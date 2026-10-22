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Cómo ver Hoffenheim vs Lyon: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Hoffenheim vs Lyon
Hoffenheim
Lyon
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Hoffenheim y Lyon, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Hoffenheim vs Lyon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Hoffenheim vs Lyon se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la emisión en vivo.

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El SNP Arena de Sinsheim acoge este encuentro de Europa League entre un Hoffenheim necesitado de puntos y un Lyon que llega con el viento a favor tras una victoria de mérito en suelo francés.

Los de Christian Ilzer atraviesan un momento delicado. Con una sola victoria en sus últimos cinco partidos, el equipo alemán acumula derrotas en la Bundesliga y en Europa, y su posición en la tabla de la Europa League refleja las dificultades de una campaña que no está saliendo según lo previsto.

El conjunto de Paulo Fonseca, en cambio, llega a Sinsheim con la moral alta. Lyon se impuso al Crystal Palace en su último compromiso europeo y ha encadenado tres victorias en sus cinco partidos más recientes, consolidando una imagen de solidez que contrasta con la fragilidad de su rival.

La historia entre estos dos clubes en competición europea invita al equilibrio. Los precedentes entre ambos están marcados por tablas y disputas igualadas, lo que convierte este duelo en un escenario imprevisible pese a las diferencias de forma actuales.

Las apuestas son claras: Hoffenheim necesita ganar para no quedar descolgado en la Europa League, mientras Lyon buscará aprovechar el buen momento para escalar posiciones en la clasificación continental.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hoffenheim contra Lyon alineaciones probables

Manager

  • C. Ilzer

En el bando local, Christian Ilzer dirige al Hoffenheim sin que se hayan confirmado novedades oficiales sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido. La información actualizada sobre el equipo se añadirá cuando esté disponible antes del inicio del encuentro.

En el lado visitante, Paulo Fonseca prepara al Lyon para este desplazamiento a Alemania sin que los datos disponibles reflejen ausencias confirmadas. Del mismo modo, cualquier novedad en la convocatoria se actualizará próxima al partido.

Forma

TSG

TSG - Formulario

OFI
L2-0
SCP
L3-1
HSV
L2-3
BJK
L2-3
BMG
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
OL

OL - Formulario

AND
W1-2
REN
W4-0
RCL
L2-1
CRY
W3-2
NCE
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Hoffenheim llega en un momento de forma preocupante: una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Borussia Mönchengladbach, y en Europa cayó ante el Besiktas por 3-2. En total, el equipo de Sinsheim ha marcado ocho goles y encajado diez en ese tramo, una estadística que resume sus problemas defensivos.

Lyon presenta un panorama muy diferente. Los franceses han ganado tres de sus últimos cinco compromisos, con la victoria ante el Crystal Palace en la Europa League como resultado más destacado. En Ligue 1, también se impusieron al Niza por 2-1 en su partido más reciente. En el conjunto de los cinco partidos, Lyon anotó diez goles y concedió seis, mostrando una cara ofensiva que puede hacer daño en Sinsheim.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

HoffenheimEmpateLyon
0
3
0
Europa League
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Lyon badge
Lyon
OL
2
F
Liga de Campeones
Lyon badge
Lyon
OL
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
F
Liga de Campeones
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron3/3

El enfrentamiento más reciente entre Hoffenheim y Lyon tuvo lugar en la Europa League en noviembre de 2024, con empate a dos goles. Los precedentes entre ambos clubes en competición europea están marcados por el equilibrio: los tres partidos registrados terminaron en tablas, con resultados de 2-2 y 3-3 en los cruces anteriores de Liga de Campeones. Ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse al otro en el historial disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Lyon ocupa la octava posición, mientras que el Hoffenheim se encuentra en el puesto 30, lo que refleja el diferente arranque continental de ambos equipos en esta edición del torneo.

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