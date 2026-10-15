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Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 12:45 Stadion Poznan

Cómo ver Lech Poznan vs Bayer Leverkusen en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lech Poznan y Bayer Leverkusen se puede ver en directo a través de Movistar+. Consulta la programación de tu operador para confirmar el canal exacto de emisión.

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Lech Poznan recibe a Bayer Leverkusen en el Stadion Poznan en un partido de Europa League que pondrá a prueba el estado de forma de ambos equipos en la fase de grupos de la competición continental.

El conjunto polaco, dirigido por Niels Frederiksen, llega al partido con resultados irregulares. Tras dos victorias consecutivas en la Ekstraklasa, el equipo encajó una dura derrota por 4-0 ante Crystal Palace en la propia Europa League, lo que deja clara la diferencia de nivel que Lech tendrá que superar esta noche.

Leverkusen, por su parte, aterriza en Poznan con la confianza que otorgan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. El equipo de Carles Martinez viene de ganar 3-4 en Mainz en la Bundesliga, una actuación que refleja su capacidad goleadora incluso en escenarios exigentes.

En la tabla de Europa League, los alemanes ocupan una posición muy superior a la de su rival polaco, lo que convierte este encuentro en un examen de madurez europea para Lech Poznan.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Lech Poznan, el técnico Niels Frederiksen no ha facilitado datos sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro. Se espera que la información se actualice conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Carles Martinez tampoco ha desvelado la alineación prevista ni ha confirmado ausencias por lesión o suspensión. Los aficionados del Leverkusen deberán estar atentos a las novedades de última hora antes del inicio del partido.

Forma

Lech Poznan presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-4 ante Slask Wroclaw en la Ekstraklasa, mientras que su derrota más llamativa llegó ante Crystal Palace por 4-0 en la Europa League. En total, el equipo polaco ha marcado 13 goles y encajado 8 en ese período, aunque los números en competición europea son claramente menos favorables.

Bayer Leverkusen acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria por 3-4 en el campo del Mainz 05 en la Bundesliga, y en ese tramo también destaca el 4-0 ante Union Berlin. Los de Carles Martinez han anotado 11 goles y concedido 6, con una única igualada ante Augsburgo como única mancha en un período muy sólido.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos directos previos entre Lech Poznan y Bayer Leverkusen. Este partido puede marcar el inicio de un historial entre ambos clubes en competición europea.

Clasificación

En la tabla de Europa League, Lech Poznan ocupa la posición 35 mientras que Bayer Leverkusen figura en el puesto 8. Esa diferencia de clasificación refleja el distinto rendimiento de ambos equipos en la fase de liga y sitúa a los alemanes como claros favoritos en este encuentro.