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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido podrá seguirse en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión para este encuentro de Champions League. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

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El Inter Milán recibe al Shakhtar Donetsk en el Giuseppe Meazza en una noche de Champions League que llega en un momento delicado para los nerazzurri. El equipo de Cristian Chivu necesita una victoria para relanzar su campaña europea tras un arranque irregular en la competición.

El Inter afronta este partido con la confianza que da su solidez en Serie A, donde marcha invicto en las primeras jornadas de la temporada. Sin embargo, la Champions League ha sido otra historia: la reciente derrota ante el Brujas dejó en evidencia las dificultades del equipo cuando el ritmo se eleva al máximo nivel continental.

Chivu ha pedido a sus jugadores máxima concentración y ha asumido públicamente la responsabilidad por los resultados, exigiendo que las críticas recaigan sobre él y no sobre la plantilla. Por su parte, Alessandro Bastoni ha lanzado un mensaje interno claro: el equipo debe dejar atrás los laureles europeos del pasado y afrontar la realidad de lo que exige esta competición.

El Shakhtar llega a Milán con la moral alta. El conjunto dirigido por Arda Turan encadena cuatro victorias consecutivas entre la Champions League y su liga doméstica, y se presenta en el Giuseppe Meazza sin complejos tras superar al AEK Atenas en su última salida europea.

La ausencia de Lautaro Martínez, capitán y referencia ofensiva del Inter, sigue siendo el condicionante más importante para Chivu. Nicolo Barella ha asumido el brazalete con humildad, reconociendo que el argentino sigue siendo el líder natural del vestuario incluso desde la enfermería.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Cristian Chivu no podrá contar con Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones ni con Lautaro Martínez, todos fuera por lesión. El XI probable del Inter contempla a Josep Martinez bajo palos, una defensa formada por Akanji, Bisseck y Bastoni, con Barella, Calhanoglu y Zielinski en el centro del campo, Diouf y Dimarco como carrileros, y Thuram acompañado por Francesco Pio Esposito en ataque.

El Shakhtar llega con una única baja confirmada: Marlon Santos está descartado por lesión. Arda Turan apunta a un once con Riznyk en portería, una defensa de cuatro con Vinicius Tobias, Matviyenko, Bondar y Pedro Henrique, y un bloque ofensivo encabezado por Pedrinho y Kaua Elias.

Forma

El Inter llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la remontada ante el Bolonia en Serie A, donde los nerazzurri ganaron 3-1 tras ir perdiendo. Antes de eso, cayeron 4-3 ante el Brujas en Champions League, un resultado que pone en contexto la urgencia de este partido. En las dos victorias previas en liga ante el Parma y en un amistoso ante el Lumezzane, el equipo mostró solidez anotando cinco goles sin encajar ninguno.

El Shakhtar presenta una racha de cinco victorias consecutivas, la más reciente ante el FC Kolos Kovalivka por 2-1 en la liga ucraniana. En Champions, derrotaron al AEK Atenas 3-1, lo que refleja una capacidad goleadora real en el plano europeo. En total, los ucranianos han marcado diez goles y encajado tres en esos cinco encuentros, una estadística que subraya su buen momento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos data de noviembre de 2021, cuando el Inter se impuso 2-0 en el Giuseppe Meazza en fase de grupos de la Champions League. En los cuatro precedentes anteriores registrados, los dos equipos empataron en tres ocasiones, con el único resultado de mayor amplitud siendo la goleada del Inter por 5-0 en la Europa League de agosto de 2020. El historial reciente habla de partidos igualados y de escasa diferencia entre ambos conjuntos en el plano europeo.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Inter ocupa la posición 30, mientras que el Shakhtar se sitúa en el puesto 12, lo que refleja la necesidad de los nerazzurri de sumar puntos para mejorar su clasificación en la fase de liga.