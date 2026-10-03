Cómo ver Girona vs Mallorca: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Girona y Mallorca se enfrentan en el Estadi Municipal de Montilivi en un partido de Segunda División con implicaciones directas en la parte alta de la tabla. Dos equipos que comparten el tramo inicial de la clasificación se miden en lo que promete ser un duelo exigente para ambos. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 8 4 oct 2026 - 15:00 Estadi Municipal de Montilivi

Cómo sintonizar el Girona vs Mallorca

El partido entre Girona y Mallorca podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con derechos de emisión del encuentro.

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Acerca del encuentro

El equipo de Quique Alvarez llega con paso firme. Cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos ligueros dibujan a un Girona que ha encontrado regularidad en casa y que aspira a mantenerse entre los candidatos al ascenso.

El Mallorca de Luis Garcia, en cambio, afronta el desplazamiento con algo más de incertidumbre. La derrota ante el Almería el pasado 27 de septiembre frenó una racha positiva, y el equipo necesita recuperar sensaciones lejos de su estadio.

A las dudas deportivas se suma una preocupación extradeportiva de calado. El portero Ivan Cuellar fue trasladado al hospital tras sufrir un golpe en la cabeza cuando parte de la estructura del comedor del centro de entrenamiento cedió antes de la sesión matinal del lunes. Los médicos lo mantuvieron en observación, y su presencia ante el Girona queda condicionada a la evolución de su estado.

Con ambos conjuntos separados por apenas un puesto en la tabla, el partido tiene peso específico.

Noticias de los equipos y escuadras

El Girona de Quique Alvarez no ha facilitado su alineación probable ni ha comunicado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se esperan novedades más próximas al encuentro.

En el bando visitante, Luis Garcia tampoco ha desvelado su once previsto. La gran incógnita es la disponibilidad del portero Ivan Cuellar, hospitalizado tras el derrumbe parcial de una estructura en el comedor del centro de entrenamiento del Mallorca. Los médicos lo mantuvieron bajo observación, y el club actualizará su estado antes del partido.

Forma

El Girona llega con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. El conjunto catalán goleó al Las Palmas por 5-2 a finales de agosto y ha sumado tres triunfos consecutivos desde entonces, el más reciente ante el Albacete por 2-0 el 25 de septiembre. Solo la derrota en casa del Castellón, por 1-2 en septiembre, ha empañado una trayectoria sólida. En total, el Girona ha marcado diez goles y encajado seis en ese periodo.

El Mallorca presenta tres victorias, un empate y una derrota en el mismo tramo. Tras ganar al AD Ceuta FC por 3-0 y al Sabadell por 2-0, los visitantes empataron sin goles ante el Eldense y vencieron al Real Sociedad B antes de caer por 1-0 frente al Almería el 27 de septiembre. El equipo ha marcado seis goles y ha encajado dos, con dos porterías a cero que muestran cierta solidez defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de mayo de 2026 en Primera División, con victoria del Mallorca por 0-1 en Girona. En los cinco últimos duelos disputados, todos en Primera División, el Mallorca acumula tres victorias por dos del Girona, con un total de siete goles a favor de los visitantes y cinco a favor del conjunto local.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Girona ocupa la quinta posición y el Mallorca la sexta, lo que convierte este choque en un duelo directo entre dos equipos que se siguen de cerca en la lucha por los puestos de ascenso.