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Liga de Campeones
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Cómo ver Inter Milán vs Shakhtar Donetsk: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Inter Milán vs Shakhtar Donetsk
Inter Milán
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Inter Milán y Shakhtar Donetsk, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Giuseppe Meazza
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Cómo ver Inter Milán vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido podrá seguirse en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión para este encuentro de Champions League. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

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El Inter Milán recibe al Shakhtar Donetsk en el Giuseppe Meazza en una noche de Champions League que llega en un momento delicado para los nerazzurri. El equipo de Cristian Chivu necesita una victoria para relanzar su campaña europea tras un arranque irregular en la competición.

El Inter afronta este partido con la confianza que da su solidez en Serie A, donde marcha invicto en las primeras jornadas de la temporada. Sin embargo, la Champions League ha sido otra historia: la reciente derrota ante el Brujas dejó en evidencia las dificultades del equipo cuando el ritmo se eleva al máximo nivel continental.

Chivu ha pedido a sus jugadores máxima concentración y ha asumido públicamente la responsabilidad por los resultados, exigiendo que las críticas recaigan sobre él y no sobre la plantilla. Por su parte, Alessandro Bastoni ha lanzado un mensaje interno claro: el equipo debe dejar atrás los laureles europeos del pasado y afrontar la realidad de lo que exige esta competición.

El Shakhtar llega a Milán con la moral alta. El conjunto dirigido por Arda Turan encadena cuatro victorias consecutivas entre la Champions League y su liga doméstica, y se presenta en el Giuseppe Meazza sin complejos tras superar al AEK Atenas en su última salida europea.

La ausencia de Lautaro Martínez, capitán y referencia ofensiva del Inter, sigue siendo el condicionante más importante para Chivu. Nicolo Barella ha asumido el brazalete con humildad, reconociendo que el argentino sigue siendo el líder natural del vestuario incluso desde la enfermería.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Milán contra Shakhtar Donetsk alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Shakhtar Donetsk

Manager

  • C. Chivu
  • A. Turan

Cristian Chivu no podrá contar con Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones ni con Lautaro Martínez, todos fuera por lesión. El XI probable del Inter contempla a Josep Martinez bajo palos, una defensa formada por Akanji, Bisseck y Bastoni, con Barella, Calhanoglu y Zielinski en el centro del campo, Diouf y Dimarco como carrileros, y Thuram acompañado por Francesco Pio Esposito en ataque.

El Shakhtar llega con una única baja confirmada: Marlon Santos está descartado por lesión. Arda Turan apunta a un once con Riznyk en portería, una defensa de cuatro con Vinicius Tobias, Matviyenko, Bondar y Pedro Henrique, y un bloque ofensivo encabezado por Pedrinho y Kaua Elias.

Forma

INT

INT - Formulario

ROM
D2-2
LUM
W2-0
PAR
W3-0
CLB
L3-4
BOL
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SHK

SHK - Formulario

CHO
W2-0
LNZ
W3-0
VRI
W0-3
AEK
W3-1
KOL
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Inter llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la remontada ante el Bolonia en Serie A, donde los nerazzurri ganaron 3-1 tras ir perdiendo. Antes de eso, cayeron 4-3 ante el Brujas en Champions League, un resultado que pone en contexto la urgencia de este partido. En las dos victorias previas en liga ante el Parma y en un amistoso ante el Lumezzane, el equipo mostró solidez anotando cinco goles sin encajar ninguno.

El Shakhtar presenta una racha de cinco victorias consecutivas, la más reciente ante el FC Kolos Kovalivka por 2-1 en la liga ucraniana. En Champions, derrotaron al AEK Atenas 3-1, lo que refleja una capacidad goleadora real en el plano europeo. En total, los ucranianos han marcado diez goles y encajado tres en esos cinco encuentros, una estadística que subraya su buen momento.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Inter MilánEmpateShakhtar Donetsk
2
3
0
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Europa League
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
7Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos data de noviembre de 2021, cuando el Inter se impuso 2-0 en el Giuseppe Meazza en fase de grupos de la Champions League. En los cuatro precedentes anteriores registrados, los dos equipos empataron en tres ocasiones, con el único resultado de mayor amplitud siendo la goleada del Inter por 5-0 en la Europa League de agosto de 2020. El historial reciente habla de partidos igualados y de escasa diferencia entre ambos conjuntos en el plano europeo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, el Inter ocupa la posición 30, mientras que el Shakhtar se sitúa en el puesto 12, lo que refleja la necesidad de los nerazzurri de sumar puntos para mejorar su clasificación en la fase de liga.

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