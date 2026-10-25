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Serie A
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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Cómo ver Lecce vs Juventus: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lecce vs Juventus
Lecce
Juventus
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Lecce y Juventus, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Serie A - Jornada 8
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Cómo ver Lecce vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Lecce vs Juventus se podrá ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo del partido.

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El Lecce recibe a la Juventus este domingo en el Estadio Via del Mare de Lecce, en un partido correspondiente a la octava jornada de la Serie A 2026/27. Los salentinos llegan con la confianza de haber ganado en Udine la semana pasada, mientras que los bianconeri atraviesan uno de sus momentos más complicados del curso.

El equipo de Eusebio Di Francesco ha sumado seis puntos en sus últimas cuatro jornadas y acumula nueve en total, colocándose en una posición cómoda en la tabla. La victoria por 3-0 en el campo del Udinese fue un mensaje claro sobre las ambiciones del conjunto salentino esta temporada.

La Juventus, en cambio, llega a Lecce con urgencia de puntos. Luciano Spalletti ha conseguido solo una victoria en sus últimos cuatro compromisos oficiales, y esa llegó en Europa League. En la liga, el equipo torinés ha sumado apenas un punto en sus dos últimas salidas.

Para agravar la situación, los bianconeri afrontan este encuentro con una lista de bajas interminable. Los recientes problemas físicos de Zeki Celik y Nico González se suman a una enfermería que ya ha albergado a 16 jugadores distintos desde el inicio de la temporada.

El Lecce tampoco está exento de problemas. La grave lesión de Ivan Ilic, que requerirá operación, priva a Di Francesco de uno de sus fichajes más importantes del verano y obliga a replantear el centro del campo.

Con once puntos separando al líder de la zona de descenso y la temporada aún en su fase inicial, cada punto tiene un peso enorme. A continuación, toda la información para seguir este partido en directo por televisión o streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Lecce contra Juventus alineaciones probables

4-3-3
Lecce crest
Lecce
LEC
page.match.formation.title
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-1-2
W. FalconeW. FalconeA. GalloA. GalloD. VeigaD. VeigaGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. NgomO. NgomM. KabaM. KabaY. MalehY. MalehW. GeubbelsW. Geubbelsteam-logoA. FatahK. N'DriK. N'DriG. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJhon LucumíJhon LucumíG. BremerG. BremerA. CambiasoA. CambiasoK. AlajbegovicK. AlajbegovicP. SarrP. SarrW. McKennieW. McKennieD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
4-3-3
Lecce

Once inicial

Juventus

Manager

  • E. Di Francesco
  • L. Spalletti

El Lecce afronta el partido con varias bajas en el centro del campo. Lassana Coulibaly e Ivan Ilic están fuera de combate, este último con una lesión grave que requerirá intervención quirúrgica. Medon Berisha y Santiago Pierotti también están en la enfermería. Di Francesco apunta a un once con Maleh, Kaba y Ngom en el mediocampo, y N'Dri, Geubbels y Fatah en ataque.

La Juventus llega con una lista de bajas alarmante. Celik y Nico González se lesionaron en el partido de Europa League ante el Rennes, y se unen a una enfermería que ya incluye a Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Grabara y Milik. Spalletti perfila un once con Vicario bajo palos, una línea de tres en defensa con Gatti, Bremer y Lucumí, y la pareja Woltemade-Kolo Muani en punta.

Forma

LEC

LEC - Formulario

CGL
L1-0
MON
W3-2
MIL
L3-0
BOL
L1-2
UDI
W0-3
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUV

JUV - Formulario

CRE
L0-1
CGL
D1-1
CEL
W1-2
LAZ
L0-3
REN
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Lecce llega al partido con un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue una contundente victoria por 3-0 en el campo del Udinese, que contrasta con la derrota por 2-1 ante el Bologna. En total, los salentinos han marcado ocho goles y encajado siete en ese período, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero también con cierta vulnerabilidad defensiva.

La Juventus presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El punto más reciente fue el empate a dos ante el Rennes en Europa League, mientras que la derrota más llamativa fue el 3-0 encajado ante la Lazio en la jornada anterior. Los bianconeri han marcado cinco goles y recibido ocho en ese tramo, una estadística que refleja la fragilidad del equipo en este momento.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LecceEmpateJuventus
0
2
3
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lecce badge
Lecce
LEC
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
F
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, con victoria de la Juventus por 1-0 en el Via del Mare. En los últimos cinco duelos directos en Serie A, la Juventus acumula tres victorias frente a ninguna del Lecce, con dos empates. Los salentinos no han logrado ganar a los bianconeri en ninguno de esos cinco encuentros.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
8710165+1122
W
W
W
W
D
2
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
W
D
D
W
4
ComoComoCOM
8521147+717
W
W
D
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
L
L
D
W
W
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
10
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
L
L
D
L
W
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de la Serie A, el Lecce ocupa la duodécima posición, mientras que la Juventus se encuentra en el décimo puesto, con solo dos puntos de diferencia entre ambos equipos tras siete jornadas disputadas.

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