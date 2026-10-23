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Premier League - Jornada 8 23 oct 2026 - 15:00 Portman Road

Cómo ver Ipswich vs Nottingham Forest en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Ipswich Town recibe a Nottingham Forest en Portman Road en un duelo de Premier League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. El técnico Gary O'Neil necesita que su equipo reaccione después de una semana complicada, mientras que Oliver Glasner busca que los suyos recuperen la solidez que mostraron a principios de temporada.

Los Tractor Boys llegan al partido en una posición incómoda en la tabla, habiendo encajado una derrota ante Manchester City en su último compromiso liguero. Su balance reciente refleja una irregularidad que les ha costado puntos valiosos, aunque la victoria sobre Fulham demostró que tienen capacidad para competir contra rivales directos.

Nottingham Forest, por su parte, llega a Portman Road después de caer ante Arsenal en un partido disputado en el City Ground. Los de Glasner han mostrado solidez defensiva en algunos tramos de la temporada, pero los resultados recientes apuntan a un equipo que lucha por encontrar consistencia lejos de casa.

La ausencia de jugadores clave en ambos bandos podría condicionar el desarrollo del encuentro. Tanto O'Neil como Glasner tendrán que ajustar sus planes ante las bajas que arrastran sus respectivas plantillas.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, la hora de inicio y los canales disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Gary O'Neil tiene previsto alinear a Christian Walton bajo palos, con una defensa formada por Jacob Greaves, Dara O'Shea e Issa Diop. En el centro del campo y en ataque, el técnico contaría con Abdul Fatawu, Abdoul Ouattara, Florentino, Leif Davis, Julio Enciso, Exequiel Palacios y Emersonn. La única baja confirmada para el conjunto local es Sasa Lukic, sin suspensiones que afecten al equipo.

Oliver Glasner apunta a un once con Matz Sels en portería y una línea defensiva compuesta por Jair Cunha, Ousmane Diomande, Murillo y Neco Williams. El centro del campo y el ataque lo completarían Xaver Schlager, Morgan Gibbs-White, James McAtee, Daniel Muñoz, Dan Ndoye y Liam Delap. Forest llega con las bajas de Igor Jesus y Nicolo Savona, sin ningún jugador sancionado.

Forma

Ipswich Town presenta un registro de una victoria, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante Manchester City en la Premier League, mientras que su única victoria en ese tramo llegó frente al Fulham por 2-1. En total, los locales han marcado ocho goles y encajado diez en esos cinco encuentros.

Nottingham Forest acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. La derrota más reciente fue por 0-1 ante Arsenal en la Premier League, y su mejor resultado en ese período fue un triunfo por 1-2 en campo del Aston Villa. Forest ha anotado cuatro goles y recibido seis en esos cinco compromisos, con una racha de tres derrotas en sus últimos cuatro desplazamientos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2025 en la Premier League, con Nottingham Forest imponiéndose por 2-4 en Portman Road. En los últimos cinco duelos directos entre ambas escuadras, Forest acumula tres victorias por una de Ipswich, con un empate. El conjunto de Nottingham ha demostrado ser el equipo dominante en esta rivalidad reciente, aunque el factor campo podría inclinar la balanza esta vez.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Ipswich Town ocupa la décima posición, mientras que Nottingham Forest se encuentra en el puesto diecinueve. Los locales pelean por consolidarse en la zona media de la tabla, mientras que Forest necesita puntos urgentes para alejarse de los puestos de descenso.