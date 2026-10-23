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Cómo ver Ipswich vs Nottingham Forest: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Ipswich vs Nottingham Forest
Ipswich
Nottingham Forest
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Ipswich y Nottingham Forest, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 8
Portman Road
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Cómo ver Ipswich vs Nottingham Forest en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Ipswich Town recibe a Nottingham Forest en Portman Road en un duelo de Premier League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. El técnico Gary O'Neil necesita que su equipo reaccione después de una semana complicada, mientras que Oliver Glasner busca que los suyos recuperen la solidez que mostraron a principios de temporada.

Los Tractor Boys llegan al partido en una posición incómoda en la tabla, habiendo encajado una derrota ante Manchester City en su último compromiso liguero. Su balance reciente refleja una irregularidad que les ha costado puntos valiosos, aunque la victoria sobre Fulham demostró que tienen capacidad para competir contra rivales directos.

Nottingham Forest, por su parte, llega a Portman Road después de caer ante Arsenal en un partido disputado en el City Ground. Los de Glasner han mostrado solidez defensiva en algunos tramos de la temporada, pero los resultados recientes apuntan a un equipo que lucha por encontrar consistencia lejos de casa.

La ausencia de jugadores clave en ambos bandos podría condicionar el desarrollo del encuentro. Tanto O'Neil como Glasner tendrán que ajustar sus planes ante las bajas que arrastran sus respectivas plantillas.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, la hora de inicio y los canales disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Ipswich contra Nottingham Forest alineaciones probables

3-4-2-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
page.match.formation.title
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
C. WaltonC. WaltonJ. GreavesJ. GreavesD. O'SheaD. O'SheaI. DiopI. DiopA. FatawuA. Fatawuteam-logoA. Ouattarateam-logoFlorentinoL. DavisL. DavisJ. EncisoJ. EncisoE. PalaciosE. PalaciosEmersonnEmersonnM. SelsM. SelsJ. CunhaJ. CunhaO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloN. WilliamsN. WilliamsX. SchlagerX. SchlagerM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteJ. McAteeJ. McAteeDaniel MuñozDaniel MuñozD. NdoyeD. NdoyeL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Ipswich

Once inicial

Nottingham Forest

Manager

  • G. O'Neil
  • O. Glasner

Gary O'Neil tiene previsto alinear a Christian Walton bajo palos, con una defensa formada por Jacob Greaves, Dara O'Shea e Issa Diop. En el centro del campo y en ataque, el técnico contaría con Abdul Fatawu, Abdoul Ouattara, Florentino, Leif Davis, Julio Enciso, Exequiel Palacios y Emersonn. La única baja confirmada para el conjunto local es Sasa Lukic, sin suspensiones que afecten al equipo.

Oliver Glasner apunta a un once con Matz Sels en portería y una línea defensiva compuesta por Jair Cunha, Ousmane Diomande, Murillo y Neco Williams. El centro del campo y el ataque lo completarían Xaver Schlager, Morgan Gibbs-White, James McAtee, Daniel Muñoz, Dan Ndoye y Liam Delap. Forest llega con las bajas de Igor Jesus y Nicolo Savona, sin ningún jugador sancionado.

Forma

IPS

IPS - Formulario

CRY
W2-3
ARS
L2-4
EVE
L1-0
FUL
W2-1
MCI
L3-2
Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NFO

NFO - Formulario

TOT
D0-0
AVL
W1-2
COV
L0-1
CRY
L3-1
ARS
L0-1
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Ipswich Town presenta un registro de una victoria, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante Manchester City en la Premier League, mientras que su única victoria en ese tramo llegó frente al Fulham por 2-1. En total, los locales han marcado ocho goles y encajado diez en esos cinco encuentros.

Nottingham Forest acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. La derrota más reciente fue por 0-1 ante Arsenal en la Premier League, y su mejor resultado en ese período fue un triunfo por 1-2 en campo del Aston Villa. Forest ha anotado cuatro goles y recibido seis en esos cinco compromisos, con una racha de tres derrotas en sus últimos cuatro desplazamientos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

IpswichEmpateNottingham Forest
0
1
4
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
4
F
Copa
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2025 en la Premier League, con Nottingham Forest imponiéndose por 2-4 en Portman Road. En los últimos cinco duelos directos entre ambas escuadras, Forest acumula tres victorias por una de Ipswich, con un empate. El conjunto de Nottingham ha demostrado ser el equipo dominante en esta rivalidad reciente, aunque el factor campo podría inclinar la balanza esta vez.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
L
L
L
W
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Ipswich Town ocupa la décima posición, mientras que Nottingham Forest se encuentra en el puesto diecinueve. Los locales pelean por consolidarse en la zona media de la tabla, mientras que Forest necesita puntos urgentes para alejarse de los puestos de descenso.

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