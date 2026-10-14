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Major League Soccer - Jornada 29 14 oct 2026 - 19:30 Nu Stadium

Cómo ver Inter Miami CF vs New York City FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami CF y New York City FC se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inter Miami CF recibe a New York City FC en Nu Stadium en un duelo de la Major League Soccer que tiene implicaciones directas en la tabla de la Conferencia Este. Kily Gonzalez dirige a un equipo que llega en un gran momento y con la mirada puesta en asegurar una de las primeras posiciones de la postemporada.

Los locales vienen de golear 4-0 a DC United en su último compromiso en casa, con Lionel Messi y Luis Suárez como grandes protagonistas. El argentino anotó dos goles en la segunda mitad, consolidando su rol como pieza fundamental en la recta final de la temporada regular.

Para el Inter Miami, este es el tipo de partido que deben ganar si quieren mantener su posición privilegiada en el Este. La confianza en Nu Stadium es alta y el equipo ha mostrado una solidez defensiva notable en sus últimas actuaciones.

New York City FC llega en una situación muy distinta. Pascal Jansen no ha podido estabilizar a su equipo en las últimas semanas, y la derrota 2-1 ante Chicago Fire FC en su más reciente salida complica aún más su panorama en la clasificación.

Los visitantes necesitan urgentemente los tres puntos para no perder contacto con los puestos de playoff, pero el historial reciente entre estos dos equipos no les da motivos para el optimismo. Miami ha dominado los enfrentamientos directos en los últimos años.

Todo está listo para un partido con mucho en juego. A continuación, toda la información sobre cómo ver el encuentro en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami está dirigido por Kily Gonzalez. De cara a este partido, no hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones, y tampoco se ha publicado un once probable. Se esperan novedades sobre el estado del plantel más cerca del pitido inicial.

New York City FC llega bajo las órdenes de Pascal Jansen. Al igual que con el equipo local, no hay datos disponibles sobre bajas por lesión o suspensión, ni se ha filtrado una alineación prevista. La información del equipo se actualizará a medida que esté disponible.

Forma

Inter Miami llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. Su actuación más reciente fue una contundente victoria 4-0 sobre DC United, mientras que en ese mismo tramo también sumaron un triunfo 2-0 ante Cruz Azul en la Campeones Cup. Su única derrota llegó ante Columbus Crew por 2-1. En total, los locales han marcado diez goles y encajado cuatro en esos cinco partidos.

NYCFC presenta un registro más irregular: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas en la MLS. El más reciente fue una derrota 2-1 ante Chicago Fire FC, y en ese período también cayeron 0-1 ante Red Bull New York y 1-2 frente a New England Revolution. Su único triunfo llegó en cancha de Real Salt Lake, donde ganaron 2-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando New York City FC recibió a Inter Miami y perdió 2-3 en partido de la Major League Soccer. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Inter Miami ha sido claramente el equipo dominante, con tres victorias en su haber, incluyendo un 5-1 en noviembre de 2025 y un 0-4 en septiembre del mismo año. NYCFC no ha logrado superar a Miami en ninguno de los últimos cuatro duelos, acumulando un empate y tres derrotas en ese tramo.

Clasificación

En la Conferencia Este de la Major League Soccer, Inter Miami ocupa la segunda posición, lo que los coloca como uno de los candidatos directos a conseguir una plaza de ventaja en la postemporada. New York City FC, por su parte, se encuentra décimo en el Este, en una situación que los obliga a sumar puntos de forma urgente si quieren mantenerse con opciones de clasificarse para los playoffs.