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Segunda Division - Jornada 11 24 oct 2026 - 12:30 Estadi Municipal de Montilivi

Cómo ver Girona vs Celta Fortuna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Girona y Celta Fortuna se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para acceder al live stream y la emisión en TV.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Girona recibe al Celta Fortuna en el Estadi Municipal de Montilivi en un encuentro de la Segunda División española. Quique Álvarez dirige a un equipo local que llega al partido con buenas sensaciones y aspiraciones de ascenso.

El Girona atraviesa un buen momento de forma y se sitúa en la zona alta de la clasificación, lo que convierte este partido en una oportunidad para consolidar su posición entre los mejores del campeonato.

El Celta Fortuna, filial del club gallego, llega a Girona con resultados irregulares en las últimas semanas. Fredi Álvarez gestiona un equipo joven que alterna actuaciones prometedoras con resultados decepcionantes.

Los visitantes han mostrado capacidad goleadora en algún partido reciente, pero la consistencia sigue siendo su asignatura pendiente en esta categoría.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de TV y el live stream disponible.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Girona, Quique Álvarez, no ha facilitado el once probable de cara a este encuentro. Por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión ni sanciones en el equipo local, y se esperan actualizaciones más próximas al partido.

En el Celta Fortuna, Fredi Álvarez tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. Tampoco hay datos disponibles sobre lesionados o suspendidos en el equipo visitante. La información se completará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Girona llega al partido con un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el FC Andorra el 18 de octubre, y antes de eso sumó empates ante Tenerife (1-1) y Mallorca (0-0). El equipo local ha marcado seis goles y solo ha encajado uno en ese período, lo que refleja una solidez defensiva notable. Tres de sus cinco partidos han terminado con la portería a cero.

El Celta Fortuna acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue un empate 1-1 ante el Tenerife el 19 de octubre, mientras que su mejor resultado en este tramo fue una goleada por 4-1 al Real Sociedad B el 10 de octubre. Los visitantes han encajado ocho goles en estos cinco partidos, lo que pone de manifiesto sus dificultades defensivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre el Girona y el Celta Fortuna para contextualizar el historial entre ambos equipos.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Girona ocupa la quinta posición, situado en la zona de playoff de ascenso, mientras que el Celta Fortuna se encuentra en el puesto 14, en la zona media-baja de la clasificación. La diferencia de nueve puestos entre ambos equipos subraya el contraste de trayectorias en el campeonato.