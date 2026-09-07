Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Jornada 4 7 sept 2026 - 13:00 Coliseum

Cómo ver Getafe vs Celta Vigo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Getafe vs Celta Vigo se podrá ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. A continuación encontrarás el canal y el enlace para contratar el servicio de streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Getafe y Celta Vigo se enfrentan en el Coliseum Alfonso Pérez en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos en la tabla clasificatoria.

El equipo de Pepe Bordalás atraviesa un inicio de temporada irregular. Los azulones han sumado una victoria, dos derrotas y una eliminación en la Conference League en sus últimas salidas, y necesitan recuperar solidez defensiva en casa.

Celta Vigo, dirigido por Claudio Giraldez, llega sin conocer la victoria en sus últimos cuatro compromisos ligueros. Los vigueses han encadenado dos empates y dos derrotas en Primera División, aunque mostraron cierta estabilidad al igualar sin goles ante Real Sociedad en su último desplazamiento.

El duelo enfrenta a dos equipos situados en la parte baja de la clasificación, lo que convierte estos tres puntos en un objetivo prioritario para los dos banquillos.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, la hora de inicio y las últimas novedades de ambas plantillas.

Noticias del equipo y escuadras

Pepe Bordalás no podrá contar con Juanmi ni con Christantus Uche, ambos en la enfermería. El técnico apunta a un once con David Soria bajo palos, una defensa formada por Djene, Johan Mojica, Zaid Abner Romero y Kiko, y una línea de mediocampo con Orel Mangala, Andrés García y Mario Martín. Ramón Terrats, Enes Ünal y Martín Satriano completarían el once proyectado.

En el bando visitante, Claudio Giraldez no reporta bajas ni sanciones de cara a este desplazamiento. El técnico celeste dispondría de Ionut Andrei Radu en portería, con Yoel Lago, Marcos Alonso, Álvaro Núñez y Miguel Román en defensa, y un centro del campo con Ilaix Moriba, Javi Rueda y Javi Galán. Ferran Jutglà, Hugo González y Williot Swedberg formarían el ataque.

Forma

Getafe llega al partido con un balance de una victoria, una derrota y un empate en sus últimas tres jornadas de Primera División, aunque acumula dos derrotas en sus cinco últimos partidos contando todas las competiciones. Su triunfo más reciente en liga fue un 1-0 ante Racing de Santander, mientras que cayeron por ese mismo resultado ante Osasuna en la jornada más reciente. En total, los azulones han marcado seis goles y encajado siete en sus últimas cinco salidas.

Celta Vigo suma un empate, dos derrotas y otro empate en sus últimas cuatro jornadas ligueras. El cuadro gallego no ha marcado en tres de sus cuatro últimos partidos de Primera División y llega al Coliseum sin haber ganado desde el inicio del campeonato. En sus cinco últimos encuentros, los vigueses han anotado dos goles y han recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026 en el Coliseum, con empate a cero en Primera División. En los cinco últimos duelos directos, Celta Vigo acumula dos victorias, Getafe otras dos, y uno ha terminado en empate. El marcador global en esos cinco partidos es de seis goles para el conjunto gallego y seis para el madrileño.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, Getafe ocupa la decimoquinta posición, mientras que Celta Vigo se sitúa en el decimoséptimo puesto.