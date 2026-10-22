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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 SNP Arena

Cómo ver Hoffenheim vs Lyon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Hoffenheim vs Lyon se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la emisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El SNP Arena de Sinsheim acoge este encuentro de Europa League entre un Hoffenheim necesitado de puntos y un Lyon que llega con el viento a favor tras una victoria de mérito en suelo francés.

Los de Christian Ilzer atraviesan un momento delicado. Con una sola victoria en sus últimos cinco partidos, el equipo alemán acumula derrotas en la Bundesliga y en Europa, y su posición en la tabla de la Europa League refleja las dificultades de una campaña que no está saliendo según lo previsto.

El conjunto de Paulo Fonseca, en cambio, llega a Sinsheim con la moral alta. Lyon se impuso al Crystal Palace en su último compromiso europeo y ha encadenado tres victorias en sus cinco partidos más recientes, consolidando una imagen de solidez que contrasta con la fragilidad de su rival.

La historia entre estos dos clubes en competición europea invita al equilibrio. Los precedentes entre ambos están marcados por tablas y disputas igualadas, lo que convierte este duelo en un escenario imprevisible pese a las diferencias de forma actuales.

Las apuestas son claras: Hoffenheim necesita ganar para no quedar descolgado en la Europa League, mientras Lyon buscará aprovechar el buen momento para escalar posiciones en la clasificación continental.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Christian Ilzer dirige al Hoffenheim sin que se hayan confirmado novedades oficiales sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido. La información actualizada sobre el equipo se añadirá cuando esté disponible antes del inicio del encuentro.

En el lado visitante, Paulo Fonseca prepara al Lyon para este desplazamiento a Alemania sin que los datos disponibles reflejen ausencias confirmadas. Del mismo modo, cualquier novedad en la convocatoria se actualizará próxima al partido.

Forma

El Hoffenheim llega en un momento de forma preocupante: una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Borussia Mönchengladbach, y en Europa cayó ante el Besiktas por 3-2. En total, el equipo de Sinsheim ha marcado ocho goles y encajado diez en ese tramo, una estadística que resume sus problemas defensivos.

Lyon presenta un panorama muy diferente. Los franceses han ganado tres de sus últimos cinco compromisos, con la victoria ante el Crystal Palace en la Europa League como resultado más destacado. En Ligue 1, también se impusieron al Niza por 2-1 en su partido más reciente. En el conjunto de los cinco partidos, Lyon anotó diez goles y concedió seis, mostrando una cara ofensiva que puede hacer daño en Sinsheim.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre Hoffenheim y Lyon tuvo lugar en la Europa League en noviembre de 2024, con empate a dos goles. Los precedentes entre ambos clubes en competición europea están marcados por el equilibrio: los tres partidos registrados terminaron en tablas, con resultados de 2-2 y 3-3 en los cruces anteriores de Liga de Campeones. Ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse al otro en el historial disponible.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Lyon ocupa la octava posición, mientras que el Hoffenheim se encuentra en el puesto 30, lo que refleja el diferente arranque continental de ambos equipos en esta edición del torneo.