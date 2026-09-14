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Serie A - Jornada 4 14 sept 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs Udinese en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Inter vs Udinese se puede ver en streaming en vivo a través de DAZN. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la cobertura en directo del partido.

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El Inter recibe al Udinese en el Giuseppe Meazza en la cuarta jornada de la Serie A 2026/27, con los nerazzurri buscando consolidar su buen arranque liguero.

El equipo de Cristian Chivu llega a este partido con tres victorias en sus últimos cuatro compromisos de liga, aunque la derrota en Champions League ante el Real Madrid en el Bernabéu sigue fresca. La respuesta del Inter en San Siro será un indicador claro de su solidez mental esta temporada.

El Udinese, dirigido por Kosta Runjaic, viene de caer ante la Lazio en su último partido de Serie A y acumula un balance irregular en las últimas semanas. Los friulanos han demostrado en el pasado que no son un rival cómodo para nadie, especialmente fuera de casa.

Hay un precedente reciente que el Inter no puede ignorar: hace exactamente un año, el Udinese se llevó los tres puntos de San Siro en una derrota inesperada que puso en jaque el inicio de temporada nerazzurro. Aquella campaña acabó con el Double, pero la herida tardó en cerrar.

John Stones podría debutar como titular tras una buena actuación como suplente en Madrid, mientras que Andy Diouf atraviesa un momento de forma notable que le ha valido la primera llamada a la selección francesa. El Inter tiene argumentos para ganar, pero el Udinese no viaja a Milán a hacer turismo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el Inter, Cristian Chivu cuenta con un once probable formado por Josep Martinez bajo palos, con una defensa de Bastoni, Akanji y Bisseck, Dimarco en el carril izquierdo y Diouf en ataque junto a Lautaro Martínez y Francesco Pio Esposito. Djed Spence es baja por lesión y no estará disponible. En el Udinese, Runjaic no podrá contar con Nicolo Zaniolo, Matteo Palma, Alessandro Zanoli, Oumar Solet ni Juan Arizala, todos fuera por lesión. El once visitante previsto sitúa a Okoye en portería, con Ebosse, Abankwah y Bertola en defensa, y Davis como referencia ofensiva.

Forma

El Inter llega con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, habiendo marcado 11 goles y encajado 6. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante el Real Madrid en la Champions League, aunque antes de eso venció al Nápoles 3-2 en Serie A y al Cagliari 0-1 a domicilio. El Udinese suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con 7 goles a favor y 5 en contra. Su partido más reciente fue la caída 1-2 ante la Lazio en liga, aunque antes había ganado al Venezia en Copa de Italia y al Monza 2-3 en Serie A.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 17 de enero de 2026 en Serie A, con victoria del Inter por 0-1 en el estadio del Udinese. En los últimos cinco enfrentamientos, el Inter acumula tres victorias por una del Udinese, con un empate en el cómputo general; los nerazzurri han marcado 8 goles y encajado 6 en ese período. El precedente más doloroso para el Inter es la derrota 1-2 en casa ante el Udinese el 31 de agosto de 2025, que marcó el inicio de una temporada complicada.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A 2026/27, el Inter ocupa la tercera posición, mientras que el Udinese se sitúa en el undécimo lugar.