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Primera División
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Cómo ver Getafe vs Celta Vigo: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Getafe vs Celta Vigo
Getafe
Celta Vigo
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Getafe y Celta Vigo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 4
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Cómo ver Getafe vs Celta Vigo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Getafe vs Celta Vigo se podrá ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. A continuación encontrarás el canal y el enlace para contratar el servicio de streaming.

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Getafe y Celta Vigo se enfrentan en el Coliseum Alfonso Pérez en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos en la tabla clasificatoria.

El equipo de Pepe Bordalás atraviesa un inicio de temporada irregular. Los azulones han sumado una victoria, dos derrotas y una eliminación en la Conference League en sus últimas salidas, y necesitan recuperar solidez defensiva en casa.

Celta Vigo, dirigido por Claudio Giraldez, llega sin conocer la victoria en sus últimos cuatro compromisos ligueros. Los vigueses han encadenado dos empates y dos derrotas en Primera División, aunque mostraron cierta estabilidad al igualar sin goles ante Real Sociedad en su último desplazamiento.

El duelo enfrenta a dos equipos situados en la parte baja de la clasificación, lo que convierte estos tres puntos en un objetivo prioritario para los dos banquillos.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, la hora de inicio y las últimas novedades de ambas plantillas.

Noticias del equipo y escuadras

Getafe contra Celta Vigo alineaciones probables

4-4-2
Getafe crest
Getafe
GET
Formación
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
3-4-3
13D. Soria2Djene22J. Mojica24Z. Romero17Kiko23O. Mangala21A. Garcia6M. Martin11R. Terrats19E. Unal10M. Satriano13I. Radu18Y. Lago3M. Alonso15A. Nunez8M. Roman6I. Moriba17J. Rueda22J. Galan16H. Gonzalez9F. Jutgla19W. Swedberg
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
4-4-2
Getafe

Once inicial

Celta Vigo

Manager

  • P. Bordalas
  • C. Giraldez

Pepe Bordalás no podrá contar con Juanmi ni con Christantus Uche, ambos en la enfermería. El técnico apunta a un once con David Soria bajo palos, una defensa formada por Djene, Johan Mojica, Zaid Abner Romero y Kiko, y una línea de mediocampo con Orel Mangala, Andrés García y Mario Martín. Ramón Terrats, Enes Ünal y Martín Satriano completarían el once proyectado.

En el bando visitante, Claudio Giraldez no reporta bajas ni sanciones de cara a este desplazamiento. El técnico celeste dispondría de Ionut Andrei Radu en portería, con Yoel Lago, Marcos Alonso, Álvaro Núñez y Miguel Román en defensa, y un centro del campo con Ilaix Moriba, Javi Rueda y Javi Galán. Ferran Jutglà, Hugo González y Williot Swedberg formarían el ataque.

Forma

GET

GET - Formulario

ALA
L3-0
PBE
W3-1
SAN
W1-0
PBE
L2-1
OSA
L1-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CEL

CEL - Formulario

NAP
D1-1
VAL
D0-0
OSA
L1-2
ATH
L0-2
RSO
D0-0
Gol marcado (encajado)
2/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Getafe llega al partido con un balance de una victoria, una derrota y un empate en sus últimas tres jornadas de Primera División, aunque acumula dos derrotas en sus cinco últimos partidos contando todas las competiciones. Su triunfo más reciente en liga fue un 1-0 ante Racing de Santander, mientras que cayeron por ese mismo resultado ante Osasuna en la jornada más reciente. En total, los azulones han marcado seis goles y encajado siete en sus últimas cinco salidas.

Celta Vigo suma un empate, dos derrotas y otro empate en sus últimas cuatro jornadas ligueras. El cuadro gallego no ha marcado en tres de sus cuatro últimos partidos de Primera División y llega al Coliseum sin haber ganado desde el inicio del campeonato. En sus cinco últimos encuentros, los vigueses han anotado dos goles y han recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GetafeEmpateCelta Vigo
2
1
2
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Getafe badge
Getafe
GET
2
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026 en el Coliseum, con empate a cero en Primera División. En los cinco últimos duelos directos, Celta Vigo acumula dos victorias, Getafe otras dos, y uno ha terminado en empate. El marcador global en esos cinco partidos es de seis goles para el conjunto gallego y seis para el madrileño.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
7
SevillaSevillaSEV
421176+17
D
L
W
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
10
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
11
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
14
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
D
W
L
L
15
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
16
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
17
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
D
L
L
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, Getafe ocupa la decimoquinta posición, mientras que Celta Vigo se sitúa en el decimoséptimo puesto.

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