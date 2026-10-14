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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Cómo ver LASK vs Liverpool en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. Accede al canal para seguir la transmisión en vivo.

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Liverpool visita el Raiffeisen Arena de Linz para medirse al LASK en la fase de grupos de la Champions League, con Andoni Iraola buscando una respuesta inmediata tras una semana complicada en la Premier League.

Los de Anfield llegan con la derrota ante el Manchester City todavía fresca. Una actuación que dejó dudas sobre el rendimiento de varios de sus fichajes más caros, con Florian Wirtz y Bradley Barcola aún sin convencer del todo en sus primeras semanas en el club.

El LASK, por su parte, atraviesa un momento delicado en el campeonato austriaco. El equipo de Dietmar Kühbauer perdió su último partido de Bundesliga ante el Rapid de Viena y llega a este encuentro europeo con necesidad de puntos tras una derrota previa en la competición continental ante el AEK Atenas.

Liverpool ocupa la decimotercera posición en la tabla de la Champions League, mientras que el LASK se sitúa en el puesto 27. El contexto clasificatorio añade urgencia al partido para el conjunto austriaco, que necesita sumar si quiere mantenerse con opciones de avanzar.

Los precedentes entre ambos equipos en competición europea favorecen claramente a los ingleses. Liverpool ha ganado en las dos ocasiones que se han enfrentado, incluida una goleada contundente, lo que convierte al LASK en un rival que conoce bien la diferencia de nivel pero que en casa buscará complicar las cosas.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Dietmar Kühbauer prevé alinear a Lukas Jungwirth bajo palos, con una defensa formada por Andrés Andrade, Xavier Mbuyamba y Joao Tornich. En el centro del campo se esperan Kasper Joergensen, Robert Ljubicic y George Bello, mientras que Sascha Horvath, Melayro Bogarde, Moses Usor y Christoph Lang completarían el once. No hay bajas por lesión o sanción confirmadas para el conjunto austriaco.

Por parte de Liverpool, Andoni Iraola apunta a un once con Alisson Becker en portería y una línea defensiva compuesta por Virgil van Dijk, Ronald Araújo y Milos Kerkez. Jeremy Jacquet y Rio Ngumoha formarían el doble pivote, con Florian Wirtz, Trey Nyoni y Alexis Mac Allister en el mediocampo, y Bradley Barcola y Lewis Koumas como referencias ofensivas. No se han comunicado bajas por lesión ni sanciones en el bando visitante.

Forma

El LASK llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Rapid de Viena en la Bundesliga austriaca, y en la Champions League ya cayeron 1-0 frente al AEK Atenas. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Kühbauer anotó siete goles y encajó siete, con un empate llamativo a tres ante el Hartberg como muestra de sus dificultades defensivas.

Liverpool acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue el 3-0 encajado ante el Manchester City en la Premier League, aunque antes los Reds sumaron triunfos ante el Bournemouth y el Tottenham en la Carabao Cup, además de una victoria ante el Atlético de Madrid en la Champions League. En conjunto, Liverpool ha marcado siete goles y ha recibido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los dos equipos se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la Europa League de la temporada 2023-24, y Liverpool ganó las dos. El duelo más reciente terminó con una victoria aplastante de los ingleses por 4-0 cuando ejercían de locales, mientras que en el partido disputado en Linz el resultado fue de 1-3 para el conjunto inglés. El historial habla por sí solo: Liverpool ha marcado siete goles en estos dos enfrentamientos y solo ha encajado uno.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, Liverpool ocupa el puesto 13 y el LASK el 27. La distancia clasificatoria refleja la diferencia de trayectoria entre ambos equipos en la competición y otorga al partido un carácter de necesidad para el conjunto austriaco.