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Premier League
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Portman Road
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Cómo ver Ipswich vs Liverpool: Detalles del partido, equipos, streaming en directo y más

Ipswich vs Liverpool
Ipswich
Liverpool
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido el partido de Premier League entre Ipswich y Liverpool. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Ipswich Town recibe al Liverpool en Portman Road en un partido de la Premier League que llega en un momento delicado para ambos equipos. Los Tractor Boys afrontan el choque con la necesidad de recuperar sensaciones tras una derrota contundente, mientras que los Reds buscan su primer triunfo liguero de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 3
Portman Road

Cómo ver Ipswich vs Liverpool en en vivo

El Ipswich vs Liverpool se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

El equipo de Gary O'Neil cayó por 5-2 ante el Manchester United en su último compromiso de Premier League, un resultado que complica su arranque de campaña. Antes de esa derrota, el Ipswich había encadenado dos victorias consecutivas, incluida una ante el Sunderland por 2-1 en liga, lo que refleja una plantilla con capacidad pero también con evidentes altibajos.

El Liverpool, por su parte, llega a Portman Road sin haber ganado en sus dos primeras jornadas de la Premier League. Los empates ante el Nottingham Forest (2-2) y el Newcastle (2-2) dejan a Andoni Iraola con la presión de sumar los primeros tres puntos de la temporada cuanto antes.

El gran tema en torno al Liverpool esta semana gira en torno a Bradley Barcola, el extremo que llegó desde el Paris Saint-Germain por 123 millones de libras. El técnico Iraola ha confirmado que el francés está en condiciones de debutar en este partido, aunque su falta de minutos de pretemporada en Francia hace que su participación desde el inicio sea una incógnita.

Las bajas también condicionan el once de los visitantes. Hugo Ekitike, quien fichó junto a Barcola con la ilusión de formar una sociedad francesa en el ataque, no podrá ayudar a su compañero por ahora: el delantero sigue recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles y tendrá que esperar, según apuntan las informaciones, hasta 2027 para compartir equipo con él.

Noticias del equipo y escuadras

Ipswich contra Liverpool alineaciones probables

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
37K. Scherpen6I. Diop24J. Greaves26D. O'Shea3L. Davis10J. Enciso7A. Fatawu38D. Maeda23S. Lukic32M. Nunez29C. Akpom1A. Becker30J. Frimpong5J. Jacquet4V. van Dijk6M. Kerkez18C. Gakpo7F. Wirtz23Víctor Muñoz8D. Szoboszlai10A. Mac Allister9A. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Ipswich

Once inicial

Liverpool

Manager

  • G. O'Neil
  • A. Iraola

Gary O'Neil no podrá contar con Azor Matusiwa, Jack Taylor, Jaden Philogene-Bidace, Florentino ni Emersonn por lesión. El once probable del Ipswich es el siguiente: Scherpen; Diop, Greaves, O'Shea, Davis; Enciso, Fatawu, Maeda, Lukic, Núñez; Egeli.

Por parte del Liverpool, Andoni Iraola tiene en la enfermería a Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros y Giovanni Leoni. El once proyectado de los Reds es: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gakpo, Wirtz, Muñoz, Szoboszlai, Mac Allister; Isak. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

IPS

IPS - Formulario

RAY
W3-0
FCU
W2-4
SUN
W2-1
LEI
W3-1
MUN
L5-2
Gol marcado (encajado)
14/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LIV

LIV - Formulario

ASM
L2-3
COM
D0-0
COM
W2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Ipswich llega con un balance de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. La derrota más reciente fue la goleada encajada ante el Manchester United por 5-2 en la Premier League. Entre los resultados positivos destaca el triunfo por 3-1 ante el Leicester en la Carabao Cup y la victoria por 2-1 frente al Sunderland en liga. En total, el equipo ha marcado doce goles y encajado nueve en ese período.

El Liverpool acumula un empate, tres empates y una derrota en sus últimas cinco salidas, con un balance de una victoria, tres empates y una derrota. El partido más reciente fue el empate 2-2 ante el Nottingham Forest en la Premier League. Los Reds también igualaron 2-2 con el Newcastle en la jornada anterior y cayeron 2-3 ante el Mónaco en un amistoso de pretemporada. En los cinco encuentros, el equipo anotó ocho goles y recibió siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

IpswichEmpateLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
F
1Goles marcados17
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de enero de 2025 en Anfield, con victoria del Liverpool por 4-1 en la Premier League. Antes de ese resultado, el Liverpool también se impuso en Portman Road por 0-2 en agosto de 2024, en el primer duelo de la temporada pasada. En los cinco últimos precedentes registrados, el Liverpool no ha perdido ninguno, con tres victorias y un empate, mientras que el Ipswich solo suma una victoria en ese período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
3
HullHullHUL
220030+36
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
W
6
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
W
D
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
D
W
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
L
W
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
W
L
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
W
L
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
L
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
D
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
L
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
L
L
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
L
L
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Ipswich ocupa la duodécima posición y el Liverpool se sitúa en el decimotercer puesto.

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