Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer - Jornada 28 10 oct 2026 - 19:30 Nu Stadium

Cómo ver Inter Miami CF vs DC United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami CF y DC United se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Inter Miami recibe a DC United en el Nu Stadium en un partido de la Major League Soccer que llega en un momento decisivo para las aspiraciones de postemporada del equipo local.

Kily González dirige a un Inter Miami que ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este, pero que atraviesa un tramo irregular: apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de liga. Cada punto que se escape de aquí al final de la temporada regular puede costar caro.

El regreso de Lionel Messi a los entrenamientos tras su emotiva despedida de la selección argentina añade un componente especial al cierre de temporada del club de Florida. El capitán, ya con la mente puesta exclusivamente en el club, está disponible para el tramo final de la temporada regular y los playoffs.

DC United llega a Miami en una situación muy diferente. El equipo de René Weiler ocupa el undécimo puesto en el Este, fuera de los puestos de postemporada, y necesita un resultado positivo para mantener viva cualquier esperanza de clasificación.

Los visitantes han mostrado una irregularidad preocupante en las últimas semanas, con dos derrotas en sus últimos cinco compromisos competitivos. Un tropiezo más complicaría enormemente su situación en la tabla.

Para Miami, este es el tipo de partido en casa que no puede dejar escapar. Para DC United, es una oportunidad de causar una sorpresa y ganar algo de oxígeno en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami está dirigido por Kily González, aunque de momento no se ha confirmado ninguna alineación probable ni hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción. Se esperan novedades sobre el equipo más cerca del inicio del partido.

DC United llega al encuentro bajo las órdenes de René Weiler. Tampoco hay alineación probable, lista de lesionados ni sanciones confirmadas por parte del conjunto visitante. La información sobre el equipo se actualizará conforme esté disponible.

Forma

Inter Miami acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Columbus Crew, y en sus cuatro compromisos de MLS en ese tramo solo han conseguido empates, incluyendo un 2-2 ante San Diego FC y otro 2-2 ante Nashville SC. Su único triunfo llegó en la Campeones Cup ante Cruz Azul por 2-0. En esos cinco partidos, Miami ha marcado ocho goles y ha encajado seis.

DC United presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante Paderborn en partido amistoso, mientras que en MLS empataron 3-3 con Vancouver Whitecaps y cayeron 1-2 ante Charlotte FC. Su único triunfo en liga en ese período fue ante Columbus Crew. Los visitantes han anotado seis goles y han recibido siete en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, con Inter Miami ganando 2-1 como visitante en casa de DC United en la MLS. En los últimos cinco duelos directos, Miami acumula tres victorias, un empate y una derrota, con el único punto de DC United llegando en un 1-1 en agosto de 2025.

Clasificación

Inter Miami ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este, lo que los sitúa dentro de la zona de playoffs con margen para afianzar su posición en el tramo final de la temporada regular. DC United es undécimo en el Este, fuera de los puestos de postemporada y sin apenas margen de error para revertir su situación.