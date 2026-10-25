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Serie A - Jornada 8 25 oct 2026 - 13:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Cómo ver Lecce vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Lecce vs Juventus se podrá ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo del partido.

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El Lecce recibe a la Juventus este domingo en el Estadio Via del Mare de Lecce, en un partido correspondiente a la octava jornada de la Serie A 2026/27. Los salentinos llegan con la confianza de haber ganado en Udine la semana pasada, mientras que los bianconeri atraviesan uno de sus momentos más complicados del curso.

El equipo de Eusebio Di Francesco ha sumado seis puntos en sus últimas cuatro jornadas y acumula nueve en total, colocándose en una posición cómoda en la tabla. La victoria por 3-0 en el campo del Udinese fue un mensaje claro sobre las ambiciones del conjunto salentino esta temporada.

La Juventus, en cambio, llega a Lecce con urgencia de puntos. Luciano Spalletti ha conseguido solo una victoria en sus últimos cuatro compromisos oficiales, y esa llegó en Europa League. En la liga, el equipo torinés ha sumado apenas un punto en sus dos últimas salidas.

Para agravar la situación, los bianconeri afrontan este encuentro con una lista de bajas interminable. Los recientes problemas físicos de Zeki Celik y Nico González se suman a una enfermería que ya ha albergado a 16 jugadores distintos desde el inicio de la temporada.

El Lecce tampoco está exento de problemas. La grave lesión de Ivan Ilic, que requerirá operación, priva a Di Francesco de uno de sus fichajes más importantes del verano y obliga a replantear el centro del campo.

Con once puntos separando al líder de la zona de descenso y la temporada aún en su fase inicial, cada punto tiene un peso enorme. A continuación, toda la información para seguir este partido en directo por televisión o streaming.

Noticias del equipo y escuadras

El Lecce afronta el partido con varias bajas en el centro del campo. Lassana Coulibaly e Ivan Ilic están fuera de combate, este último con una lesión grave que requerirá intervención quirúrgica. Medon Berisha y Santiago Pierotti también están en la enfermería. Di Francesco apunta a un once con Maleh, Kaba y Ngom en el mediocampo, y N'Dri, Geubbels y Fatah en ataque.

La Juventus llega con una lista de bajas alarmante. Celik y Nico González se lesionaron en el partido de Europa League ante el Rennes, y se unen a una enfermería que ya incluye a Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Grabara y Milik. Spalletti perfila un once con Vicario bajo palos, una línea de tres en defensa con Gatti, Bremer y Lucumí, y la pareja Woltemade-Kolo Muani en punta.

Forma

El Lecce llega al partido con un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue una contundente victoria por 3-0 en el campo del Udinese, que contrasta con la derrota por 2-1 ante el Bologna. En total, los salentinos han marcado ocho goles y encajado siete en ese período, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero también con cierta vulnerabilidad defensiva.

La Juventus presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El punto más reciente fue el empate a dos ante el Rennes en Europa League, mientras que la derrota más llamativa fue el 3-0 encajado ante la Lazio en la jornada anterior. Los bianconeri han marcado cinco goles y recibido ocho en ese tramo, una estadística que refleja la fragilidad del equipo en este momento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, con victoria de la Juventus por 1-0 en el Via del Mare. En los últimos cinco duelos directos en Serie A, la Juventus acumula tres victorias frente a ninguna del Lecce, con dos empates. Los salentinos no han logrado ganar a los bianconeri en ninguno de esos cinco encuentros.

Clasificación

En la clasificación actual de la Serie A, el Lecce ocupa la duodécima posición, mientras que la Juventus se encuentra en el décimo puesto, con solo dos puntos de diferencia entre ambos equipos tras siete jornadas disputadas.