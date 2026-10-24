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Cómo ver Inter Milán vs Fiorentina: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Inter Milán vs Fiorentina
Inter Milán
Fiorentina
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Inter Milán y Fiorentina, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Serie A - Jornada 8
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Cómo ver Inter Milán vs Fiorentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Inter vs Fiorentina se puede ver en directo a través de DAZN, que cuenta con los derechos en exclusiva de este partido de la jornada 8 de Serie A. Suscríbete a DAZN para seguir el encuentro en streaming desde cualquier dispositivo.

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El Inter recibe a la Fiorentina en el Giuseppe Meazza de Milán en el partido del mediodía de la octava jornada de Serie A. Los nerazzurri llegan como líderes del campionato y con la moral alta tras una semana con victoria en Champions League incluida.

El equipo de Cristian Chivu ha ganado seis de sus primeros siete partidos en liga, con el empate ante la Roma como único tropiezo. Ahora afronta un tramo de agenda exigente: tres partidos de Serie A en una semana, empezando por este duelo dominical.

La Fiorentina, en cambio, atraviesa un momento delicado. El cambio en el banquillo, con el regreso de Paolo Vanoli, no ha producido la reacción esperada: apenas un punto en los últimos tres encuentros de liga sitúa a los viola en zona de descenso.

El Inter llega con bajas sensibles, entre ellas la de Lautaro Martínez, pero la profundidad de la plantilla permite a Chivu realizar rotaciones sin perder nivel. La presencia de Pio Esposito en el once inicial apunta a ser una de las decisiones más comentadas del día.

Para la Fiorentina, este desplazamiento a Milán representa una oportunidad de frenar la sangría de puntos antes de un calendario que no da tregua. Aquí te contamos cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Milán contra Fiorentina alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
page.match.formation.title
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
I. ProvedelI. ProvedelM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluH. MkhitaryanH. MkhitaryanC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. EspositoD. de GeaD. de GeaM. PongracicM. PongracicR. DragusinR. DragusinDodoDodoA. JimenezA. JimenezN. FagioliN. FagioliM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoA. NjieA. NjieF. MastantuonoF. Mastantuono
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Fiorentina

Manager

  • C. Chivu
  • P. Vanoli

Chivu apuesta por Ivan Provedel bajo palos en lugar del habitual Pepo Martínez, mientras que Yann Bisseck regresa a la defensa de tres junto a Akanji y Bastoni. Andy Diouf ocupa el carril derecho y Carlos Augusto el izquierdo, con Barella, Calhanoglu y Mkhitaryan en el centro del campo. En ataque, Pio Esposito parte como favorito para acompañar a Thuram. El Inter no podrá contar con Curtis Jones, Lautaro Martínez, John Stones, Benjamin Pavard ni Luis Henrique por lesión.

Vanoli presenta a De Gea en portería, con una línea de cuatro formada por Jiménez, Dragusin, Pongracic y Dodo. Fagioli, Brescianini y Ndour conforman el centro del campo, mientras que Mastantuono, Pellegrino y Njie componen el tridente ofensivo. Los viola no disponen de Fabiano Parisi, Arthur Atta ni Luca Ranieri por lesión.

Forma

INT

INT - Formulario

LUM
W2-0
PAR
W3-0
CLB
L3-4
BOL
W1-3
SHK
W1-0
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FIO

FIO - Formulario

VEN
W2-4
PIS
W3-0
NAP
D1-1
GEN
L2-1
COM
L1-3
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Inter llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con la derrota ante el Brujas en Champions como única mancha reciente. El resultado más reciente fue la victoria por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk en Europa, precedida por el 3-1 en Bolonia en liga. En esos cinco encuentros, los nerazzurri han marcado 10 goles y encajado 7, mostrando solidez ofensiva con alguna concesión atrás.

La Fiorentina acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota por 3-1 ante el Como en liga, y antes cayeron 2-1 frente al Génova. En este período han anotado 8 goles pero han encajado 10, una tendencia defensiva que preocupa de cara a visitar al líder.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Inter MilánEmpateFiorentina
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
F
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno en Florencia en marzo de 2026. En los últimos cinco duelos directos en Serie A, el Inter acumula tres victorias, un empate y una derrota, con la goleada 3-0 en San Siro en octubre de 2025 como resultado más abultado a favor de los nerazzurri. La Fiorentina solo ha ganado una vez en ese período, con un contundente 3-0 en febrero de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
8710165+1122
W
W
W
W
D
2
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
W
D
D
W
4
ComoComoCOM
8521147+717
W
W
D
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
L
L
D
W
W
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
10
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
L
L
D
L
W
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

El Inter llega al partido como segundo clasificado en Serie A, mientras que la Fiorentina ocupa el puesto 18, en zona de descenso. El abismo en la tabla refleja la diferencia de momento entre ambos conjuntos y convierte este encuentro en un examen de distinta naturaleza para cada uno.

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