¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoLASK
Raiffeisen Arena
team-logoLiverpool
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver LASK vs Liverpool: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

LASK vs Liverpool
LASK
Liverpool
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre LASK y Liverpool, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Raiffeisen Arena
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver LASK vs Liverpool en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. Accede al canal para seguir la transmisión en vivo.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Liverpool visita el Raiffeisen Arena de Linz para medirse al LASK en la fase de grupos de la Champions League, con Andoni Iraola buscando una respuesta inmediata tras una semana complicada en la Premier League.

Los de Anfield llegan con la derrota ante el Manchester City todavía fresca. Una actuación que dejó dudas sobre el rendimiento de varios de sus fichajes más caros, con Florian Wirtz y Bradley Barcola aún sin convencer del todo en sus primeras semanas en el club.

El LASK, por su parte, atraviesa un momento delicado en el campeonato austriaco. El equipo de Dietmar Kühbauer perdió su último partido de Bundesliga ante el Rapid de Viena y llega a este encuentro europeo con necesidad de puntos tras una derrota previa en la competición continental ante el AEK Atenas.

Liverpool ocupa la decimotercera posición en la tabla de la Champions League, mientras que el LASK se sitúa en el puesto 27. El contexto clasificatorio añade urgencia al partido para el conjunto austriaco, que necesita sumar si quiere mantenerse con opciones de avanzar.

Los precedentes entre ambos equipos en competición europea favorecen claramente a los ingleses. Liverpool ha ganado en las dos ocasiones que se han enfrentado, incluida una goleada contundente, lo que convierte al LASK en un rival que conoce bien la diferencia de nivel pero que en casa buscará complicar las cosas.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

LASK contra Liverpool alineaciones probables

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
page.match.formation.title
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthAndrés AndradeAndrés AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeS. KalajdzicS. KalajdzicC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkRonald AraújoRonald AraújoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Once inicial

Liverpool

Manager

  • Dietmar Kühbauer
  • A. Iraola

Dietmar Kühbauer prevé alinear a Lukas Jungwirth bajo palos, con una defensa formada por Andrés Andrade, Xavier Mbuyamba y Joao Tornich. En el centro del campo se esperan Kasper Joergensen, Robert Ljubicic y George Bello, mientras que Sascha Horvath, Melayro Bogarde, Moses Usor y Christoph Lang completarían el once. No hay bajas por lesión o sanción confirmadas para el conjunto austriaco.

Por parte de Liverpool, Andoni Iraola apunta a un once con Alisson Becker en portería y una línea defensiva compuesta por Virgil van Dijk, Ronald Araújo y Milos Kerkez. Jeremy Jacquet y Rio Ngumoha formarían el doble pivote, con Florian Wirtz, Trey Nyoni y Alexis Mac Allister en el mediocampo, y Bradley Barcola y Lewis Koumas como referencias ofensivas. No se han comunicado bajas por lesión ni sanciones en el bando visitante.

Forma

LAS

LAS - Formulario

AEK
L1-0
SGR
L2-1
HAR
D3-3
FVI
W2-1
RAP
L0-2
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LIV

LIV - Formulario

ATM
W2-1
FUL
D0-0
TOT
W3-1
BOU
W0-1
MCI
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El LASK llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Rapid de Viena en la Bundesliga austriaca, y en la Champions League ya cayeron 1-0 frente al AEK Atenas. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Kühbauer anotó siete goles y encajó siete, con un empate llamativo a tres ante el Hartberg como muestra de sus dificultades defensivas.

Liverpool acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue el 3-0 encajado ante el Manchester City en la Premier League, aunque antes los Reds sumaron triunfos ante el Bournemouth y el Tottenham en la Carabao Cup, además de una victoria ante el Atlético de Madrid en la Champions League. En conjunto, Liverpool ha marcado siete goles y ha recibido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LASKEmpateLiverpool
0
0
2
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
F
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
1Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los dos equipos se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la Europa League de la temporada 2023-24, y Liverpool ganó las dos. El duelo más reciente terminó con una victoria aplastante de los ingleses por 4-0 cuando ejercían de locales, mientras que en el partido disputado en Linz el resultado fue de 1-3 para el conjunto inglés. El historial habla por sí solo: Liverpool ha marcado siete goles en estos dos enfrentamientos y solo ha encajado uno.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, Liverpool ocupa el puesto 13 y el LASK el 27. La distancia clasificatoria refleja la diferencia de trayectoria entre ambos equipos en la competición y otorga al partido un carácter de necesidad para el conjunto austriaco.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google