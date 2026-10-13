Cómo ver Inter Milán vs Brujas: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Inter Milán recibe al Club Brujas en el Giuseppe Meazza de Milán en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Cristian Chivu busca sumar sus primeros tres puntos europeos de la temporada ante un rival belga que llega con confianza. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

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Acerca del encuentro

Los nerazzurri atraviesan un momento de solidez doméstica. El pasado fin de semana golearon 3-0 al Parma con goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu de penalti y Marcus Thuram, controlando el 59% de la posesión y generando 2,36 xG en un partido que quedó sentenciado antes del descanso.

En Europa, sin embargo, el panorama es diferente. La derrota 2-1 ante el Real Madrid en la primera jornada dejó claro que el margen de error en la Champions League es mínimo. Chivu ha sido directo al respecto: no existe ninguna fórmula ni dinero que pueda comprar la gloria europea, y ha exigido a sus jugadores convertir sus sueños en responsabilidad.

El Club Brujas llega con buen ritmo en la liga belga. Ivan Leko ha conseguido tres victorias en sus últimos cuatro partidos en la Primera División A, incluyendo un contundente 4-1 fuera de casa ante el RAAL La Louviere. Su única derrota reciente llegó en Europa, ante el Aston Villa por 3-2 en la primera jornada.

El partido tiene un subplot emotivo. El portero suizo Yann Sommer regresa al San Siro, estadio donde se labró su reputación en Italia, ahora vistiendo la camiseta del Brujas. Su compatriota y defensor del Inter Manuel Akanji ha dejado claro que la amistad queda aparcada durante noventa minutos.

Benjamin Pavard alcanzó su aparición número 50 en la Serie A en la victoria ante el Parma y ha definido al Inter como el mejor club de Italia. Es una señal de la continuidad que Chivu ha construido en este equipo de cara a una exigente prueba europea.

Noticias de los equipos y escuadras

Cristian Chivu tiene previsto alinear un once de garantías para el partido europeo. La alineación proyectada del Inter es: Josep Martinez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Aleksandar Stankovic, Piotr Zielinski, Andy Diouf; Nicolo Barella; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. Curtis Jones y John Stones figuran en la lista de bajas por lesión.

Por parte del Club Brujas, Ivan Leko espera contar con Yann Sommer bajo palos, respaldado por una defensa de cuatro formada por Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele y Han-Beom Lee. Hugo Vetlesen, Freddie Potts y Hans Vanaken formarían el centro del campo, con Jan Virgili, Carlos Forbs y Nicolo Tresoldi en ataque. Joel Ordóñez es baja por lesión para los visitantes. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Forma

El Inter acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la goleada 3-0 al Parma en la Serie A, y también firmaron un 5-3 ante el Udinese en la liga. La única derrota de ese tramo llegó ante el Real Madrid en la Champions League, por 2-1. En esos cinco encuentros, los nerazzurri han marcado 13 goles y encajado ocho.

El Club Brujas ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 4-1 a domicilio ante el RAAL La Louviere en la Primera División A, y también vencieron al Genk 3-0 y al Royal Antwerp 3-1 en ese período. La única derrota llegó en Europa, ante el Aston Villa, que se impuso 3-2. En esos cinco partidos, el Brujas ha anotado nueve goles y ha recibido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para este partido. La información se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Inter Milán ocupa actualmente la posición 25 y el Club Brujas se sitúa en el puesto 22. Ambos equipos necesitan sumar puntos en el Giuseppe Meazza para mejorar sus posiciones y reforzar sus opciones de clasificación.