0
GOR
L2-1
CRY
L4-0
RAR
W5-1
SLA
W1-4
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
B04

B04 - Formulario

FCU
W4-0
FCA
D2-2
CEL
W2-0
RBL
W2-0
M05
W3-4
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Lech Poznan presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-4 ante Slask Wroclaw en la Ekstraklasa, mientras que su derrota más llamativa llegó ante Crystal Palace por 4-0 en la Europa League. En total, el equipo polaco ha marcado 13 goles y encajado 8 en ese período, aunque los números en competición europea son claramente menos favorables.

Bayer Leverkusen acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria por 3-4 en el campo del Mainz 05 en la Bundesliga, y en ese tramo también destaca el 4-0 ante Union Berlin. Los de Carles Martinez han anotado 11 goles y concedido 6, con una única igualada ante Augsburgo como única mancha en un período muy sólido.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos directos previos entre Lech Poznan y Bayer Leverkusen. Este partido puede marcar el inicio de un historial entre ambos clubes en competición europea.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, Lech Poznan ocupa la posición 35 mientras que Bayer Leverkusen figura en el puesto 8. Esa diferencia de clasificación refleja el distinto rendimiento de ambos equipos en la fase de liga y sitúa a los alemanes como claros favoritos en este encuentro.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google