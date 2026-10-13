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Liga de Campeones
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Cómo ver Inter Milán vs Brujas: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Inter Milán vs Brujas
Inter Milán
Brujas
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Inter Milán y Brujas. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Inter Milán recibe al Club Brujas en el Giuseppe Meazza de Milán en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Cristian Chivu busca sumar sus primeros tres puntos europeos de la temporada ante un rival belga que llega con confianza. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Giuseppe Meazza

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Acerca del encuentro

Los nerazzurri atraviesan un momento de solidez doméstica. El pasado fin de semana golearon 3-0 al Parma con goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu de penalti y Marcus Thuram, controlando el 59% de la posesión y generando 2,36 xG en un partido que quedó sentenciado antes del descanso.

En Europa, sin embargo, el panorama es diferente. La derrota 2-1 ante el Real Madrid en la primera jornada dejó claro que el margen de error en la Champions League es mínimo. Chivu ha sido directo al respecto: no existe ninguna fórmula ni dinero que pueda comprar la gloria europea, y ha exigido a sus jugadores convertir sus sueños en responsabilidad.

El Club Brujas llega con buen ritmo en la liga belga. Ivan Leko ha conseguido tres victorias en sus últimos cuatro partidos en la Primera División A, incluyendo un contundente 4-1 fuera de casa ante el RAAL La Louviere. Su única derrota reciente llegó en Europa, ante el Aston Villa por 3-2 en la primera jornada.

El partido tiene un subplot emotivo. El portero suizo Yann Sommer regresa al San Siro, estadio donde se labró su reputación en Italia, ahora vistiendo la camiseta del Brujas. Su compatriota y defensor del Inter Manuel Akanji ha dejado claro que la amistad queda aparcada durante noventa minutos.

Benjamin Pavard alcanzó su aparición número 50 en la Serie A en la victoria ante el Parma y ha definido al Inter como el mejor club de Italia. Es una señal de la continuidad que Chivu ha construido en este equipo de cara a una exigente prueba europea.

Noticias de los equipos y escuadras

Inter Milán contra Brujas alineaciones

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
page.match.formation.title
Brujas crest
Brujas
CLB
4-5-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniF. DimarcoF. DimarcoP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluM. ThuramM. ThuramLautaro MartínezLautaro MartínezY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysK. SabbeK. SabbeB. MecheleB. MecheleJ. SpileersJ. SpileersC. ForbsC. ForbsF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenJ. VirgiliJ. VirgiliH. VetlesenH. VetlesenN. TresoldiN. Tresoldi
Brujas crest
Brujas
CLB
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Brujas

Suplentes

Manager

  • C. Chivu
  • I. Leko

Cristian Chivu tiene previsto alinear un once de garantías para el partido europeo. La alineación proyectada del Inter es: Josep Martinez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Aleksandar Stankovic, Piotr Zielinski, Andy Diouf; Nicolo Barella; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. Curtis Jones y John Stones figuran en la lista de bajas por lesión.

Por parte del Club Brujas, Ivan Leko espera contar con Yann Sommer bajo palos, respaldado por una defensa de cuatro formada por Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele y Han-Beom Lee. Hugo Vetlesen, Freddie Potts y Hans Vanaken formarían el centro del campo, con Jan Virgili, Carlos Forbs y Nicolo Tresoldi en ataque. Joel Ordóñez es baja por lesión para los visitantes. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Inter Milán

Lesiones y suspensiones

Brujas

Forma

INT

INT - Formulario

RMA
L2-1
UDI
W5-3
ROM
D2-2
LUM
W2-0
PAR
W3-0
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CLB

CLB - Formulario

LOM
W0-1
AVL
L2-3
ANT
W3-1
GNK
W3-0
RAA
W1-4
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Inter acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la goleada 3-0 al Parma en la Serie A, y también firmaron un 5-3 ante el Udinese en la liga. La única derrota de ese tramo llegó ante el Real Madrid en la Champions League, por 2-1. En esos cinco encuentros, los nerazzurri han marcado 13 goles y encajado ocho.

El Club Brujas ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 4-1 a domicilio ante el RAAL La Louviere en la Primera División A, y también vencieron al Genk 3-0 y al Royal Antwerp 3-1 en ese período. La única derrota llegó en Europa, ante el Aston Villa, que se impuso 3-2. En esos cinco partidos, el Brujas ha anotado nueve goles y ha recibido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para este partido. La información se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
D
W
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
D
W
4
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
5
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
210151+43
L
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
21012203
W
L
17
LensLensRCL
210134-13
L
W
18
VikingVikingVIK
210123-13
W
L
19
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
20201102
D
D
21
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
23
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
24
VillarrealVillarrealVIL
201123-11
D
L
25
BrujasBrujasCLB
201123-11
D
L
26
LilleLilleLIL
201123-11
D
L
27
Inter MilánInter MilánINT
201112-11
D
L
28
SSC NápolesSSC NápolesNAP
201101-11
D
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
D
L
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
201114-31
D
L
31
LASKLASKLAS
100101-10
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Inter Milán ocupa actualmente la posición 25 y el Club Brujas se sitúa en el puesto 22. Ambos equipos necesitan sumar puntos en el Giuseppe Meazza para mejorar sus posiciones y reforzar sus opciones de clasificación.

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