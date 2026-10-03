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Segunda Division
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Cómo ver Girona vs Mallorca: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Girona vs Mallorca
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Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Girona y Mallorca. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Girona y Mallorca se enfrentan en el Estadi Municipal de Montilivi en un partido de Segunda División con implicaciones directas en la parte alta de la tabla. Dos equipos que comparten el tramo inicial de la clasificación se miden en lo que promete ser un duelo exigente para ambos. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 8
Estadi Municipal de Montilivi

Cómo sintonizar el Girona vs Mallorca

El partido entre Girona y Mallorca podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con derechos de emisión del encuentro.

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Acerca del encuentro

El equipo de Quique Alvarez llega con paso firme. Cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos ligueros dibujan a un Girona que ha encontrado regularidad en casa y que aspira a mantenerse entre los candidatos al ascenso.

El Mallorca de Luis Garcia, en cambio, afronta el desplazamiento con algo más de incertidumbre. La derrota ante el Almería el pasado 27 de septiembre frenó una racha positiva, y el equipo necesita recuperar sensaciones lejos de su estadio.

A las dudas deportivas se suma una preocupación extradeportiva de calado. El portero Ivan Cuellar fue trasladado al hospital tras sufrir un golpe en la cabeza cuando parte de la estructura del comedor del centro de entrenamiento cedió antes de la sesión matinal del lunes. Los médicos lo mantuvieron en observación, y su presencia ante el Girona queda condicionada a la evolución de su estado.

Con ambos conjuntos separados por apenas un puesto en la tabla, el partido tiene peso específico.

Noticias de los equipos y escuadras

Girona contra Mallorca alineaciones probables

Manager

  • Q. Alvarez

El Girona de Quique Alvarez no ha facilitado su alineación probable ni ha comunicado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se esperan novedades más próximas al encuentro.

En el bando visitante, Luis Garcia tampoco ha desvelado su once previsto. La gran incógnita es la disponibilidad del portero Ivan Cuellar, hospitalizado tras el derrumbe parcial de una estructura en el comedor del centro de entrenamiento del Mallorca. Los médicos lo mantuvieron bajo observación, y el club actualizará su estado antes del partido.

Forma

GIR

GIR - Formulario

LAS
W5-2
SPG
W0-2
CAS
L1-2
CAD
W1-2
ALB
W2-0
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MLL

MLL - Formulario

CAC
W3-0
ELD
D0-0
SAB
W2-0
RSD
W0-1
ALM
L0-1
Gol marcado (encajado)
6/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
0/5

El Girona llega con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. El conjunto catalán goleó al Las Palmas por 5-2 a finales de agosto y ha sumado tres triunfos consecutivos desde entonces, el más reciente ante el Albacete por 2-0 el 25 de septiembre. Solo la derrota en casa del Castellón, por 1-2 en septiembre, ha empañado una trayectoria sólida. En total, el Girona ha marcado diez goles y encajado seis en ese periodo.

El Mallorca presenta tres victorias, un empate y una derrota en el mismo tramo. Tras ganar al AD Ceuta FC por 3-0 y al Sabadell por 2-0, los visitantes empataron sin goles ante el Eldense y vencieron al Real Sociedad B antes de caer por 1-0 frente al Almería el 27 de septiembre. El equipo ha marcado seis goles y ha encajado dos, con dos porterías a cero que muestran cierta solidez defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GironaEmpateMallorca
2
0
3
Primera División
Girona badge
Girona
GIR
0
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
F
Primera División
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
Girona badge
Girona
GIR
2
F
Primera División
Girona badge
Girona
GIR
1
Mallorca badge
Mallorca
MLL
0
F
Primera División
Mallorca badge
Mallorca
MLL
2
Girona badge
Girona
GIR
1
F
Primera División
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
Girona badge
Girona
GIR
0
F
4Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de mayo de 2026 en Primera División, con victoria del Mallorca por 0-1 en Girona. En los cinco últimos duelos disputados, todos en Primera División, el Mallorca acumula tres victorias por dos del Girona, con un total de siete goles a favor de los visitantes y cinco a favor del conjunto local.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
7610142+1219
W
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
8602135+818
W
W
W
W
W
4
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
5
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
6
MallorcaMallorcaMLL
741283+513
L
W
W
D
W
7
SabadellSabadellSAB
733186+212
D
W
L
W
W
8
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
9
TenerifeTenerifeTEN
732289-111
D
L
W
D
L
10
LeganésLeganésLEG
8323611-511
L
L
W
L
D
11
Las PalmasLas PalmasLAS
73131011-110
L
L
W
D
L
12
GijonGijonSPG
731356-110
L
W
L
L
W
13
GranadaGranadaGRA
72231011-18
L
L
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
7223910-18
L
L
W
D
D
15
EldenseEldenseELD
8224810-28
W
L
L
W
D
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
7223811-38
D
L
L
W
L
17
Real ValladolidReal ValladolidVLL
722369-38
W
D
L
W
D
18
CádizCádizCAD
81431110+17
W
D
L
L
L
19
FC AndorraFC AndorraAND
72051215-36
W
L
L
L
L
20
CórdobaCórdobaCOR
72051016-66
L
W
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
7115617-114
W
D
L
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Girona ocupa la quinta posición y el Mallorca la sexta, lo que convierte este choque en un duelo directo entre dos equipos que se siguen de cerca en la lucha por los puestos de ascenso.

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